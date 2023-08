Elena Sanz, lanzadora de martillo alcañizana: “La mente es lo más importante; el deporte de alto rendimiento no es para todo el mundo”

Elena Sanz fue el pasado fin de semana una de las tres atletas turolenses presentes en el Campeonato de España absoluto de atletismo. La alcañizana fue la representante provincial más joven de la prueba, al conseguir estrenarse en una cita de tal envergadura con tan solo 19 años. Tras una temporada repleta de éxitos, Elena Sanz puso el broche final con una participación que no olvidará y que le servirá para llegar motivada al próximo curso, cuando ya no formará parte de la categoría sub-20 y pasará a competir en la sub-23.

-El viernes puso el punto final a una gran temporada, ¿cómo la definiría?

-Esta temporada ha estado llena de cambios. No solo he cambiado de entrenador y de grupo de entreno, sino que también me tuve que ir a estudiar fuera. Eso supuso cambiar de localidad, cambiar de sitio y eso al principio fue un poco duro, aunque luego te acabas acostumbrando. Ahora estoy en el Revuelta Team y estoy muy contenta. Esta temporada hemos luchado por ir mejorando marcas y gracias a la que hice en Vallehermoso, donde hice 53.50, me pude clasificar para el absoluto de España, que ha sido un regalo por todo el trabajo duro de esta temporada.

-Esa marca le permitió superar su propio récord y establecer uno nuevo en Aragón. ¿Lo considera el gran logro de la temporada?

-Mi logro personal siempre es mejorar mi marca, por lo que estoy muy contenta de haberla mejorado. Ese fue uno de los grandes logros de esta temporada. Luego también, en el Campeonato de España de lanzamiento largos de invierno me coroné con el oro en categoría sub-20.

-Después de un gran paso por la categoría sub-20, sube a una categoría mucho más competida y en la que va a ser la lanzadora más joven. ¿Qué puede esperar de cara al próximo año?

-Lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar. Simplemente será seguir trabajando duro y enfocar todo en los objetivos reales que se puedan conseguir. Estaremos luchando por meternos en el Campeonato de España. Al ser una categoría que cubre tres años, trataré de disfrutar el primero, luchar y sobre todo seguir trabajando para ir a ese Campeonato de España.

-Pero antes de eso toca un merecido descanso. ¿Cómo va a pasar sus vacaciones?

-Empezaremos en septiembre la pretemporada, así que antes toca un mes de descanso. Lo pasaré en casa con la familia y los amigos. Después de toda la temporada y de no estar en casa, al final toca descansar y disfrutar con la familia.

-¿Le costó mucho cambiar de ciudad?

-Al principio fue duro porque te encuentras sola en una ciudad como Madrid, que es inmensa. Luego es ir acostumbrándose a la rutina. Yo hacía prácticamente la misma que aquí. Iba a la universidad, comía, entrenaba y volvía a estudiar. Al fin y al cabo es tener una rutina para no encontrarte como que estás en un mundo externo. Lo que me ha servido mucho es competir fuera, porque podía ver a mis padres y eso siempre ayuda.

-¿Cómo compagina los estudios con la competición?

-Yo lo compagino encontrando mi horario de estudio. Como entrenamos todos los días, hay que encontrar tiempo para estudiar y llegar a todo. Lo que siempre hago es hacerme mi horario para saber qué horas son más efectivas para estudiar y hacer trabajos. Es importante el trabajo y la dedicación. Cada cosa a su tiempo.

-¿Cómo ha sido su regreso a Alcañiz?

-Volver a casa siempre es una alegría, porque volver a ver a tu familia te llena el corazón. Y volver al pueblo y que me reconozcan me hace estar muy contenta porque significa que los resultados han servido. Además, también influye en los más pequeños, que puedan ver a una persona que a lo mejor han conocido triunfar en cierta manera les puede inspirar para que trabajen y puedan conseguir lo que se propongan.

-Ese mensaje es de una persona con una madurez mental tremenda. ¿Qué papel juega la cabeza en su crecimiento deportivo?

-La mente es lo más importante para todo deportista, porque no todos son capaces de compaginar estudios con deporte, o simplemente el deporte de alto rendimiento. Es algo que no es para todo el mundo. Debes tener la cabeza bien puesta en lo que estás haciendo. Yo siempre he querido competir y eso para mí es lo más importante. Mi coach me ayuda mucho a mantener la cabeza pensando en los logros que podemos conseguir a corto y a largo plazo y qué hay que hacer para conseguirlos. Es pensar en lo que quieres lograr y qué estás dispuesto a dar para conseguirlo.