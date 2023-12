Álvaro Tena Peralta, escritor de Castellote: "A medida que avanzaba en la novela, los personajes y la propia historia tomaban forma"

Álvaro Tena Peralta es un agricultor de Castellote que vive en Mas de las Matas y, a sus 48 años, tecleando a dos dedos y sin conocer la ubicación de las letras sobre el teclado, acaba de publicar su primera novela. Una lesión lo dejó en reposo durante quince días y aprovechó para escribir las primeras líneas de su vida, que se han convertido en una novela de 320 páginas que se vende como churros.

-¿Desde cuándo escribe?

-Es la primera vez. El verano pasado me dio un tirón en la espalda y como estuve dos semanas parado me dio por escribir. Lo dejé un tiempo cuando ya me encontraba bien, pero luego lo retomé porque se me ocurrió el final y llevaba 200 páginas ya escritas, así que había que terminarla. Se lo enseñé a mi hermana y a mi madre y me animaron a publicarlo, lo autoedité, lo puse a la venta en la feria de Aguaviva este noviembre y se ha vendido muy bien.

-¿De qué trata?

-Es la historia de una familia del Maestrazgo que se marcha a vivir desde Villarluengo a Castellote y de ahí a Barcelona en los años 50. El libro son tres partes y muestra la misma historia narrada por el hombre y la mujer. En cada parte él y ella hablan de esa misma vida pero de forma totalmente distinta. La tercera parte es la visión de la nieta.

-¿Cómo ha sido el proceso creativo?

-Quería escribir una historia para mí, basándome en la curiosidad que me producía desde niño que mientras el hombre de la casa fanfarroneaba en el bar, era ella quien, en silencio, llevaba el mando, tomando las decisiones y haciéndole creer a él que eran suyas. Por otro lado, aunque estemos en la misma cena mi mujer y yo, escuchamos conversaciones diferentes y quería hacer un relato corto con esas dos visiones, pero se me ha ido de las manos. Te dedicas a poner anécdotas o detalles y ese personaje al que sólo le ibas a dar una frase, te lleva a escribir dos capítulos al margen. A medida que avanzaba, la historia iba cogiendo forma por sí misma e incluso los propios personajes también. Después, cuando la termino y la leo para ver si tenía orden, como lector le encuentro unos significados que no pretendí darle al escribirla.

Papel de las mujeres

-¿Las mujeres tienen un papel destacado?

-Pone muy en valor la personalidad de las mujeres en el Maestrazgo, de todo lo que tuvo que hacer en esos años, del valor que tiene la presencia de la mujer en el campo, que se habla mucho ahora de empleo femenino, pero eso es una chorrada porque todos los trabajos son de los dos.

-¿El papel de la mujer ha cambiado desde esos años 50 del pasado siglo en el que ambienta su novela hasta hoy?

-Ha cambiado mucho, sigue habiendo algunas diferencias pero es muy llamativa la valentía que tuvieron en su momento para, teniendo todo en contra, hacerse un hueco y poder dirigir sus vidas. En la novela hago una reflexión y es que todos sabemos a qué se dedicaban nuestros abuelos, pero no sabemos a qué se dedicaban nuestras abuelas, y ni siquiera sabríamos decir su segundo apellido. Por otro lado, la novela es una alegoría de que no tenemos que seguir las directrices que marcan las modas, es posible ser feliz en un pueblo o en una ciudad, cada uno de los personajes lo hace en un sitio distinto.

-¿Por qué se titula El Mas de Andrés, es la historia de esa masada?

-Es una masía de Castellote en la que todos los personajes acaban estando o muy a gusto o muy a disgusto. Usé el nombre porque es una masía mía y tenía libertad para usarlo. No es la historia de la masía, pero quería hacer referencia al pueblo y al campo sin nombrar fincas de otras personas.

-La novela lleva menos de un mes en la calle. ¿Qué acogida está teniendo?

-Sí, sólo se ha vendido en la feria de Aguaviva, en una tienda de Mas de las Matas y otra de Castellote y se han vendido los 400 ejemplares que tiré, sólo quedan los que tengan en las tiendas. Es la segunda tirada, la primera la hice de cien ejemplares, para los amigos y poco más. Esperaba vender un centenar entre los amigos que te lo cogen por compromiso, pero la gente está encantada, sobre todo las mujeres de más de 40, que me paran por la calle y me felicitan.

-¿Le felicitan porque las mujeres se sienten homenajeadas?

-Sí, y yo cuando lo leí también me di cuenta de ello porque las mujeres están calladas, pero son las que toman las decisiones, la que animan al marido a hacer una inversión o le frenan, siempre haciéndole creer que la decisión es suya. Me han mandado mensajes de agradecimiento por transmitir la fuerza de entonces, está siendo muy bonito.

-¿Se plantea seguir?

-Pues no llevo idea, pero después de esta acogida me lo tendré que plantear.