Elena Soriano, diseñadora y modista de Teruel: “Las novias de invierno me encantan y cada vez hay más bodas todo el año”

Elena Soriano es una diseñadora turolense que hace cuatro años abrió un comercio de moda y taller de diseño y costura en la calle Amantes, muy cerca de la plaza del Torico. Durante este tiempo se ha ido dando a conocer tanto por sus diseños y sus trabajos de confección como por la cuidada selección de prendas que realiza para ponerla a disposición del público, con un estilo personal y cuidando los tejidos y de firmas españolas. Esta semana, su trabajo como diseñadora ha tenido proyección nacional, gracias a un artículo de la revista de moda Elle.com, que recogía el vestido nupcial que Elena diseñó para la influencer turolense Lourdes Sarto y que venía precedido de referencias en otros blogs especializados en bodas.



-¿Cómo supo que una revista de referencia nacional en el mundo de la moda como Elle dedicaba un artículo al look de novia de Lourdes Sarto, que además había maravillado a la autora, la periodista Paula Llanos?



-Me escribió la novia pero a parte empecé a recibir mensajes de un montón de gente que lo habían visto. Yo no tenía ni idea de que se iba a publicar, fue una sorpresa.



-Es una repercusión nacional de un trabajo que está haciendo desde Teruel. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de este vestido de novia, calificado en la revista como elegante y especial?



-El proceso ha durado un año. En diciembre de 2020 vino Lourdes con una idea diferente al resultado final, con un arreglo de un vestido pero luego me propuso hacer uno nuevo. Hablando con ella y teniendo en cuenta sus gustos le hice propuestas y concretamos el diseño definitivo. Hubo cambios a lo largo del año hasta llegar al resultado final.



-¿Se encargó del look total o solo del traje?



-Me encargué solo del vestido y ella hizo todo lo demás, desde la selección de los zapatos -unos salones Saint Laurent- al peinado. Ella tiene un estilo muy propio y definido y eso nos ayudó a completar el look. Lourdes me pedía opinión y para mí fue muy bonito que me tuviera en cuenta en todas las decisiones, desde el peinado a los zapatos. Fue un trabajo en equipo, de mucha gente.



-¿Cómo se eligieron las telas?



-Las eligió la novia, dentro de lo que yo le recomendaba.



-¿Este es el trabajo que hace habitualmente con otros encargos?



-Depende, porque cada novia es un mundo. Algunas son sencillas, otras no dejan asesorarse tanto, pero otras incluso más.



-La boda de la que hace referencia Elle fue en Teruel el 31 de diciembre. No son habituales las bodas de invierno. ¿Observa un cambio de tendencia sobre las fechas?



-Cada vez se va a ver más la novia de invierno. No es el caso, pero estamos viendo cada vez más bodas en esa época por la covid. Se tienen que llenar fechas de restaurantes y la gente se está casando cuando puede. Este año pasado tuve bodas en noviembre y ahora tengo también en marzo cuando lo habitual era de abril a octubre.



-A la hora de atender los encargos, ¿interesa a los profesionales del sector que se distribuyan a lo largo del año?



-Sí y además a mí las bodas de invierno me encantan porque dan mucho juego y en Teruel te puede salir un día espectacular.



-Lourdes Sarto y su hermana Carmen son influencers y en este caso han permitido dar a conocer sus trajes. ¿Qué importancia tiene para una diseñadora como usted las redes sociales para dar a conocer un trabajo tan personal como el suyo?



-Las redes sociales e internet en general son muy importantes. Esta semana está siendo lo nunca visto en mi cuenta. Está habiendo mucho movimiento y ha sido gracias a Lourdes. También influye mucho las fotografías que se suben a Instagram y ella eligió todo de forma meticulosa.



-Su caso es un ejemplo de que se puede trabajar desde Teruel y hacer un trabajo digno de tener proyección nacional.



-En este caso además Lourdes es de Teruel pero vive en Valencia y podría haber elegido una firma de allí pero decidió venir aquí, cuando suele ocurrir al revés, las novias de Teruel se van a Zaragoza o Valencia.



-¿Cómo ha evolucionado su negocio en los cuatro años que lleva abierto en Teruel?



-Sigue siendo una tienda multimarca, algunas firmas las mantengo desde el principio y otras son nuevas, pero sigo con la misma idea: un estilo de moda que es el mío. Son marcas pequeñas y nacionales que selecciono personalmente, para lo que tengo muy en cuenta los tejidos y el estilo, que no quiero cambiar. Es ropa de calle, para todos los días o para algo especial, pero lo que más ha crecido en estos año ha sido el taller. Mi madre se ha incorporado a coser conmigo.



-¿Qué ha supuesto la pandemia para su negocio?



-Fue un bajonazo al no haber eventos pero empecé a dar clases de corte y confección. Ahora lo he parado pero puede que volvamos a empezar porque había demanda de gente de mi edad que quería aprender a coser. También tengo tienda online, que es otra de las cosas que hice durante el confinamiento. Ahora tengo también cosas de chico y además para celebraciones he cosido prendas para ellos.