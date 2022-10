Eduardo Lolumo, meteorólogo de Aragón TV: "La cigüeña ya no vuelve por San Blas, se queda todo el año con nosotros; hace más calor"

El meteorólogo de Aragón TV Eduardo Lolumo abrió este martes en Alcañiz el nuevo curso de la Universidad de la Experiencia con una conferencia inaugural que repasó El clima de Aragón a través de sus refranes. Los 86 inscritos este año aprendieron y aportaron dichos que, hasta los efectos del cambio climático, eran fiel reflejo del comportamiento del tiempo en la región.

-Esta charla la ha llevado a multitud de localidades de Aragón. Siendo el público veterano, ¿le acaban contando más refranes de los que aporta usted?

-Claro que sí. Yo siempre digo que de la gente de la Universidad de la Experiencia, a la que llevo ya casi 20 años dándoles clases, saco un montón de información más de la que yo les doy a ellos. Voy engrandeciéndome y, aunque parezca mentira, muchos de los refranes que yo emito en la tele o expongo en estas charlas precisamente vienen de ellos. Voy por todos los sitios de Aragón y cada uno tiene sus localismos. Hay muchos refranes que valen para un punto de Aragón pero para otro no son tan correctos.

-¿De qué fuentes bebe más para tirar de refranero?

-Conociendo los pueblos de Aragón. A mí me gusta mucho pasearme, los domingos especialmente. Yo no soy muy refranero en general, pero con los del tiempo y los del clima hago una excepción. Siempre me ha gustado el tiempo y, antes de salir en la tele, cuando acababa de tomar el café en el bar, salía uno: “Cuando veas nubes por allí es que va a llover allá”. Y yo decía: “Ostras, qué razón tiene este hombre”. Y me iba apuntando los refranes en las servilletas de los bares. Y poco a poco fui recopilando un montón. Estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Zaragoza y tuve una profesora, Mari Luz Hernández, que me dijo: “Hay unos refranes que realmente son casi leyes empíricas científicas”. Estoy hablando de hace unos 25-30 años. Y nos planteamos hacer un estudio sobre la validez científica de los refranes. Pero nos quedamos en la recopilación. Está hecha cualitativa, no cuantitativamente, pero es lo que sería una futura tesis que se empeña ella en que algún día haga, pero no hay tiempo para todo. Y conozco a profesores que se los decían a sus niños. Y luego, mediante libros. A mí la gente me regala libros del tiempo, del clima y de refranes. Yo no quiero calzoncillos ni calcetines para Reyes, yo lo que quiero es que me regalen este tipo de cosas. Existen muchísimos refranes y siempre los puedes adaptar un poco. Y en idiomas distintos, que en Aragón tenemos varios. ¡He puesto hasta en japonés!

El clima

-¿Los refranes que tienen que ver con el clima son irrefutables o el cambio climático los está empezando a invalidar?

-Con estas charlas me estoy dando cuenta de que algunos ya no valen tanto. No son muchos, pero por ejemplo había uno que hablaba de que “para el Pilar, la lumbre has de empezar”, o algo así. Y hemos tenido casi 30 grados en las fiestas. Hoy (por ayer), en Alcañiz, 31 grados. Ya no sirve como refrán, ni los de la vendimia. “Para el Pilar, a vendimiar”. Ni el de “la cigüeña verás por San Blas”, porque ya se queda con nosotros. Ya ni se va.

-¿Hay algún refrán para este veranillo de octubre?

-Es que esto ya no sé qué veranillo es porque el de San Miguel llegó un poco tarde, se empalma con el de las rosas otoñales que es a principios de octubre, con el del Pilar, con el de Santa Teresa... No ha habido discontinuidad. En mayo ya hizo de verano y seguimos, y la pinta es que esto es verano. El lunes hubo humedad de verano, temperatura de verano y aspecto de cielo de verano. Pero esto es este año. El tiempo es una cosa y el clima es otra. Para que digamos que esto está cambiando hay que mirar una evolución mucho más larga. Pero la que estamos viendo en los últimos indica hacia un mismo sitio. No hay un retroceso.

-Cada vez están dando temperaturas más altas, menos lluvias, más granizo...

-Llevo 25 años tratando con los temas de comunicación pero de toda la vida llevo con esta historia. Cada vez que damos una noticia sobre este aspecto nunca damos que se ha dado la mínima más baja, o el enero más bajo. Siempre se están batiendo récords en la misma línea, nunca en cuanto a más frío sino en cuanto a temperaturas más cálidas. Ni cualitativamente, que es la percepción que tenemos todos, ni cuantitativamente.

-¿Qué audiencias tiene el Tiempo en Aragón TV?

-Funciona muy bien. Además, la gente luego nos ve a la carta, que eso casi es peor. ¡Imagínate que lo ven un día más tarde y el tiempo que has dicho no ha sido el que era! (ríe). Me da vergüenza decirlo pero es siempre lo que más se ve. Empezamos con tres minutos y yo ya hago once. Cada vez se alarga más e incluso te quieren incluir dentro del informativo para explicar cosas. Siempre nos ha interesado el tiempo. Antes quizá más para negocio y ahora para optimizar el tiempo de ocio. Y queremos saber cuándo va a hacer el tiempo ideal para irte a esquiar, a la playa o a darte una vuelta por el monte.

-Serán buenos los meteorólogos aragoneses. Muchos acaban en Televisión Española.

-(Ríe) Que conste que yo no he ido porque no quise, porque cuando Maldonado se jubiló me llamó hace trece años. No sé, somos una cantera, y la próxima a lo mejor es Cristina. Realmente, sí: Nuria, Silvia, José Miguel...