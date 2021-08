Covi Galeote: "Tratamos de indagar y dar valor a aquella música que se está perdiendo"

Covi Galeote es una cantante de Villaespesa y actual presidenta de Alpargatas con Tomate GG, una asociación que cubre una gran variedad de ámbitos culturales de la provincia de Teruel. Próximamente participará junto a la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) en una serie de actuaciones a lo largo de la provincia, bajo en el ciclo de Una de cal y otra de arena.

-¿A qué se debe el nombre de la asociación Alpargatas con Tomate GG?

-En mi casa cuando mi marido solía recoger a mis hijas a la salida del colegio le hacían la pregunta que hacen todos los niños cuando son pequeños: ¿Hoy que tenemos para comer? Y su padre les decía siempre: ¡Alpargatas con tomate! Porque es muy de Bañón, siempre con coletillas y con cualquier otra frase, siendo esa la más repetida.

Y el día que decidimos que había que hacer la asociación preparé los papeles y cuando llegó la hora de poner el nombre, que estábamos con mis hijas en la comida, entre las dos les vino a la cabeza alpargatas con tomate, a lo que dije “venga va” y total que ahí se quedó. Y lo de GG es porque mi marido y yo somos Gómez y Galeote.

-Tengo entendido que ha colaborado en alguna que otra fiesta como las Bodas de Isabel, en la que adaptó una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿Cómo versiona estas piezas musicales?

-En el tema medieval de las Bodas de Isabel estamos metidas desde hace muchísimos años y conforme se van acercando esos momentos en el blog me apetece sentir eso que podemos hacer gente de Teruel, porque además de las cántigas hay algo también sobre el modernismo. Conozco mucha gente que tiene otros valores artísticos y me apetece también hacer estos artículos en común. Es curioso porque esta cántiga es muy conocida y ha sido interpretada en un montón de sitios, y con una serie de instrumentos que tengo por casa con la colaboración de mi hija y otros compañeros lo llevamos a cabo. Con esto quiero decir que no se trata de nada profesional, sino algo entretenido para que la gente lo lea y lo disfrute.

-Ahora tiene pendiente los espectáculos de Una de cal y otra de arena con tu socio Manolo Izquierdo, alias Maniobras. ¿Tienen pensado traer a algún invitado especial, quizás un cantautor?

-Hasta el momento no podemos. Pero en el ciclo que hemos comenzado a hacer lo que sí nos gustaría es contar con escritores turolenses para presentar libros o proyectos y dar a conocer otros personajes de la rondalla turolense del 1900. Y aunque ya tenemos algunos nombres por ahí no hemos localizado a todos.

-Entonces la asociación a parte de ser una que conforma varias agrupaciones de músicos, ¿También se dedica a una labor de recuperación del pasado de la música popular?

-Es un trabajo de recuperación e indagación. Hemos estado en varios pueblos a un nivel más particular buscando músicas, como por ejemplo en Riodeva. Allí estuvimos con gente que conocía con anterioridad que nos tocó mazurcas y alguna polca que después grabamos. En otra ocasión quiero volver a subir con mis compañeros para que nos toquen albadas.

Entonces esa investigación es algo emocionante, el no dejar perder mucha de esa cultura tradicional que vive en música, melodías, y letras de canciones que ya pocos conocen. Se trata de indagar y de darle valor a todos esos músicos y su música que se está perdiendo y que no se sabe de ellos, de melodías que ya no están más que en la cabeza de unos pocos.

-¿Tiene pensado colaborar próximamente con personas que tienen este conocimiento de la música popular?

-La idea es subir a Riodeva a descubrir sus albadas. Le he estado dando vueltas y una de las cosas que siempre me habría gustado hacer es ir a las residencias a indagar e investigar con esas personas para ir buscando canciones y melodías, cualquier cosa que a ellos se les ocurriera en ese momento. Entonces yo voy recogiendo cosas que luego espero poder ir sacando y subiendo al blog para que no se pierdan.

En mi pueblo, ahí en Villaespesa, antes de las fiestas como en la mayoría de los pueblos se cantan las novenas y los gozos a la Virgen de la Sabina en las iglesias. Ahora la gente va menos a las iglesias, el año pasado ya ni los cantaron, la gente mayor va desapareciendo y hay mucha gente joven que no los ha escuchado. Entonces decidí empezar a hacer podcasts.

-¿Y ya ha hecho alguno?

-Sí, tengo tres hechos aunque sean un poco amateur. Son muchas cosas las que hago y de vez en cuando me dan temporadas de hacer cosas nuevas y ver cómo funcionan. Entonces tengo un podcast donde canto los gozos más o menos como los suelen cantar acompañados de guitarras, y así por lo menos la tonadilla se queda guardada. Esto junto con un pequeño escrito que localizó uno de los curas que había en Villaespesa en el que leí lo que hablaba sobre la Virgen de la Sabina alrededor del año 1700.

¿Entonces va alternando entre distintas vertientes?

-Me considero una aprendiza de todo y maestra de nada, soy muy amateur en todo pero me encanta todo lo que aprendo, como el teatro, la música, el baloncesto o la pintura. Y ahora lo que pasa es que abro muchos frentes, entonces una temporada estoy con los podcasts, otra el blog, otra voy a un sitio u otro y por eso a lo mejor no me aburro.

Hay veces que sí que estoy cansada de intentar que la gente venga detrás, pero ahora en esta asociación, estoy más tranquila al estar con mi hija y otras personas que son dadas a hacer cosas y no tengo que estimular a nadie. Estar en una asociación de presidenta y tener que arrastrar a la gente es lo que me cansa.