Alfredo de la Fuente, director de Impacta Comunicación: "La marca Teruel es magnífica y diferencial, sus carencias se pueden convertir en fortalezas"

Teruel acogió este jueves el II Encuentro Empresarial con la participación de 70 firmas turolenses y de otras provincias. Organizado por el Ayuntamiento de Teruel y con la colaboración de las organizaciones empresariales provinciales y asociaciones de comerciantes y profesionales locales, así como los grupos de networking, entre las ponencias que se ofrecieron había una de Alfredo de La Fuente, director de la agencia de branding Impacta Comunicación, de Zaragoza, que ha llevado a cabo proyectos a nivel nacional e internacional.

-¿Conoce el mercado empresarial de la provincia de Teruel?

-Sí, porque hemos trabajado para clientes turolenses del sector agroalimentario. Principalmente la provincia de Teruel vende hacia fuera, su mercado está más allá y la importancia de la marca es que es el reflejo de lo que se está haciendo bien, su profesionalización y su personalización.

-¿Cómo ve Teruel como marca diferencial?

-Teruel, como marca se puede poner fácilmente en valor porque tiene esos mimbres para conseguir venderse como una buena marca y eso lo tienen que tener en cuenta las empresas turolenses. Se ha conseguido por ejemplo con productos como el jamón e incluso con la paleta, que era un producto menor.

-¿Qué opina de la ciudad de Teruel como marca?

-Teruel, como concepto de comunicación es magnífico y diferencial. La idea de Teruel, Ciudad del Amor le aporta un valor añadido como marca de ciudad. En el caso de la provincia carencias como la despoblación se pueden convertir en fortalezas, hay que buscar el lado positivo con imaginación. Hay que recordar que el cliente se acerca a un producto mediante un proceso que es como un enamoramiento.

-¿Qué valor tiene que tener la marca en un producto?

-La marca no tiene que ser un producto vacío, tiene que tener un valor. No hay que engañar, debe de haber detrás una cadena de valor y de servicio. Es importante invertir en la marca y ofrecer una buena atención al cliente, porque todo influye.

Canales

-Hoy en día hay muchos canales de comunicación.

-Internet es donde se requiere que la marca esté más fuerte. Las marcas desconocidas no se compran. El hecho de ser conocida le aporta un valor.

-¿Cómo se consigue que una marca llegue a ser conocida?

-No se logra en tres meses, eso hay que tenerlo en cuenta. Se construye en el tiempo y con tiempo. Hay muchas empresas que invierten en tecnología y no en el conocimiento de la marca. Para dar a conocer la marca hay que crear una vinculación con el público objetivo, invertir en el canal de comunicación, porque no solo por tener un buen producto se va a vender solo. Hay que trabajar en el retorno de la inversión.

-¿Las empresas apuestan por invertir en la marca?

-Hay empresas que están en el mercado y ven la necesidad de invertir en la marca, pero hay otras empresas que llevan tiempo y no creen en esto, invierten mucho en infraestructuras y sin embargo, no están cuidado todos los canales de comunicación, donde además se requiere mantener un discurso muy coherente dentro y fuera. Hay que creer en el valor de la empresa también dentro de ella. Muchas veces se dejan a los empleados de lado y son los primeros que tienen que conocer la marca para la que trabajan.

-¿Qué le parece las empresas que se niegan a dar información de sus procesos?

-Que no hay que tirarse piedras sobre su tejado. A veces son órdenes que da un directivo y son estrategias que van contra el futuro de la empresa. La falta de empatía va en contra de la marca, hay que dar buenas condiciones a los nuevos clientes pero preocuparse también por el que ya tienes. En una marca hay que revisar los procesos constantemente para no pillarse en un renuncio. Y a nivel de costes hay que explicarlo bien a los empleados, porque todo influye y hay que dar información y pedir comprensión, porque la falta diálogo no es buena, es como en una relación de pareja, que hay que hablar. Hay que llevar a cabo una política de marca constante. En nuestro caso, por ejemplo, el 80 por ciento de nuestros clientes son fijos.