Donato Tello, afinador de esquilas: “Cada cencerro te da un sonido, tiene una voz distinta, algunos son más graves y otros agudos”

Donato Tello nació en el año 1940 y ahora, con más de 80 años, sigue yendo de feria en feria llevando sus esquilas afinadas para ofrecérselas a los pastores y que sus ganados hagan música. Explica que es la única persona de España que se dedica al afinado de cencerros, una técnica que consiste en hacer determinadas marcas en la parte baja de la pieza, alambrarla, como se dice en el argot de la profesión, par que cambie totalmente el sonido de la misma. Durante este pasado fin de semana participó en la Feria de Orihuela, porque reconoce que asistir a estos certámenes y relacionarse con los ganaderos es una de sus grandes pasiones. Además, durante la muestra vendió gran parte de la mercancía que había traslado hasta allí porque, asegura, los ganaderos le conocen y saben el refinamiento que tienen sus piezas.

-¿Cómo empezó a afinar esquilas?

-Es una historia muy larga, de chaval mi padre tenía ovejas, y cuando salí de la escuela fui con ellas y allí aprendí a picarlos, luego a hacerles las carreras, que son estas marcas de la parte baja, para que suenen bien, cambia una barbaridad el sonido.

-¿Y se ha dedicado profesionalmente a esta actividad?

-No, yo he dedicado mi vida a vender camiones.

-¿Qué es lo fundamental que hay que tener en cuenta para que una esquila suene bien?

-Primero que sea buena, que esté bien hecha, y luego buscarle dónde quiere los golpes.

-¿Bien hecha significa usar buen material en la fabricación?

-Sí, y que salga bien del horno, porque todas son del mismo material, pero no todas salen igual. En el horno se meten láminas de bronce para que se derritan, los baten bien para que se extienda, como en una lavadora, y el bronce, que está recubierto por todo alrededor de barro, es el que hace el cierre. Y luego, si salen buenos, bien hechos, y los sabes afinar, hablan de bien que tocan.

-¿Y todos los cencerros que lleva el ganado de un mismo ganadero tienen que sonar igual o es mejor que tengan diferentes sones?

-No, es bonito que varíe el sonido, es como una orquesta.

-¿Con el poco ganado extensivo que hay actualmente sigue teniendo demanda los productos que vende?

-Los pastores de los pueblos me conocen y voy a las ferias ganaderas por todo Aragón y por Soria, es lo que más me gusta. Voy y vendo, además llevo un par de años de perros, he venido burradas. Fíjate aquí, me he quedado sin collares.¡ de todo lo que he vendido.

-¿Pero si hay menos ganaderos, significa que los que hay quieren que sus reses lleven esquilas bien afinadas?

-Los que hay tienen más intereses en que los esquilas de sus reses suenen bien y por eso los compran afinados. Hay gente que no entiende, no les gusta y les da igual, pero otros muchos entienden y quieren los míos, yo tengo mucha calidad y la gente me compra a mí por ello y además aconsejan a otros que compren los míos.

-¿Los fabrica usted mismo o los compra ya hechos y luego se ocupa de afinarlos?

-No, los compro y luego los afino, los lavo y los barnizo, puedes tener un cencerro de estos 30 años en casa y no le cambia ni el color.

-¿Cuándo escucha un ganado al aire libre sabe si llevan sus cencerros, los tiene controlados?

-Claro.

-¿Qué tipo de sonido le pide la gente para las esquilas que le compra, o es usted el que elige los sonidos?

-Cada cencerro te da un sonido, a veces si son iguales puedes afinarlos igual, pero cada uno tiene sus voces, unos son mas agudos y otros tocan más graves, hay de todo.

-¿Qué importancia tiene para el ganado llevar cencerro?

-Pues depende del pastor, hay a quien le gustan y a otros no. Es como una orquesta, si toca bien pues es chula, pero si tocan de cualquier manera no lo es, cambia mucho.

-¿Cuántos cencerros hacen falta para que un ganado suene bien?

-Depende del pastor, hay a quien le gustan y sus animales llevan muchos y otros que no les gustan, llevan tres y malos. Eso es privado y particular de cada uno.

-¿Cuánto vale una esquila de las que usted vende?

-Hay de muchos precios, tengo algunas de 15 euros y otras de hasta 90 euros. Algunas son lisas y otras están grabadas

-¿Hay más gente en Aragón o España que se ocupe de afinar cencerros?

-Soy la única persona, ya no queda nadie. Había dos o tres, que no me llegan a mí…. No soy chulo, aunque lo parezca, pero soy bueno y eso hay que reconocerlo.