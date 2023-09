Elisa Ruiz Chóliz, investigadora en Física de Partículas: "La materia oscura es uno de los retos más importantes que tiene por resolver ahora la ciencia"

Elisa Ruiz Chóliz es investigadora postdoctoral en física de partículas en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz (Alemania) y participó recientemente en el congreso celebrado en el Cefca de Teruel de la colaboración científica IAXO.

-¿Cuál es el reto de la astrofísica hoy día?

-La materia oscura concretamente es uno de los retos más importantes y complicados que tenemos ahora por resolver. Porque al final la materia oscura es superabundante en el Universo, es muchísimo más que la materia que nosotros podemos ver y tocar.

-¿Dónde está, en concreto?

-Está en todas partes pero no somos capaces de verla porque no interacciona con nosotros, con la materia normal. Entonces que haya algo tan abundante en todas partes que no podemos ver y que es muy complicado de entender, es uno de los mayores retos ahora mismo que tiene la ciencia.

-Supone un 25% de la composición del Universo.

-Exacto, cuando la materia bariónica es un 4% o así.

-Nos falta mucho por ver.

-Mucho no, muchísimo que conocer, efectivamente. Conocemos el cuatro o el cinco por ciento del Universo, así que lo que conoces es una región pequeñita y más allá de ahí ya no sabes nada. Pero el problema es que conoces el 4% de la región en la que estamos. Aquí ahora mismo hay más cosas de las que no conocemos, y llama la atención de que exista tanto que no podemos ver.

-Incluso atravesando nuestros cuerpos, ¿no?

-Exacto. Si existen los axiones, a lo mejor te están atravesando y no te estás enterando. E incluso nos están atravesando cosas que sí sabemos que existen y aun así no somos capaces de notar.

-Eso es apasionate.

-Es algo muy apasionante, sí. Es uno de los motores de estudiar física al final, porque muchas veces la gente te pregunta para qué sirve lo que estás estudiando. Y la materia oscura en sí probablemente no sirva para nada, pero todo lo que aprendes por el camino y desarrollas es lo que hace que la civilización avance.

-¿Qué cosas se desarrollan por el camino, porque hay herramientas en nuestra vida cotidiana de las que no podemos prescindir y es gracias a este tipo de investigación científica que se han podido desarrollar?

-Toda la tecnología que nos llega y nos rodea viene prácticamente en su totalidad de la investigación pública. Al final los GPS que llevamos en los móviles, o las lentes de las cámaras, por conectar un poco con lo que hacen los telescopios, vienen de toda la tecnología que se hace para desarrollar la electrónica con la que mides la información y transmites tus datos desde tus detectores hasta el ordenador. Y de igual forma toda la informática que requiere procesar los datos, guardarlos y transmitirlos por Internet nació de la física de partículas.

Internet

-Con lo cual se puede decir que gracias a la física de partículas vivimos nuestro mundo de hoy porque sin Internet y los móviles no seríamos nada, aparte del microondas, ¿no?

-Efectivamente, exacto.

-Usted trabaja en Alemania, ¿cómo está la situación del apoyo a la ciencia en España?

-La situación de los investigadores es precaria con mayúsculas. Ahora no estoy muy enterada de cómo va la legislación en España porque llevo ya un tiempo en Alemania, pero uno de los retos que tenemos los investigadores que nos hemos tenido que ir fuera es volver, porque hay muchos que queremos volver. Es una pena que se invierta tanto en formar personas y que luego nos tengamos que ir a desarrollar nuestro trabajo fuera. Muchos de los que nos hemos ido un tiempo queremos volver y es muy complicado hacerlo.

-El investigador tiene que estar hecho de una materia especial para aguantar lo que aguantan ustedes.

-Esto es una carrera de fondo y se hace duro a veces, pero como nos gusta tanto lo que hacemos pues al final lo soportamos.

-¿Por qué le gusta tanto lo que hace? ¿De dónde le viene esa pasión que se le nota que tiene?

-Sí, lo somos porque si no, no estaríamos aquí. Esto es un poco la curiosidad que tienes desde pequeño de conocer cómo funcionan las cosas, pero luego creo también que la investigación científica tiene mucha variedad. Estás continuamente resolviendo problemas, porque no tienes nunca dos días de trabajo iguales, y es seguir aprendiendo una vez que resuelves algo y has aprendido algo nuevo, porque lo puedes aplicar en lo siguiente. Esto es estar continuamente aprendiendo y superándote para dar un paso más allá. Esto engancha un poco porque te vas picando a ti mismo, y cuando ves que las cosas se resuelven te animas.

-¿La ciencia es la base de la civilización?

-Sí. Lo que sí se ve es que los países que invierten más en ciencia tienen mejores sistemas y mejor calidad de vida en general.

-¿En qué nivel está la ciencia española y europea en el mundo?

-Somos bastante competitivos y aquí quiero reivindicar un poco también la ciencia española, porque a pesar de lo difícil que lo tenemos en el tema de la financiación somos muy competitivos en el mundo.