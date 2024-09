Ángel Chulilla, estudiante turolense de periodismo: “Ser becario es tener tu primer contacto con el trabajo y aprender de tus compañeros”

Ángel Chulilla Barrera (Teruel 2003) es estudiante de Periodismo y en el verano de 2024 ha sido becario en DIARIO DE TERUEL.

-¿Por qué estudia Periodismo?

-Cuando era pequeño tenía muchas dudas: primero quería ser astronauta, luego paleontólogo, luego me gustaban los deportes, luego la física... Busqué una profesión en la que pudiera englobar todo y saber de todo. Siempre fui un niño muy curioso, que preguntaba las cosas y pensé: el periodismo es ideal porque puedes tratar de todo, curioseas y puedes conocer temas muy variados. Como no tenía ningún gusto especial, pero sí muchas cosas que me interesan, pensé que la mejor opción era el periodismo.

-¿Qué temas le gustan más dentro del periodismo?

-Pues inicialmente fueron los deportes, pero, después de las prácticas, he visto que la cultura también está muy guay. También la investigación, hacer reportajes e informarme, es algo que me gusta mucho. Así que, como usted que también ha sido joven, intentaré estar en todos lados y tratar el máximo de cosas para así poder decidir lo que más me gusta.

-¿Qué aficiones tiene, aparte de estudiar y el periodismo?

-De pequeño siempre jugaba a baloncesto, lo he visto y me gusta bastante. Además, como mis padres son de dos pueblos pequeños, me encanta la naturaleza y escalar y todo lo que sea actividad relacionada con la montaña. Ver los deportes en general me encanta como a muchos jóvenes y viajar, que no lo he hecho, pero espero poder hacerlo pronto.

-¿Colabora durante el curso con alguna publicación o algún medio de comunicación?

-Desde primer curso de carrera participo en Inforadio UCM, que es la radio que hay en la Universidad Complutense de Madrid. Principalmente en los programas que hacen de deportes los viernes. Más allá de eso, este verano ha sido mi primera experiencia en un medio escrito, en el Diario de Teruel. A partir de ahora, a seguir buscando por aquí (por Teruel) y por Madrid.

-¿Qué opina de la carrera de Periodismo?

-Bueno, mucha gente dice que tiene pocas salidas, que hoy en día cualquiera puede ser periodista, pero no es así. Hay algo que nos han dicho en la carrera y que es bastante cierto. Y es que difundir esa mala imagen es precisamente lo que hace que mucha gente abandone el periodismo. Hay muchas personas que eligen esta carrera con dudas, que no lo hacen convencidas y que llegan a la conclusión de que el periodismo no tiene salidas, pero muchas veces es porque, en realidad, no les gusta. Si realmente te gusta y te mueves, yo creo que puedes conseguir trabajo y, si de verdad quieres y te gusta la carrera, que yo creo que es bastante buena, aprendes mucho que es lo que más nos gusta.

-¿Qué ha supuesto trabajar como becario?

-Pues en Diario de Teruel ha sido fácil, la verdad. Ser becario es tener tu primer contacto con el trabajo y aprender de tus compañeros, porque llevan mucho más tiempo, y así poder sacar cosas de ellos. Esto a mucha gente le da miedo, pero mi experiencia no tiene ningún episodio de miedo ni nada parecido. Es más, ha ido todo muy bien y he aprendido mucho. Me ha gustado bastante. Por mi parte son todo cosas positivas.

-¿Y su experiencia de trabajo en el Diario de Teruel?

-Bastante buena. El primer día llegué un poco sin saber lo que iba a hacer, pero vi el buen humor y lo bien que se trataba aquí a la gente, que me trataban por igual pese a ser un novato y he aprendido bastante. También me ha sorprendido la actividad de Teruel y de los pueblos, porque, a base de estar en la sección de cultura, he ido conociendo muchas localidades que no conocía. Y lo más importante es la cantidad de cosas que he aprendido de un sitio como Teruel, que aparentemente es tan pequeño. Y también que son falsos los mitos de que los becarios son maltratados. Aquí he comprobado que son mitos.

-¿Cómo se ha sentido?

-Bien acogido desde el primer día, como uno más. Pese a ser becario, me han ayudado en todo lo que ha sido necesario y, si me equivocaba en algo, me lo decían de manera que no me pudiera sentir ofendido. Con mucho aprendizaje, muy bien tratado y con muchas ganas de seguir trabajando como periodista.

-¿Volvería a repetir experiencia?

-Sí. Trabajar en mi ciudad y conocer todo lo que pueda sobre ella y encima con un buen trato y en un buen ambiente ha sido muy bonito para mí y, sin duda, si pudiera repetir lo haría.