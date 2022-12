Ana López Hernández, Premio Menina por su labor en favor de la igualdad en la educación: “Los discursos machistas surgen como un intento de frenar el gran avance del feminismo”

Por

Ana López Hernández es doctora en pedagogía y fue jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Teruel entre 2007 y 2012, justo cuanto se creó la unidad. El pasado 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género le concedieron el Premio Menina por su labor para educar en valores de igualdad.



-¿Qué supone para usted el Premio Menina?



-Es un reconocimiento por mi trayectoria, no ponen el énfasis solo en haber sido la primera jefa de unidad, sino por la trayectoria de educación en valores e igualdad.



-Usted dedica su premio a los docentes. ¿Por qué?



-Me parece que la docencia es muy importante para lograr la igualdad. La violencia de género se basa o tiene su causa en la desigualdad, en que no existe esa igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La forma de paliar todo esto es educar en igualdad desde las aulas, pero también desde la sociedad en general, porque cuando llegan al colegio ya han adquirido unos roles y estereotipos. La sociedad y lo que sucede en las familias es muy importante, también los medios de comunicación y lo que ocurre en la adolescencia. Todos somos modelos de alguien y la forma en que nos comportemos y actuemos es decisiva para que otras personas que nos admiran o se fijan en nosotros piensen que la desigualdad no es buena para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Se piensa que perjudica solo a las mujeres, pero a los hombres también porque están en una sociedad que no los deja llorar ni tener miedo, son víctimas de un concepto de masculinidad patriarcal, en la que se considera que ser hombre supone determinadas cosas.



-¿Cómo ha cambiado la sociedad en estos diez años que hace que dejó la jefatura?



-Se ha avanzado mucho y se han dado pasos muy importantes en igualdad, pero cuanto mas se hace más se nota lo que falta por hacer. Cuando avanzamos vemos que la igualdad real queda todavía en el horizonte, porque faltan cosas, aparecen los micromachismos, que por ser pequeños no son menos importantes. También porque han aparecido negacionistas en la sociedad que tienen un eco social. El avance del machismo y el patriarcado se debe a que el feminismo va dando pasos y es la forma que tienen de intentar resistir.



-¿En qué se notan sobre todo esos pasos?



-En relación con la igualdad está claro los pasos que se han dado, solo comparando con la publicidad de hace 15 años vemos cómo ha cambiado la sociedad. Aquellas empresas que quieren vender algo hoy ya no usan los mensajes de entonces porque no venden. La publicidad es un sector en el que se ve cómo avanza la sociedad.



-El número de denuncias aumenta. ¿Qué lectura hay que hacer?



-En relación con la violencia eso es bueno, como también que haya menos víctimas mortales, aunque con solo que hubiera una ya sería una atrocidad.



-¿Cómo nos afectan los discursos machistas que están calando últimamente en diferentes ámbitos de la sociedad, incluida la política?



-Son pensamientos que carecen de base científica, se quedan en el terreno de la opinión, pero es un altavoz que sí cala entre los jóvenes, que luego veo cómo repiten esas proclamas que han oído en televisión.



-¿Esto es un paso hacia atrás en los avances logrados por las mujeres?



-Sí, pero viene dado también por los avances que se han hecho, es como una contraofensiva que hacen quienes consideran, equivocadamente, que van a vivir peor con la igualdad. Lo que pide la igualdad y el feminismo no es que las mujeres dominen la sociedad como tradicionalmente hacían los hombres, sino ser iguales en derechos y oportunidades, no se pide ser más, ni menos, ni machacar a nadie. Es un movimiento que no quiere más que lo que le corresponde.



-¿Está el feminismo peor visto que hace diez años?



-Quizá esté peor visto por esa contraofensiva que ha hecho el patriarcado, que se ha preocupado de desprestigiarlo. Muy bien visto no ha estado nunca, pero en un momento en el que los avances eran pequeños el movimiento feminista no resultaba molesto, ahora ha empezado a molestar, eso crea una defensa y un intento de desprestigio, un insulto que cala en a sociedad porque hay jóvenes que no se paran a pensar y asumen como propio ese discurso. Algunos hombres se sienten atacados y eso el feminismo tiene que desmontarlo porque no tiene ningún sentido.



-¿Qué papel tienen los medios de comunicación?



-Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad tanto en lo que dicen como en cómo lo dicen. Hay que contar lo que ocurre, pero hay que tener en cuenta cómo y de qué manera se hace. Se han dado muchos pasos, hace 20 años parecía que el periodista estaba de parte de maltratados en algunos casos y pedía cuentas a la víctima.



-¿Qué opina de la polémica Ley del 'Solo sí es sí'?



-Esta ley ha dado un paso importante para las mujeres, que es no tener que demostrar el no consentimiento. Que una mujer que sufra una agresión sexual no tenga que demostrar que ella no quería es muy importante. Eso era una demanda de la sociedad, después todo el ruido mediático, se ha dado un paso y hay que dar otros para que todo sea mejor de lo que está ahora.