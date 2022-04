Bárbara Bugeda, autora del cartel anunciador de la Semana Santa de Calamocha: “A nivel profesional el Jiloca ofrece oportunidades que en una ciudad son impensables”

Bárbara Bugeda es una diseñadora de Villafranca del Campo que tiene su estudio en Calamocha. Este año la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Calamocha le ha encargado a su empresa, Apex44, la realización del cartel anunciador de los actos festivos.

-¿Cómo es que hizo el cartel?

-Es un encargo directo.

-¿Ya tenía experiencia?

-En el cartel de la Semana Santa, no pero tenemos un estudio creativo y realizamos habitualmente piezas de cartelería.

-¿Cómo afrontó este encargo?

-No tengo una participación activa en la Semana Santa pero, como en todos los trabajos, hicimos un análisis previo para saber qué quiere el cliente e intentamos darle una solución de comunicación.

-Se trata de un cartel totalmente diferente a los que estamos habituados para estas fiestas religiosas.

-Es lo que intentábamos, llevaban muchos años con el mismo cartel y ya que nos dieron la oportunidad queríamos hacer algo distinto. El cartel lo encarga la Junta de Cofradías de la Villa de Calamocha y queríamos englobar a todas las partes de la junta.

-¿Qué elementos son?

-Ellos tienen las carracas del Jiloca, la matraca, que es el otro instrumento típico, la parte de la corneta y el tambor y también hemos incluido elementos más generales como el cirio, la corona de espinas o la palma. Hemos representado de forma icónica los elementos más destacados de la Semana Santa de Calamocha.

-¿También juegan con los colores?

-Sí, se utilizaron las piezas más típicas de la zona con los típicos colores de la Semana Santa, como el amarillo, el rojo y el morado o lila.

-¿Este cartel fue su primera propuesta o tuvieron que hacer varios?

-Fue la primera propuesta y gustó a los clientes.

-Pero era arriesgada, ¿no?

-Nos pidieron algo diferente e intentamos salirnos de esa parte más tradicional. Como curiosidad hemos tenido que hacer una segunda tirada de producción porque se los estaban llevando y hemos editado una segunda edición porque no quedaban carteles en la calle.

-¿Se los llevaban a casa?

-Sí, los arrancaban y entiendo que se lo llevan como recuerdo

-¿Les había pasado esto con algunos otros diseños?

-Que sepamos no.

-¿Han realizado carteles para otras fiestas de Calamocha como las patronales?

-No porque se eligen mediante concursos populares y en ese tipo de certámenes no participamos.

-Se mudaron al Jiloca desde Barcelona en el año 2013. ¿Ha sido duro abrirse camino con una empresa de diseño aquí?

-Tenemos una empresa de comunicación y telecomunicaciones y aquí no ha sido más difícil que en una ciudad, al revés. Al final tienes los recursos más accesibles y hay necesidades que localmente están poco cubiertas. Por ejemplo tenemos una operadora de internet, Vivic, que opera en todo el Jiloca, y somos la única con atención presencial dentro de la comarca. A nivel profesional hemos tenido aquí muchas más oportunidades de las que hubiéramos tenido en una gran ciudad, crear una operadora en Barcelona hubiera sido impensable.

-¿Abarcan un amplio margen de actividades?

-Sí, no solo nos centramos en la parte de comunicación, yo atiendo eso, pero mi socio se ocupa de la parte de informática, de servicio a empresas, fuimos viendo las necesidades y hace 5 años ampliamos la parte de la operadora. Aquí tienes más recursos al alcance, son mucho más accesibles. Al final se trata de estudiar lo que puedes ofrecer que encaje con el público de aquí e intentar diferenciarte un poco de la respuesta que le puede dar un servicio por internet o en la ciudad. Tratamos de diferenciarnos y uno de los puntos diferenciales es la atención presencial, que creemos que es uno de los puntos a destacar de tener un negocio local.

-¿El hecho de ofrecer diversas actividades hace más fácil darse vida en un entorno rural?

-De alguna manera era crecer e intentar hacer una parte más recurrente o más estable, la parte de la comunicación fluctúa mucho, tienes picos de trabajo y hay mucha empresa pequeña a la que apostar por la comunicación le cuesta un poco, había que tener más recursos en otros ámbitos.

-¿Cómo les ha afectado la pandemia?

-A nivel de comunicación hay empresas que han apostado por ello, hemos tenido demanda ahora después de la pandemia de nuevos negocios que se han iniciado y ha habido un pico de imágenes corporativas. Ahora vamos recuperando la parte de los eventos, que estaba muy limitado.

-¿Qué balance hace de estos diez años viviendo en el Jiloca a nivel personal?

-El cambio ha sido muy positivo. Cuando les dije a mis amigas que me venía aquí me preguntaron si se tenían que alegrar. Al principio asusta un poco porque vienes a un mundo muy diferente, aunque es cierto que yo ya lo conocía, pero no cambiaría nunca mi vida por una en una gran ciudad, y menos después de la pandemia.