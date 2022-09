Braiton Figuereo, creador de ‘El fútbol modesto’: “Desde hace un tiempo muchos aficionados me llevan pidiendo la retransmisión de este partido”

El fútbol regional sigue vivo por historias como la de Braiton Figuereo. Este videoaficionado afincado en Soria comenzó a retransmitir por Youtube partidos del “fútbol de barro”, tal y como explica en las redes sociales del proyecto El fútbol modesto del que es creador. El próximo fin de semana pretende viajar hasta Teruel por primera vez para ofrecer el derbi provincial de Regional Preferente entre Andorra y Alcañiz por su canal de Twitch. Para conseguirlo necesita la financiación mínima para cubrir los gastos de combustible, que ronda los 200 euros, ya que su principal objetivo no es sacar beneficio sino más bien darle al fútbol de estas categorías la visibilidad que se merece.

-¿Cómo nace el proyecto?

-El fútbol modesto nace por casualidad. Cuando entramos en pandemia, los aficionados no podían entrar en los campos y yo decidí grabar vídeos de los partidos y subirlos a mi canal de Youtube. La idea no era retransmitirlos, pero se me fastidió la cámara y me puse a hacerlos en directo con el móvil. La gente en Soria empezó a engancharse, les gustó y me preguntaban que cuándo era el siguiente. Poco a poco, he ido mejorando el equipo hasta tener una cámara semiprofesional, un ordenador y algo un poco más serio. Pero siempre lo he hecho por amor al arte, que digo yo.

-¿Cómo ha sido ese crecimiento?

-La idea es seguir creciendo. Ahora mismo me lo autofinancio todo. El año pasado fue el primero que me metí en Aragón, porque antes solo lo hacía en Castilla y León. A partir de ese momento, la acogida ha sido una locura. Empecé con un Alhama-Cervera de Segunda Regional.

-¿Cómo llegó a Aragón?

-La temporada pasada un jugador que nos seguía en la página me preguntó si iba a ir a hacer algún partido suyo. Miré el mapa y me decidí a ir a Aragón. La gente se interesa más por el fútbol y los propios clubes me ayudan muchas veces a pagar la gasolina.

-Su labor también sirve para conectar territorios afectados por la despoblación.

-Sí. He retransmitido partidos de pueblos que igual tienen 150 habitantes. Estoy contento porque los clubes te acogen muy bien.

-Este fin de semana tiene el reto de retransmitir el derbi entre el Andorra y el Alcañiz. ¿De dónde surge esa idea?

-Desde hace un tiempo muchos aficionados me llevan pidiendo ese partido. El año pasado había una eliminatoria para los playoff de ascenso entre el Sadabense y el Chiprana, que también está por esa zona, y decidí lanzar el reto de que si la gente colaboraba con un bizum para pagarme la gasolina y un bocadillo podía ir a retransmitirlo. Tanto los clubes como los aficionados me ayudaron y conseguimos recoger dinero para pagar todo el combustible y lo pudimos hacer.

-¿Será su primera vez en Teruel?

-Andorra sería mi primera vez en Teruel. Estuve en Chiprana, en la zona de Huesca y por muchos campos de Zaragoza, pero en Teruel sería la primera vez.

-¿Qué cantidad se debe alcanzar para que pueda retransmitir el partido?

-Poco. Entre 150 y 200 euros. Tengo unos 500 kilómetros de recorrido hasta Andorra y la idea es ir y volver en el mismo día y comer algo por el camino. Si hubiera sido sábado me hubiera pensado quedarme por allí, pero el lunes tengo que trabajar.

-¿Cómo se puede aportar?

-Sobre todo la gente suele aportar a través del bizum. El número es el 603 012 653. Otra alternativa que a veces funciona en los clubes es que ellos mismos hablen con los comercios de la zona para ver si quieren poner un banner publicitario que se incluya en la retransmisión.

-¿Saca algo de beneficio?

-No. A día de hoy hago esto como una afición. Como estoy mejorando bastante el equipo, en un futuro puede llegar algún acuerdo con un equipo para retransmitirles. Si en un tiempo se puede vivir de ello, que está difícil porque el fútbol regional no da para ello, se profesionalizará para ver qué pasa. Esto no nació con la idea de ganar dinero, pero la acogida está siendo muy buena.

-El proyecto a su vez también sirve para mantener vivo el fútbol en las categorías más modestas.

-Esa es la idea. Hasta los jugadores lo dicen: “Es la primera vez que alguien nos retransmite un partido”. ¿Quién va a retransmitir partidos de Regional? Yo tengo la idea de que ya va siendo hora de que tenga su visibilidad.

-¿En qué plataforma se pueden ver los partidos?

-Ahora mismo estamos en Twitch (elfutbolmodesto). Antes estábamos en Youtube, pero nos han hackeado la cuenta. Los partidos son en abierto y todo el mundo los puede ver. Hemos llegado a hacer retransmisiones simultáneas hasta en cinco plataformas a la vez, que eso no lo hace ni Movistar Plus (risas).