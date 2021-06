Blanca Milla, de EDEM Escuela de Empresarios: “Nadamos a contracorriente formando a los líderes de hoy y del mañana”

La turolense Blanca Milla es la Coordinadora de los Programas In Company y Programas de Habilidades Directivas de EDEM Escuela de Empresarios, un lugar puntero y referente donde se forman empresarios, se crean empresas y se invierte en su desarrollo.

-EDEM es mucho más que una escuela de empresarios...

-Efectivamente. EDEM nace por y para la empresa. Nuestra misión es la formación de empresarios, directivos y emprendedores. Junto a Lanzadera y Angels formamos Marina de Empresas, el mayor polo emprendedor del Mediterráneo. Tal y como dice nuestra presidenta y miembro del consejo de administración de Mercadona, Hortensia Roig, EDEM no es una Escuela de Negocios, sino una Escuela de Empresarios donde potenciamos el liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.

-¿Qué oferta formativa ofrece?

-Nuestra formación se divide en cuatro áreas: Preuniversitaria, Universitaria, Executive Education y Alta Dirección. Es decir, acogemos alumnos desde los 16 años para que pongan rumbo a su futuro sin tener que esperar a los 18. Queremos que los más jóvenes conozcan desde muy pronto el mundo de la empresa.

En el área universitaria, contamos con dos grados: El Grado en ADE, título oficial de la Universitat de València, y el Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, desarrollado junto a la Universitat Politècnica de València, siendo éste último un programa sin equivalente en la Comunidad Valenciana. Los dos grados comparten un modelo educativo diferencial donde los alumnos tienen prácticas anuales totalmente remuneradas y donde terminan el grado con un año de experiencia profesional. Además el 50% de las materias se imparten en inglés y contamos con un programa de becas para que todos los alumnos que quieran, estudien con nosotros. Dentro del área de Masters tenemos masters en Finanzas, SAP, DATA, Marketing y Venta Digital y un potente MBA Junior. En el caso de Executive Education y Alta Dirección, contamos con programas que cubren todas las necesidades formativas de los directivos: desde estrategia y liderazgo, gestión, habilidades directivas como verticales sectoriales pasando por la metodología blended. Nuestro curso estrella es el 15x15, en él imparten sesiones empresarios de alto nivel, directores generales y presidentes de empresas como Mercadona, Microsoft, Ikea o Telefónica, entre otras.

-¿Cuál es su trabajo como coordinadora de Programa in Company?

En mi caso coordino la formación incompany y los programas de habilidades directivas. Mi trabajo es muy dinámico, me permite estar en contacto con el mundo de la empresa todos los días, sentarme con grandes directivos y profesionales de los que aprendo muchísimo y ofrecer soluciones que repercuten directamente en el crecimiento de sus equipos. Me siento afortunada de llevar trabajando en el sector educativo más de 10 años. Lo que más me gusta de mi trabajo es escuchar a los clientes, ellos te dan las claves. Cada cliente tiene un equipo, trabaja en un sector, tiene unos proveedores y unos clientes diferentes… Nosotros les adaptamos la formación para que los resultados superen siempre sus expectativas.

-Háblame de la Lanzadera y de Angels...

-Lanzadera y Angels son las otras dos grandes iniciativas que junto a EDEM forman este hub innovador. Nuestro presidente de honor, Juan Roig, creador y mecenas de este polo emprendedor, ha destinado en estos cinco años 100 millones de euros de su patrimonio personal en las tres iniciativas.

Lanzadera es la aceleradora e incubadora de empresas, donde ayudamos a generar las condiciones necesarias para contribuir a que los emprendedores puedan crear empresas eficientes y aportar valor a la sociedad implantando un modelo empresarial sólido. Se han acelerado 700 empresas y se han generado 4.000 nuevos empleos.

Por su parte Angels, es la sociedad de inversión que invierte en startups del entorno de Marina de Empresas. Hasta el momento se han invertido 28 millones de euros en 28 empresas.

-¿Qué tipo de formación es la más demandada por las empresas?

-La formación que más nos demandan está enfocada sobre todo a habilidades directivas. Anualmente pasan por nuestras aulas 2.500 alumnos y todos ellos tocan competencias que necesitan para cumplir sus tareas específicas en la empresa. Sólo hay dos formas de aprenderlas: con experiencia y con formación. En nuestro caso liderazgo, comunicación, innovación, estrategia, finanzas, ventas o negociación son temáticas que nos demandan constantemente.

-¿Qué facilidades se dan al alumnado para el acceso a la formación?

-Tenemos becas a la excelencia y al rendimiento para aquellos alumnos brillantes donde valoramos su expediente académico y sus aptitudes, antes y durante su formación. También tenemos las becas fundación para aquellos estudiantes que no tienen recursos económicos suficientes. En total 400.000 euros destinados a becar a nuestros alumnos.