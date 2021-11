Brais Dacal, exciclista del Team Novo Nordisk, equipo profesional con corredores diabéticos: "Nuestro logro no es deportivo sino que es haber inspirado a la gente"

Brais Dacal, exciclista del Team Novo Nordisk que es el único equipo profesional integrado solo por corredores con diabetes tipo 1, impartió una charla en Teruel para inspirar a otras personas y demostrar que esta enfermedad no es un límite para tener una vida plena. La actividad fue organizada por la asociación de diabéticos de Teruel.

-¿El deporte le ha ayudado a hacer frente a su enfermedad?

-Sí, el deporte, a parte de ser esencial para cualquier persona, es esencial para las personas que tienen diabetes tipo 1 y en mi caso me ha llevado a tener una vida que no había soñado nunca. Siempre, desde pequeño, se me había dicho que no podría llegar a ciclista profesional, que me tendría que conformar con una vida normal. Y resulta que precisamente fue el deporte profesional el que me ha hecho tener una vida de ensueño y espero que sea el caso de mucha más gente.

-Es un equipo de deportistas que todos tienen diabetes. No se ponen esas barreras que otros les ponían.

-Efectivamente, somos el primer equipo profesional de la historia en el que todos los ciclistas tienen diabetes tipo 1. Cuando empezamos, en 2013, recuerdo que lo que escuché es que íbamos a durar un año y ya llevamos nueve y cada año mejor. La diabetes tipo 1 tiene mucho estigma alrededor: no puedes hacer deporte de intensidad, no puedes comer ciertas cosas, no puedes vivir una vida en aventura... y es mentira. Este equipo lo que hizo fue juntar a un grupo de ciclistas con diabetes tipo 1 que tenían la capacidad de competir al máximo nivel y demostrar que todo eso es una mentira.

-¿Cuáles han sido los hitos más importantes del equipo y los suyos?

-Es uno de los equipos más mediáticos del mundo, uno de los que tiene más seguidores en el mundo porque la misión ha calado hondo, tanto en personas con diabetes como sin diabetes que es algo increíble. A parte de eso, obviamente, es un equipo deportivo que depende de méritos deportivos. No es la parte más importante, lo más importante es inspirar, pero al final estás compitiendo con los mejores del mundo y aquí se compite en ciclismo profesional. El equipo ha corrido carreras importantísimas como la Milano-San Remo, el Tour de Polonia, el de Dubai,... Ha hecho un calendario de estar entre los 20-30 mejores del mundo, lo que nos ha permitido llevar ese mensaje a nivel mundial.

-¿Qué le diría a un chico que tenga diabetes y tenga interés en el deporte?

-Que no se rinda. Es muy sencillo. Es una cuestión de aprender. La diabetes tipo 1 necesita un aprendizaje, un periodo de adaptarte a una nueva situación en tu vida. Tienes que aprender a manejarlo muy bien en diferentes escenarios, no es lo mismo estar en bicicleta tres horas que estar sentado en tu casa. Una vez que aprendes a manejar eso, no vas a tener límites. El mejor consejo es que se dediquen tiempo, que hagan ellos que la diabetes forme parte de su vida, no ellos parte de la diabetes, que luchen por lo que siempre han soñado, que trabajen duro y llegarán muy lejos.

Control de la enfermedad

-¿Cuáles son las claves para tener bien controlada la diabetes?

-Lo primero, conocimiento, aprendizaje, guiarse de los profesionales sanitarios. Dependemos de educadores en diabetes, de endocrinos, enfermería, que están ahí para ayudarnos y que nos pueden enseñar muchísimo. Lo segundo, depender de otra gente, ser abierto, conectar con otra persona con diabetes, sumarse a asociaciones de pacientes, convivir con personas que están en esa condición y, a la gente que no tiene diabetes, contarle que la tienes que no pasa nada.

-¿Se desconoce todavía en qué consiste esta enfermedad?

-Sí. Se desconoce muchísimo. Hemos hecho un grandísimo camino, cada vez se ve más; las redes sociales, internet, este mundo interconectado en el que vivimos ha ayudado mucho pero queda mucho por hacer, mucho estigma por quitar. La gente tiene que ser consciente de que tener diabetes tipo 1 es una condición más en tu vida, no es una enfermedad privativa, no es algo que te pueda limitar en el trabajo que estás haciendo en el día a día.

-Es importante ese autocuidado, ¿hay etapas en la vida en las que es más complicado?

-Por supuesto, como todas las personas. Es muy importante la salud mental. Sabemos que vamos a tener días malos, épocas en las que lo vamos a pasar mal y ahí es cuando más tenemos que manejar correctamente nuestra diabetes. La condición es permanente y tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra cabeza lo mejor posible.

-¿Para hacer deporte qué es lo más importante?

-Primero, conocer muy bien tu diabetes y tu cuerpo. Cada diabetes es distinta, cada cuerpo es distinto. Tienes que saber muy bien cómo te afecta. Tienes que llevar una pauta muy adaptada al esfuerzo que vas a hacer y eso viene de los profesionales sanitarios y de conocerte a ti mismo.

-¿Cuál ha sido el éxito deportivo que más le ha llenado?

-Creo que cuando Team Novo Nordisk ha sido capaz de ganar una carrera, entonces ahí hemos inspirado de verdad. No estamos compitiendo, estamos ganando y le estamos ganando a personas que no tienen diabetes. Pero, realmente, las victorias deportivas son lo que menos nos importa, lo que más, que hemos sido capaces de llegar donde nadie creía que íbamos a llegar y que nos queda mucho camino por delante. El éxito de este equipo ha sido inspirar a millones de personas alrededor de todo el mundo, mucho más que haber ganado una etapa en el tour de Ruanda, cuando la radio decía que nosotros éramos un equipo de broma y que no deberíamos estar allí corriendo, o ganar el campeonato nacional de Finlandia, una etapa en el tour de Filipinas... Lo más importante es la misión de inspirar.