Celia Polo, presidenta de la peña la Unión de Calamocha: “Todos somos de la Unión, vamos con la Unión y siempre apoyando a la Peña de la Unión”

Celia Polo es la nueva presidenta de la Peña La Unión, de Calamocha. Polo, de 28 años de edad, se ha puesto al frente de la primera directiva íntegramente formada por mujeres y lo hace con varios desafíos enfrente como el 25 aniversario de los premios Batallador o superar el millar de socios.

-¿Cómo se decidió a dar el paso y ponerse al frente de la Peña La Unión?

-La verdad es que me hace mucha ilusión. Al final, llevamos La Unión muy dentro y cuando formas parte de la directiva es como si entrases un poquito más todavía en lo que es la Peña la Unión. Ser presidenta al final es como muy gratificante y la verdad es que lo afronto con mucha ilusión.

-La junta directiva que dirigirá la peña este año está formada íntegramente por mujeres. ¿Esta situación se había dado ya antes? ¿Ha sido casualidad o se había buscado ese perfil femenino?

- No, la verdad es que es casualidad. Al final, cuando se va a hacer un cambio de junta, se van la mitad de la directiva y se queda la otra media. Pues de la media que se queda, entre los que nos quedamos, decidimos los cargos que se van a ocupar. Hay gente que se ofrece para unas cosas y otra para otras, cualquiera de nosotros éramos válidos. Entonces coincidió que éramos cuatro mujeres las aceptadas. Y así estamos.

-Usted ya participó en la directiva del año pasado y ahora repite para ponerse al frente de la junta. ¿Con qué planes llegan?¿Qué les gustaría hacer este ejercicio que ahora empieza?

-Sí, este es mi segundo año. La verdad es que llegamos de un año muy intenso y muy divertido. Hemos trabajado un montón, pero nos lo hemos pasado muy bien y creemos que hemos hecho unas fiestas increíbles. Afrontamos este año con muchas ganas de superarnos, de seguir haciendo la peña grande, de buscar cosas nuevas que puedan gustarle a los socios y que al final la Peña La Unión vaya creciendo también en ese aspecto. Y sobre todo, este año tenemos el 25 aniversario de los Premios Batallador, que es un acto muy importante en la Peña. Entonces, estamos intentando darle un poquito más de importancia ya que es el aniversario y queremos conseguir que ese acto sea más multitudinario.

¿Tienen decididos ya los nombres de los homenajeados?

-No, de momento la verdad es que todavía no. Como este viernes con la nueva directiva empezamos ya a tener reuniones y a confeccionar todo el año. Entonces, la verdad es que todavía no se ha pensado a quién se le puede dar. Hay cuatro categorías, si no me equivoco, entonces tenemos todavía que revisarlo un poco y ponernos a ello.

-¿Cuántos socios tiene actualmente La Unión?

-Pues 997, exactamente

-Con esa cifra de afiliados es fácil pensar en llegar al millar de miembros. ¿Es una prioridad?

-No es que sea una prioridad de la Peña o no el crecer en socios. Las generaciones calamochinas van llegando a su mayoría de edad y una de sus principales inquietudes es ser miembro de la peña. No es un propósito crecer en socios pero sí tenemos mucha ilusión de llegar al socio número mil. Queremos saber quién va a ser y prepararemos algo para esa cifra, claro.

-¿Cuál es el papel de la Peña La Unión en Calamocha?

-La Peña La Unión tiene un papel muy grande. Al final, La Unión es un poco el motor de la juventud calamochina. Es donde se celebran la mayoría de las fiestas de invierno, pero también tienes otras actividades, tanto deportivas y culturales, a las que asisten los socios. Es como un poco la casa de todos. Aquí en Calamocha, todo lo que hace la Unión está bien. Todos somos de la Unión, vamos con la Unión, siempre apoyando a la Peña de la Unión y haciendo cada día que se agrande. Al final, la directiva trabaja mucho, pero los socios siempre están ayudando a recoger, aportan ideas a lo largo del año que se les pueden ocurrir. Hay socios muy proactivos que incluso si ven grupos por ahí que puedan encajar en fiestas los envían a ver si nos puede encajar tanto el presupuesto como de disponibilidad. Hay una gran familia en la Peña de la Unión que está muy bien y que se mantiene con el paso de los años.

-¿Hay socios de La Unión que participan, además, en otras peñas con sus cuadrillas de amigos?

-Sí, luego cada cuadrilla tiene como su peña particular en la que se juntan y todo eso. Es verdad que en Calamocha cada vez hay menos peñas y al final se pasa mucho, mucho tiempo en la Peña de la Unión. Cada vez más, sobre todo en las fiestas de agosto, en las que desde las 3 de la tarde está abierta la peña hasta que te vas de madrugada a casa, que pueden ser las 7 de la mañana o las 8. Hay mucha gente que va a la peña y ya no sale o que va a todos actos que realizan la peña.

-El ejercicio pasado fue muy intenso. ¿Ha quedado el listón muy alto?

-El listón de la Unión va subiendo cada año y cada vez más se va superando. Al final, si te metes a la directiva es para trabajar por y para la peña, y por y para sus socios, para pensar ideas y hacer que la peña siga siendo lo que es y que cada vez mejore. Ha sido un año intenso. En mi opinión, divertidísimo, y que hemos hecho muchas actividades.