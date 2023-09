Carla Bullón Blasco, diseñadora de joyas artesanales: “Todas mis piezas son únicas y eso se ha valorado en un sitio donde la producción es en serie”

Madridjoya, el Salón internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, que organizó Ifema el pasado fin de semana contó con presencia turolense, la de la joven Carla Bullón Blasco, diseñadora de la marca de joyería artesanal Divino Carma, que ganó el concurso lanzado por redes sociales para diseñadores y cuyo premio era participar con un expositor propio en esta importante feria, un certamen que contó con 1.500 empresas y marcas participantes de 21 países.

-¿Cómo surgió la posibilidad de participar en Madridjoya 2023?

-Me presenté al concurso Madridjoya Designers que se convoca por redes sociales. Ya lo había hecho el año anterior y estuve muy cerquita de ganar y esta vez lo conseguí. El premio era tener un stand propio durante la feria Madridjoya. Desde que sale la convocatoria hasta la celebración de la feria había muy poco tiempo y tenía un poco de miedo pero pensé que no perdía nada por presentarme.

-¿Quién convoca el concurso Madridjoya Designers?

-La propia feria de Ifema y Madridjoya con el premio de dejarte un stand mini, que da muchísima visibilidad por el hecho de estar allí. Conocía la feria porque nosotras vamos a buscar proveedores, pero nunca había expuesto.

-¿Qué ha supuesto estar allí durante la feria?

-Muchos nervios porque trabajo sola, había poco tiempo y sabía que el volumen de firmas que van a esta feria es tremendo. Quería llevar el máximo abanico de piezas, enseñar todo lo que tengo y lo mejor. En quince días trabajando una sola había que preparar muchas cosas. Tenía una pocas piezas aquí en la tienda, -en Qué detalle! situada en la calle Amantes, en Teruel- pero estuve haciendo muchas otras porque la competencia de allí era de venta al por mayor y tienen muchas piezas que sacan en serie. Yo iba con un producto que son piezas únicas. Me suponía mucha presión pero saqué lo que pude y lo mejor.

-Sus piezas se caracterizan por ser únicas.

-Todas las piezas son únicas y creo que una de las cosas que ha tenido gancho y se ha sabido valorar es precisamente eso, que son piezas exclusivas en un sitio donde todo se produce en serie.

-¿Qué materiales utilizas a la hora de elaborar sus joyas?

-Utilizo plata, plata chapada en oro y sobre todo piedras preciosas.

-Las colecciones que llevó a la feria de Madrid ¿en qué estaban inspiradas?

-Creo que al tener este tipo de comercio tan alegre, crecí en una línea de florecitas y fornituras coloridas y alegres. Me quedo en las flores, la naturaleza y las pequeñas cosas que a mí me gustan. Trato de llevar esa línea y adaptarme a la temporada en la que estamos. Cojo el gancho de lo que se lleva pero con mi toque.

-¿Qué tipo de artículos te gusta hacer?

-Lo que más hago son pendientes porque creo que es lo que más le gusta a la gente y al final me salen muchos. Collares hago pero salen menos. Aún así cuando hago una pieza especial se acaba vendiendo muy bien. Pulseras no hago tantas, porque en relación tiempo precio se va y los clientes no compran tantas pulseras como el tiempo que me lleva. Me gusta hacer anillos, pero los hago por encargo porque no puedo preparar diez anillos con tamaños diferentes. Muestro unos pocos y hago a medida el que me encargan. No hago un stock grande porque prefiero no repetir piezas.

-¿Trabajas en Teruel?

-Ahora no estoy en Teruel, pero mi producto sí que se puede encontrar en la tienda Qué detalle!. Estoy viviendo en Barcelona, porque me está dando muchas oportunidades, estoy aprendiendo cosas nuevas. Estoy creciendo profesionalmente, conociendo gente y tengo otras oportunidades de trabajo. Me gusta Teruel y estar allí es más duro pero es así.

-¿Vendes por Internet?

-En Instagram cuesta un poco pero al final sí que hay gente que aparece en el perfil y pide cosas para que se las envíe. Cuesta más que en el comercio, donde puedes ver directamente la pieza, pero está muy bien y es en lo que nos estamos enfocando porque así llegamos a muchos clientes.

-En la feria, ¿has podido contactar con distribuidores de otros sitios?

-Han venido proveedores de distintos puntos de España.Espero que repitan porque les ha gustado y dentro de un tiempo pidan que les prepare otra colección.