Ela Rotariu, escritora: "Las redes sociales son una gran herramienta para conocer escritores nuevos e interesantes"

La joven poeta turolense Ela Rotariu acaba de publicar, con 25 años, su tercer poemario, Arcano (Círculo Rojo), en el que da un paso más para transformar la poesía contemporánea desde la poesía contemporánea, concebida desde la claridad y la sencillez. El sábado por la mañana y el domingo firmará ejemplares en la caseta de Librería Escolar de la Feria del Libro de Teruel.

-¿Por qué ‘Arcano’?

-Arcano es una palabra que significa secreto oculto y misterioso, reservado. Y me parece una definición perfecta para el ser humano. El poemario habla sobre vivencias y sentimientos que nos afectan a todos como personas.

-¿Los poemas se estructuran en torno a algún hilo conductor?

-Al contrario que Suspiros (2021), que sí estaba concebido con un orden concreto, en este libro no ocurre lo mismo y, aunque también está dividido en tres partes diferenciadas, no tienen un orden concreto y de hecho puedes leerlo como quieras. En este sentido Arcano es más un cajón desastre de poemas que puedes leer de forma desordenada.

-Dedica su libro ‘a los lectores que necesitan ser entendidos’. ¿En qué sentido?

-Hoy en día, en el que la salud mental se tiene mucho más en cuenta, hay muchísima gente que se siente muy sola, que cree que lo que siente o lo que le sucede solo le pasa a él y a su alrededor no hay nadie que les entienda y en quien puedan apoyarse. Yo escribo poesía para demostrar que no es así, que todas esas cosas pasan por la cabeza y por la vida de muchísima gente, y que en ese sentido no estamos solos.

-¿A qué cree que se debe esa percepción? ¿Quizá estamos aislándonos?

-No... yo creo que es porque actualmente podemos expresar determinadas cosas que antes no se podía, o pensamos en cosas a las que antes no se les daba importancia o sencillamente eran tabú. La posibilidad que te dan las redes sociales de contactar con gente de todo el mundo y de conocer las circunstancias de mucha gente diferente es positiva en ese sentido, aunque es verdad que las redes también pueden ser utilizadas autodestructivamente como fuente de aislamiento.

Poemario

-Volvamos al poemario... Divide su libro en tres partes; ‘Vulnerable’, ‘Petricor’ y ‘Conticinio’. ¿A qué responden?

-Son estados de ánimo o sensaciones con los que están escritos los poemas y que te pueden mover a querer leer uno u otro. En Vulnerable agrupo poemas que transmiten alegría, amor, cuando te sientes vulnerable ante una persona, una situación, un trabajo... Petricor hace referencia al olor de la lluvia, y con ellos me refiero a poemas que están en una especie de limbo entre lo alegre y lo triste, inspirados por esos días lluviosos que pasas en tu casa protegida. A mí me inspiran mucho a ser productiva, a escribir, a estar con mis amigos en casa charlando. Y Conticinio hace referencia a esas horas de la madrugada en las que no se oye ningún ruido, y agrupo los poemas sobre pensamientos negativos, esas situaciones oscuras que tu cabeza se empeña en dar vueltas y más vueltas cuando no puedes dormir por la noche, trayéndotelas de nuevo al presente.

-¿La vulnerabilidad le inspira valores positivos, relacionados con la alegría?

-Sí, para mí es un sentimiento positivo. Me parece bonito mostrarse y sentirse vulnerable porque significa que no estás empeñada en mostrarte perfecta e indestructible ante la gente. Ser vulnerable es permitir a los demás que te conozcan de verdad, y eso te ayuda a conocerte a ti misma.

-Su estilo sigue destacando por ser claro y conciso.

-Trato de mejorar y de ampliar mi vocabulario, pero mi mayor motivación es que el lector me entienda y conecte. No puede ser que por abusar de retórica el lector tenga que leer varias veces un verso para entenderlo.

-Tampoco utiliza neologismos de su generación.

-No escribo para ningún grupo de edad en particular, y por tanto quiero que me entiendan todos. Y hay modernismos que serán ridículos dentro de 5 o 10 años.

-Usted sigue publicado poemas a través de sus redes sociales.

-Sí, aunque últimamente las utilizo para reseñar libros de otros autores, y para estar en contacto con escritores y poder seguirlos. Hay muchos autores poco conocidos muy interesantes, algunos ni siquiera son traducidos y tienes que leerlos en inglés. Las redes sociales son una herramienta estupenda para conocer nuevos escritores.

-Sin embargo sigue apostando por publicar en papel...

-He leído en ebook, y estamos muy acostumbrados a poder leer todo desde nuestro teléfono móvil, pero todo eso no puede competir contra un libro en papel en el que puedes jugar con sus páginas, poner post-it o anotar cosas a lápiz. Y aplico eso mismo a mis libros, un libro de papel siempre es mejor que uno electrónico, por más que también tenga sus ventajas.

-Eso no es lo habitual entre los lectores de su generación...

-No te creas. Habrá de todo, pero yo conozco muchos lectores y gente que escribe que prefiere el libro físico de papel, aunque luego utilice el móvil para tener cosas guardadas o tenerlas más a mano.