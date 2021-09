Cristian García Cebollada, ingeniero turolense: “Moss Box contribuye a mejorar la calidad ambiental integrando plantas”

Cristian García Cebollada es un joven turolense de 26 años que ha creado una empresa dedicada a la biotecnología para desarrollar un purificador llamado Moss Box. Su idea participa el día 28 en una competición internacional Climatelaunchpad correspondiente a la región oeste de Europa. A este ingeniero le gustaría emprender desde su tierra.

-Ha creado un purificador de aire natural con una materia natural como es el musgo y tecnología específica. ¿Cómo ha trabajado esa combinación?

-No está creado aún sino que está en desarrollo la primera versión del prototipo funcional de Moss Box. Es un dispositivo tecnológico que alberga una planta en su interior con el objetivo de mejorar la calidad del entorno en espacios de interior. Esta startup apoya la idea de potenciar las propiedades que tienen ciertas especies mediante la tecnología para buscar un mutuo beneficio, tanto para la especie como para el humano.

-Mejora el ambiente de entornos como el hogar o el trabajo ¿cómo lo hace?

-Por un lado, la planta crecerá alimentándose del CO2 y otras toxinas del aire en nuestros espacios. Por otro lado, nosotros mejoraremos el clima de nuestros espacios gracias a los beneficios que puede darnos esta especie de planta, como son la regulación de la temperatura y humedad, neutralización del olor, mejora de la calidad del aire y del bienestar personal asociado a la presencia de plantas en nuestros entornos. Además, este producto contará con una app que funcionará como herramienta de comunicación entre la planta y el usuario, teniendo siempre la información sobre el estado del entorno que nos rodea y el estado de la planta, así como la posibilidad de establecer una relación única y personal con tu planta.

-Este año ha sido nominado en uno de los premios sostenibles más importantes de Alemania, el Green product Awards y además el próximo día 28 participa en una competición de ideas verdes. ¿Qué supone para usted la nominación y la participación en esta competición?

-Para mí y para cualquier persona que tiene una idea propia que te nominen a premios extranjeros y accedas a competiciones internacionales supone un estímulo y una gratificación de que estás haciendo las cosas bien y vas por el camino, en mi caso por el camino de la sostenibilidad y la economía circular por dar solución a mejorar la calidad ambiental en nuestros espacios mediante la integración de las plantas y su post tratado. Por otro lado, entusiasmado de ser uno de los tres representantes de España, donde el siguiente martes 28 tenemos la final europea que si nos quedamos entre los dos primeros de nuestra categoría (urban solutions) tendremos un puesto en la final mundial de esta competición del Instituto de Innovación y Tecnología europeo (EIT).

-¿Qué es lo que se va a encontrar en la Climatelaunchpad (EIT)?

-En Climatelaunchpad encontramos una competición de ideas verdes a nivel mundial, nos seleccionaron entre las 10 ideas verdes de España y las categorizan según sea su área (economía circular, soluciones urbanas, movilidad, etc…). Después empezamos la competición con sesiones de coaching donde nos explicaron cuáles iban a ser las reglas de juego y cómo teníamos que preparar nuestras presentaciones. Una vez teníamos la presentación y el discurso preparado nos hicieron presentarlo en directo vía Youtube, debido al covid, donde seleccionaron a las tres mejores y nos proponían vías de financiación y/o asesoramiento.

-¿Cree que tiene posibilidades de ganar y en qué consiste el premio?

-Ahora estamos en la segunda fase donde competimos con la región oeste de Europa donde están las tres mejores ideas de cada país. Los premios se dirán en la gala por la que os invito a seguirla en directo y así podréis comprobar el nivel de las ideas que hay en la competición y hacia donde puede ir el futuro más inmediato. Por nuestra parte, Smart Moss confía en sus posibilidades de poder llegar a la gran final e incluso de quedar entre los tres mejores, pero primero hay que ver las ideas que proponen mis compañeros de los otros paises y valorarlas. ¡Qué gane el mejor!

-Con solo 26 años ha creado una empresa para desarrollar su producto ¿ha sido fácil emprender?

-Creo que cualquier cosa que te gusta y la haces con pasión se te hace fácil. Encima hay un montón de organismos y lanzaderas de emprendimiento que intentan impulsar tu idea a cualquier nivel: autonómico, provincial, nacional, europeo o mundial. Pero la verdad es que solo uno de cada diez startup llegan a su consolidación. Hay que tocar muchas áreas y tienes que formarte y rodearte de gente que comparta tu objetivo, hay que valorar y aprovechar cada ayuda. Creo que lo más difícil es hacer frente a los pagos de los trámites que por ser empresa tienes que pagar, aun sin poder optar a ningún beneficio por el momento, esto puede hacer desaparecer la idea antes de poder producirl ¡Este lado es el más complicado! Pero para mí lo más importante es aprender haciendo y no parar de llamar, buscando sinergias con cualquier organismo y/o persona que pueda aportar a tu idea.

-Le gustaría desarrollar la idea en Teruel ¿cómo le gustaría hacerlo?

-¡Por supuesto! Ese es mi reto, está complicado emprender con este tipo de ideas en estas áreas rurales pero el teletrabajo abre una vía muy importante para establecer todos los sistemas desde Teruel. Para ello me gustaría hacerlo contando con el apoyo y ayuda de todos organismos e instituciones que puedan verse implicados.

-¿Animaría a otros jóvenes a emprender?

-No solo los animaría, sino les daría la oportunidad desde más jóvenes a entender en qué consiste y comprender qué supone el emprendimiento, creo que es un área que cuesta mucho ver mediáticamente o socialmente y es muy importante para cualquier país. El impacto medioambiental o social que pueden tener tus ideas, pueden cambiar el curso de la historia e incluso la del planeta, como han hecho muchos otros personajes con anterioridad. Hoy en día, es cierto, que es caro el emprender puesto que es difícil de compaginar con otros trabajos, pero uniendo fuerzas con otras personas que compartan la pasión de llevar a cabo una idea resulta mucho más fácil el empezar este camino.

-¿Ha tenido algún tipo de ayuda para emprender?

-Ayuda he recibido muchísima, tanto pública como privada, todos me han ido acompañando, aconsejando e invirtiendo su tiempo en ayudarme a darle salida a este proyecto, cosa que he agradecido desde un principio. En cuanto a ayuda financiera, de momento he solicitado una para el prototipo, pero no sabemos aún su resolución y la ayuda para la cuota de autónomos que nos la denegaron por ser una sociedad limitada. También intente declararme autónomo marginal para poder afrontar este pago hasta que tenga la posibilidad de obtener beneficios por cuenta propia, pero se encuentra en trámite. Conseguir una ayuda para el pago de esta cuota mensual será una pieza clave para la supervivencia de esta idea hasta conseguir el mínimo producto viable.