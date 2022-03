Antonio Castaños, psicólogo especialista en adicciones: "Los jóvenes consideran que el juego es una actividad normalizada y sin riesgos"

Antonio Castaños es licenciado en psicología y su extensa trayectoria lo ha convertido en especialista en intervención en adicciones, en drogodependencias y juego patológico. El incremento descontrolado de casos de adicción al juego y a las nuevas tecnologías entre la gente joven supone un riesgo considerable de cara al desarrollo de una generación que ha pasado la mayor parte de su vida frente a las pantallas.



Castaños viajó hasta Alcañiz para tratar de informar, prevenir y concienciar a jóvenes y adultos sobre los peligros que traen consigo las nuevas tendencias adictivas, que están cada vez más asentadas en el día a día de la población juvenil. A través de talleres escolares y escuelas de padres, el psicólogo alicantino trasladó a los alcañizanos las principales problemáticas derivadas de estas adicciones al mismo tiempo que destapó posibles soluciones para acabar con ellas.

-¿En qué consistieron las charlas?

-Han sido organizadas desde la concejalía a la que pertenece la Unidad de Adicción de la ciudad de Alcañiz. Ha sido un curso formativo-preventivo posterior a la propia formación de los profesionales de la unidad. Las actividades han consistido en prevención escolar, prevención familiar por medio de una escuela de madres y padres y de alguna forma mostrar a la unidad cómo se trabaja en estos dos ámbitos. Ha tenido una gran aceptación y el alumnado ha estado muy atento a estas cuestiones. Alguno de los chicos de 4º de ESO o Formación Profesional ya había tenido alguna experiencia con las apuestas y se encontraba con confianza y libertad para poder comentarlo. Han sido unas experiencias muy ilustrativas que hemos tratado de convertir en prevención.

Reacciones

-¿Cómo suelen reaccionar los jóvenes respecto a estas charlas?

-Comentan lo que ya esperábamos. El juego es bastante frecuente: ir con los amigos a un local de juego o hacer unas apuestas deportivas. Consideran que es una actividad normalizada y sin riesgos que forma parte de los hábitos y costumbres actuales. Sí que respondían al cliché habitual. Ellos mismos se daban cuenta de que ganaban alguna vez pero luego terminaban perdiéndolo todo y decidieron dejar de hacerlo motu proprio. Fue una respuesta muy válida. Lo que hemos hecho además de reforzar esa respuesta es mostrarles cómo algunas creencias de personas jugadoras les llevan a continuar a pesar de estar perdiendo. Una creencia totalmente absurda e irracional que puede llevar a que una experiencia temporal se convierta en una experiencia definitiva.

-¿Cuáles suelen ser las adicciones más frecuentes?

-Lo más frecuente entre los jóvenes son las apuestas deportivas y la ruleta electrónica. Es la réplica de lo que nos encontramos también en Alicante.

-Es una tendencia cada vez más común entre los jóvenes, ¿verdad?

-Sí, efectivamente se está incrementando de manera sucesiva porque se está convirtiendo en una moda y porque de algún modo las medidas preventivas a nivel institucional y los poderes públicos todavía dejan bastante que desear. Hemos observado como en algunos bares o cafeterías las maquinas están encendidas a disposición del primero que llegue. En la Comunidad Valenciana se ha planteado que estén apagadas para evitar eso.

Diferencias

-¿Ha detectado alguna diferencia entre los jóvenes de Alcañiz y los de otras regiones?

-En cuanto a comportamiento ninguna. Las oportunidades de juego sí que es verdad que son mayores cuando las máquinas están encendidas que cuando están apagadas y se requiere el DNI para poder encenderla. Es algo similar a lo que ocurre con el tabaco, esperando que los menores no participen en ello. Por otra parte, en un estudio publicado hace poco se reflejaba que había menores dentro de los locales de juego. A pesar de que hay una terminal informática para poder identificarlos, pues ellos estaban dentro. Todas estas anomalías favorecen la accesibilidad al juego. Ese es uno de los factores fundamentales para que aparezcan personas afectadas.

-¿Cuál es la respuesta por parte de los padres y madres?

-Pretendemos que los padres empleen más tiempo en acompañar a sus hijos, que abran más una comunicación. Es decir, queremos que adopten un papel no autoritario, pero sí autorizativo. Adoptar una actitud preventiva implica hablar del tema con los hijos. Ellos siempre están muy dispuestos, cuando hablamos de tecnologías. Desde el complejo de no ser nativos digitales que tienen los padres no abordan estas cuestiones con ellos. Estuvimos viendo que no hablar de estos temas es un nuevo factor de riesgo. La comunicación, el acompañamiento y compartir con ellos es fundamental en la prevención. Conviene que indaguen. En internet está todo y no se trata de que sean ingenieros informáticos. Hemos trabajado en el perfil de los menores para que también sepan cuáles son los peligros, los delitos que pueden cometer o incluso cuáles pueden sufrir. Pedí que me dijeran dos riesgos y no fueron capaces. Partimos de un nivel de ignorancia sobre las nuevas adicciones que obliga a llevar a cabo acciones preventivas.

-¿Considera que las charlas tuvieron el efecto deseado?

-Sí. Se consiguió lo que se pretendía. Todas ellas tratamos de que sean desde el diálogo, desde la participación. Planteamos sesiones dinámicas, porque de lo contrario se hace aburridísimo y el público al final desconecta. Propiciamos siempre el trabajo conjunto con ellos y no vamos de expertos sino que vamos de aprender con ellos. Eso facilita mucho que se suelten y que empiecen a decir qué es lo que ocurre en cada caso. Desde la vivencia, los ejemplos y los testimonios es desde donde trabajamos nosotros.