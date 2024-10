Eduardo Manzano Moreno, historiador especialista en Al-Ándalus y escritor: “No hay que buscar en el pasado argumentos para justificar situaciones políticas del presente”

Eduardo Manzano Moreno es un historiador español especializado en Al-Ándalus y que este mismo año ha publicado el ensayo España diversa. Claves de una historia plural (Editorial Crítica). Hace unos días participó en el Curso de Historia Medieval que se celebró en Albarracín bajo la dirección de José Luis Corral.

-Ha estado participando en el curso de Albarracín sobre Historia Medieval. ¿Qué balance hace del mismo?

-Ha sido un curso muy interesante porque se han presentado cosas que, por lo menos para mí, son muy diferentes sobre la imagen de la Edad Media y la manera en que se percibe, te hace pensar mucho en cómo la sociedad reciben los trabajos que hacemos de investigación y en la imagen que se muestra en películas o novelas.

-Usted es especialista en Al-Ándalus y a menudo hablamos de Al-Ándalus como un periodo de oro en cuanto a tolerancia. ¿Est es un mito o una realidad histórica?

-Bueno, es en parte un mito y en parte una realidad histórica. Es un mito porque a veces se trata de presentar como una sociedad muy pacífica y casi como una sociedad actual democrática y sabemos que no es así porque también entre las diferentes religiones establecían distintas maneras de ocupar el espacio social. Pero también es verdad que las sociedades musulmanas en la Edad Media resuelven mejor la existencia de otras religiones minoritarias, hay una mejor gestión de ellas, pero tampoco debe llevarnos a idealizarlos.

-Su último libro se titula España diversa. ¿Qué podemos encontrar en él?

-Es un libro en el que lo que intento demostrar que la historia de España, que esas ideas homogéneas y unitarias de España no son correctas. Hay una gran diversidad de culturas, de religiones, de lenguas y que esa diversidad se ha mantenido e incluso ha perdurado. Por ejemplo, durante muchos siglos fue un país católico y hoy en día vuelve a haber muchas religiones distintas, lo mismo ocurre con las lenguas. Todo ello hace que conocer la historia de España sea muy interesante, se encuentran cosas inesperadas.

-¿Cree que se ha utilizado en el pasado y se sigue utilizando ahora la historia, y en concreto el periodo que usted estudia, para apoyar ciertos discursos o visiones políticas.

-Sí, claro, el libro termina con un capítulo en el que pido que se desnacionalice la historia, es decir, que no se intenten buscar en el pasado argumentos para situaciones políticas del presente, porque el pasado es muy distinto. Por eso es muy importante no intentar dar la idea de que el pasado y el presente son similares, siempre hay que tener en cuenta esa distancia y que las situaciones que vivimos ahora son muy distintas a las del pasado porque la sociedad es muy distinta.

-¿Cree que hay un aprovechamiento de la historia con fines políticos?

-Sí, lo hacen los políticos, pero también lo hacen muchas veces los historiadores que piensan que tienen mejores audiencias si le cuentan a la gente que lo que hoy viven es muy parecido a lo que ocurría en el pasado. Muchas veces se nos hace creer que nosotros hemos sido también los protagonistas del pasado, pero cuando se descubrió América no habíamos nacido, por ejemplo.

-Algunos países de Oriente están ahora restando derechos a las mujeres y muchos de ellos se justifican en el Corán. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en esa sociedad de Al-Andalus?

-La de Al-Ándalus es, como todas las musulmanas, una sociedad patriarcal y, por tanto, las mueres tienen una fuerte exclusión. Eso no quiere decir que las sociedades no hayan podido cambiar. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos ver ese pasado de Al-Ándalus con las situaciones actuales, donde aunque siga habiendo patriarcado, muchas mujeres están conquistando espacios públicos en muchos países musulmanes. Las sociedades no son inmutables.

-¿Es importante conocer ese pasado para mejorar nuestro presente?

-España hoy en día es un país multicultural con muchas diferencias religiosas también es un país plurilingüe. En lugar de centrarnos en la burbuja más cercana que nos rodea, deberíamos mirar más allá, a los ciudadanos que tienen unas creencias y culturas diferentes, y a través de nuestra propia historia podríamos tener un mejor conocimiento de otras visiones que hoy existen, porque España no es tan homogénea, tan identitaria como algunos quieren hacer creer. No puedes entender por ejemplo el mudéjar de Aragón, de Teruel, sino conoces la tradición musulmana de los minaretes. Estamos como tirando a la basura un gran legado que tenemos al lado en pro de una visión de la historia muy estrecha y simplificadora.