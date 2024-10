Albert García, líder y cantante de Itaca Band: “La música es un ejercicio continuo de pensar por qué te metiste y qué te mantiene en ella”

Inmerso en la grabación de dos discos casi de forma simultánea, el grupo catalán Itaca Band sacará tiempo para visitar la provincia y actuar el próximo 19 de octubre en el Festival contra la Despoblación de Allepuz. La síncopa propia del ska, los vientos metales y la música festiva son su santo y seña.

-Allepuz les pilla en mitad de varios conciertos y en plena grabación, además.

-Ahora mismo estamos preparando un disco de 15 aniversario, donde vamos a grabar versiones de nuestras canciones más conocidas. De hecho cada quince días estamos publicando en formato single en las plataformas un tema, y para finales de año lo publicaremos en vinilo, con versiones en acústico por una cara, y los mismos temas metiéndoles teclados y electrónica por la otra. Y además vamos a grabar canciones nuevas que formarán un nuevo disco, el séptimo ya, y que espero que se publique en primavera de 2025.

-¿Quién forma la banda actualmente?

-Esa pregunta no es fácil de responder...

-Pues empezamos bien...

-Itaca Band es un proyecto personal y suelo tener una formación de músicos para directos, otra para grabar, y el año que viene sacaré formato DJ Set, con un DJ y yo... El mundo de la música está muy, muy complicado, y no le puedes pedir exclusividad a una serie de músicos porque para darse vida en esto hay que hacer muchas cosas y estar en varios proyectos. Pero el formato con el que actuamos en directo y con el que iremos a Allepuz es de septeto, con trombón, trompeta, bajo, guitarra, teclados y yo a la voz.

-¿Por qué Itaca Band?

-Esa también es difícil. Podría contarte un rollo sobre Homero y la Odisea, pero la verdad es mucho más sencilla... tenía 14 años y tocábamos versiones punkarras, desde La Polla Records a The Offspring. Cuando empezamos a hacer temas propios hubo que ponerle nombre a la banda y no se me ocurrió otra cosa mejor. Nos llamábamos Itaca 77, porque entonces ponerle un número era guay... ¿Por qué el 77? Ni idea. El caso es que el proyecto se quedó con ese nombre. Ahora mismo no se lo pondría, pero es lo que hay y lo tenemos que defender a muerte sobre el escenario.

-La rítmica ska y los vientos metales caracterizan a Itaca Band... ¿pero en qué estilo podemos encuadrar su música?

-Eso que dices es verdad, pero en general intentamos huir un poco de las etiquetas y los estigmas. Los estilos son ropajes que le caen a cada canción, y al final podrías vestir cada tema con muchos estilos diferentes. Sin ir más lejos el disco de 15 aniversario nos está permitiendo producir canciones que al principio igual eran un ska, pero que al bajarles el pitch -velocidad- y rearmonizarlas se han convertido en una bosanova. Nos gusta la música festiva que hace pensar, bailar y divertirse, y a partir de ahí fantasía. Y también es verdad que cada disco ha ido evolucionando la forma de sonar. Sin pretensiones, simplemente queriendo que las canciones funcionaran con un piano y una guitarra, y después vistiéndolas un poco. Lo cierto es que después de tantos años procuramos hacer lo que nos apetece, sin pensar en cosas como el mercado, y pasando un poco de las canciones fast que surgen y se pasan de moda cada dos días. Para mí la música es un ejercicio continuo de pensar y preguntarte por qué empezamos a hacer esto y por qué seguimos en la brecha. Y la respuesta que de momento tengo es que nos gusta mucho la música. El día que deje de ser así entregaremos las armas.

-Ustedes vienen de Barcelona, tienen poco que ver con la despoblación...

-Yo soy de Barcelona pero desde hace 10 años vivo en Espinelves, un pueblo cerca de Vic de 200 habitantes, en la montaña. No sé por qué acabé allí, pero no me vuelvo a Barcelona ni loco. Poder respirar y huir del ritmo de la ciudad es vital para mí. Y uando nos llamaron de Allepuz nos pareció estupendo. Está bien que Teruel apueste por visibilizar estos pueblos pequeños, y si nuestra música puede aportar un granito de arena, estupendo.

-¿Abordan la temática social en sus letras?

-Sin quererlo el tema social está presente. Pero las canciones van de ponerle palabras a sensaciones y sentimientos que te corren por el cuerpo, y tiene mucho de interpretativo. Me gusta mucho que una persona que escuche una de nuestras canciones la interprete como una lucha contra el opresor, y otro la interprete como una lucha contra una depresión.

-Alguno de los últimos sencillos que han publicado son en catalán, pero lo habitual en Itaca Band son las letras en castellano, ¿no?

-Tratamos de alternar, teniendo en cuenta que yo pienso en castellano, que es mi lengua materna, y en el momento de escribir en catalán tengo que poner un filtro. Además en catalán es más difícil rimar, por la existencia de más sonidos vocálicos, aparte de que yo tengo menos recursos léxicos en catalán que en castellano. Pero para los catalanes somos españoles y para los españoles catalanes... siempre estamos en terreno de nadie.

-A estas alturas de campeonato da un poco igual la lengua en la que se cante, ¿no?

-En algún momento ha podido serlo. Hemos cantado en muchos sitios, y en ninguno llueve siempre a gusto de todos.