Álvaro Cortina, profesor de Filosofía y escritor: "Me interesa la paradoja de la irracionalidad que existe en todo, incluso en el racionalista Kant"

Álvaro Cortina es filósofo, profesor en el Real Centro Universitario Escorial y crítico en El Cultural y otros medios de comunicación. Será el primer protagonista de 2024 del ciclo A puerta Cerrada de la Librería Santos Ochoa de Alcañiz, donde acudió este viernes para presentar Garraviento, una novela que reúne terror barroco y humor, que su autor define como “drama grotesco”, “exagerado” y con “sonoridad operística”.

-¿Qué narra Garraviento, la garra al viento?

-Básicamente es la historia de una venganza, la de la esposa de una especie de filósofo autodidacta, que sufre un ictus por culpa de las críticas tremendamente negativas que recibe su último libro. Su obra, sobre Immanuel Kant, pone en el centro del análisis la cuestión de los extraterrestres, a los que hay alguna referencia en la obra del filósofo. Pero lo hace de tal modo que un grupo de ilustrados seguidores de Kant se sienten insultados, y a través de una serie de blogs y de canales de internet hacen una crítica especialmente virulenta del libro. Esto es lo que dispara la novela, que cuenta como su mujer, que es cetrera, decide vengarse de estos críticos adiestrando águilas arpías, una especie de rapaz que es capaz de cazar monos y animales de cierto tamaño.

-¿Es cierto que Kant hizo referencia a los extraterrestres en sus libros?

-Sí, hay algunas referencias, aunque esto no es tan extraño en filósofos y científicos de la época, como Newton o Kepler. Donde más las hay es en Historia natural y teoría general del cielo (1775), y luego hay referencias oblicuas en otros libros, pero tampoco demasiadas. Precisamente el motivo que utilizo como desencadenante de la venganza en la novela es que este escritor de ficción publica una obra en la que toma algo casi anecdótico y lo coloca en el centro de su análisis.

-Si lo que motiva la venganza es cuando menos peculiar, no lo es menos la herramienta de la protagonista...

-Yo no soy cetrero y de hecho he hablado con muchos especialistas en rapaces para construir este libro. Sin embargo tengo que admitir que esta figura siempre me ha atraído mucho, y de hecho lo he utilizado ya en varios de mis libros. En Abisal (2021) ya utilizo esa idea. El concepto de un ser volador que llega y se lleva a alguien, como un dragón o un águila, es una visión muy impresionante y muy potente, que tiene que ver con lo legendario.

Ensayos

-Usted desarrolla críticas sobre ensayos en El Cultural, El País o El Mundo, entre otras publicaciones... ¿la venganza de esta mujer no es en parte una autovenganza suya?

-No, que va... Es cierto que tiene ese motivo tiene que ver con mi trabajo, con mi día a día, aunque te aseguro que mi día a día es mucho más aburrido que lo que ocurre en la novela. En realidad tomo elementos que conozco bien y los utilizo para crear una historia absolutamente exagerada, que se sale del contexto.

-Pero de algún modo sí que establece una diferencia entre la crítica más asentada, la que se realiza a través de la prensa especializada, y la que se ejerce a través de foros de internet más o menos informados, que es la que aparece en su novela...

-Sí, pero utilizo esa situación como un paisaje sobre el que se asienta la novela, pero no hay una tesis de fondo para articular ninguna crítica. En la novela hay mucha diversidad porque en realidad aparecen casi todas las figuras vinculadas al mundo de las letras: aparece una académica vinculada a las revistas especializadas, figuras que escriben en medios oficiales, otras que pertenecen a ese submundo de internet, hay por ahí un grupo más freak de ufólogos que pertenecen a un mundo editorial alternativo, pero que también existe... Es bastante representativo de la pluralidad editorial que existe, pero no para articular una crítica concreta. Quizá lo que sí quiere formular la novela es la gran cantidad de paradojas o conflictos que se dan y que coexisten.

-¿En qué sentido?

-El ave rapaz representa el mundo más irracional y prehistórico, mientras que sus enemigos, quienes han criticado al escritor del libro, son absolutamente ilustrados y racionales. Las propias referencias a los extraterrestres que hace Kant son paradójicas, porque este autor es ultrarracionalista. El libro apócrifo que escribe pone de manifiesto lo irracional del Kant, porque en realidad todo lo racional tiene un lado irracional.

-Usted es profesor de filosofía, ensayista y divulgador. ¿Aprovecha en esta novela para hablar de Inmanuel Kant?

-No, en absoluto. Si divulgara a Kant a propósito de sus referencias a los extraterrestres no estaría siendo muy apropiado. Estaría cometiendo el mismo error que el escritor del libro.

-Sin embargo esas referencias son reales... el lector que no conozca a Kant pensará que está ante un falso documental.

-No me importa. Si te lo tomas como un falso documental la novela funciona perfectamente y es divertida. Y si te lo tomas en serio, todas las frases que describe el libro ficticio escrito por el protagonista son reales, están citadas y se pueden consultar en la bibliografía de Kant. Digamos que compongo un libro apócrifo y falso sobre Kant, pero formado por citas auténticas.