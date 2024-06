David Clavo, cantante y guitarrista de Fundación Francisco Frankenstein: “Si has dicho lo que querías en dos minutos de canción, ¿para qué repetir el estribillo otra vez?”

Junto a Los Mejillones Tigre, los mallorquines de la Fundación Francisco Frankenstein abrirán este viernes la decimocuarta edición del Festival Tamborile de Mezquita de Jarque. FFF subirá al escenario a las 22 horas para que todo el pueblo vibre al ritmo de la mejor tradición del punk nacional, heredera directo de Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Los Nikis.

-¿Primera vez en Teruel?

-Primera. Tamborile tiene pintaza el festival... alegre, callejero y superdivertido, como a nosotros nos gusta.

-¿En qué estilo hay que encuadrar a la Fundación Francisco Frankenstein?

-Nuestro estilo es hacer lo que podamos. (Risas) Bueno, a ver... Hacemos un punk muy al estilo de Ramones, y nuestras referencias son Aerolíneas, Miguel Costas y también un montón de bandas del panorama nacional actual. Pero en realidad somos muy eclécticos, nos gustan muchos tipos de música y valoramos el esfuerzo de toda la gente que ensaya para divertir a los demás.

-Hablando de los Ramones, ustedes tienen canciones que duran un minuto y medio...

-¡Y las hay más cortas! Nos aburren las canciones largas, igual que al público. En realidad la gente no soporta las canciones largas, ni los conciertos largos... ¡la gente no tiene tiempo para nada! A nosotros nos gusta ese rollo. Si has dicho lo que tenías que decir en una canción de dos minutos, para qué vas a ponerte a repetir estribillos para nada...

-Uno de sus iconos más recurrentes es una mano mostrando una tarjeta roja... ¿qué significa?

-Surgió un poco por una coñita, como casi todo lo que hacemos, porque nosotros hacemos música para divertirnos, fundamentalmente. Y si divertimos a algún otro pues todavía mejor. El caso es que nuestro primer disco se llamaba No, No, No, e iba sobre todo de las negativas, de los negacionistas, del todo no, porque en Palma de Mallorca durante las restricciones -tras la pandemia, que fue cuando nació el grupo en 2020- no se podía ni fumar por la calle. Así que Gato (Sebastián Garay), nuestro primer batería que grabó los dos primeros discos, diseñó ese logo, que es como una tarjeta roja que le sacas a todo lo que no te gusta. Que al final es lo que hace todo el mundo. A la gente le encanta sacar tarjetas rojas.

-El corte inicial de ese disco, al que luego siguieron Vuelva ud. mañana (2022) y Gente de bien (2023), se llamaba No se os puede dejar solos. ¿Quien es el narrador de ese tema? ¿Francisco Frankenstein?

-¡No, no! Es una canción que va de que os dejo solos un momento y montáis una fiesta grande y os divertís sin contar conmigo, entre tanto ‘lo, lo lo, lo’, que es como cantamos cuando estamos de fiesta.

-¿Seguro? Yo lo había tomado por el otro sentido.

-Es lo bueno del punk, que aunque no lo parezca siempre tiene varias lecturas y cada uno coge la que quiere.

-Si el punk no fuera molesto y crítico no sería punk...

-Hay que tener un poquito de mala baba, claro... Pero al final es lo que pasa cuando tomas decisiones mientras tomas cañas. Si estás de buen humor tomas buenas decisiones, y si estás de mal humor las tomas malas.

-Tienen un tema, Todo lo contrario, en que suena un sintetizador setentero que le da un aire psicodélico... ¿Nunca van a favor de la corriente?

-Nuestra formación habitual es Steve Withers (bajo), Toni Toledo (batería), Tere Planas (guitarra y voz) y yo mismo (guitarra y voz). Pero cuando grabamos algo a veces nos flipamos un poco y nos entran ganas de colorear un poco algún tema, porque en el local es cuando puedes haces experimentos y jugar un poco, y ya te digo que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos porque nos divierte. Pero no son experimentos que nos alejen demasiado de nuestro estilo o que luego se desvirtúen en directo.

-Una de sus primeras grabaciones, el segundo single en concreto, fue ‘Voy a ser un drogata’, una sensacional versión de ‘I wanna be sedated’. ¿No han versionado más temas clásicos, teniendo en cuenta que tienen auténticos himnos a su alcance?

-Apenas. Solo hemos versionado esa canción de Ramones, que la destrozamos, Solo quiero divertirme de Aerolíneas Federales y No estamos muertos, de Zombito Corleone y su Casiotone, una banda de aquí. El resto de canciones que llevamos son todas nuestras, pero vamos, que nos podrían acusar de plagio en cualquier momento, porque es lo que tiene el punk. A nosotros nos gusta divertirnos mucho y no torturar demasiado al personal, procurar compartir el buen rollo y que el público también se divierta con nosotros. Pero no estamos aquí para inventar la rueda.