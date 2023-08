Ester Forner Caballero, diretora del Castillo de Peñíscola y Templaria de Honor de Rubielos: “Las recreaciones lo que hacen es que la gente viva la historia, se emocione y la valore”

Por

Ester Forner, doctora en Historia del Arte y directora del Castillo de Peñíscola fue nombrada este sábado Templaria de Honor de Rubielos de Mora. La investigadora resalta que las recreaciones conectan a la gente con la historia.



-¿Qué ha supuesto para usted que le den este reconocimiento en Rubielos?



-Es un reconocimiento muy emocional. Me he sentido muy afortunada de recibirlo. Al mismo tiempo es un reconocimiento a una labor de recreación histórica, de investigación y de criterio de rigor histórico que es el que llevamos haciendo desde el Castillo de Peñíscola en base a la investigación templaria, a la restauración de arquitectura de etapa del Temple y también es un gran reconocimiento no solo a mí, como directora del Castillo, sino a todo el equipo interdisciplinar que forma parte del Castillo de Peñíscola, desde los que se dedican al mantenimiento hasta aquellos que son arqueólogos e historiadores y que llevamos hasta la actualidad el patrimonio, el rigor, la historia desde el punto de vista científico.



-Hay muchas recreaciones, pero se distinguen aquellas que apuestan por el rigor histórico.



-Nosotros lo estamos intentando desde el Castillo, pero queremos que llegue a todas las provincias y a otras comunidades. En el Castillo no hay elementos históricos que hayan llegado hasta la actualidad, entonces tenemos que recurrir muy a menudo a las recreaciones históricas para que la gente la viva como algo tangible y real. Recurrimos a recreaciones como las de los templarios, la de la conquista con el Rey Jaime I, también de la Guerra de la Independencia, de la Guerra de Sucesión. Éste es un año muy importante por el aniversario de los 600 años de la muerte del Papa Luna. Hemos hecho muchísimas actividades, tanto científicas como también divulgativas. Entre las divulgativas están las recreaciones históricas de la muerte de Benedicto XIII y visitas guiadas teatralizadas en las que damos vida a los personajes que vivieron en el Castillo en la época de la Curia papal. Para el año que viene estamos muy interesados en una recreación en vivo durante varios días, tomando como modelo Rubielos o Culla, intentado que participe no solo el pueblo, no solo la historia local, sino la gente de todas las provincias y localidades cercanas y estará Rubielos.



-¿La historia puede ser un vínculo para estrechar más lazos entre provincias?



-Exacto. Es que tenemos muchos puntos en común, tanto con el tema del Papa Luna como con el tema templario es un vínculo por todas las encomiendas templarias que van por toda la Corona de Aragón. Es un vínculo que une las tierras de Teruel, de Zaragoza, del Maestrat historico, Els Ports, tierras de Castellón... Tenemos muy claro que es un vínculo que nos une y que tenemos que fortalecer cada vez más.



-¿También puede ser un referente turístico?



-Nosotros estamos promoviendo un turismo patrimonial y cultural. Es importantísimo que cuando la gente llegue a un pueblo como Peñíscola con una playa kilométrica que vea más allá de una playa, que vea que hay un monumento histórico que es un bien de interés cultural y lo que queremos es que vayan a ver el Castillo que entiendan su historia, que la vean de una forma tangible. Por eso las recreaciones son tan importantes. La gente no se lo imagina sino que lo puede ver in situ. Esa recreación lo que hace es que la gente viva la historia, se emocione. Entra la parte subjetiva que la gente no solo lo vea, que lo entienda, que lo valore. Se conserva lo que se valora, si no hay una difusión histórica y se presenta al público de una manera adecuada, bonita y entendible, no se respeta. Por eso le damos tantísima importancia al rigor historico en una recreación en todas las etapas históricas. Estan todas recreadas. Esperamos al año que viene hacer más hermandad con Rubielos y con todas las antiguas encomiendas templarias que tenemos una historia pasada común y que hay que fortalecer.



-¿Se plantea algún tipo de ruta templaria?



-Ya hemos puesto la primera piedra en nuestro territorio que se llama Castillos de Castellón porque no solo está el de Peñíscola, está el de Santa Magdalena de Pulpis y el de Alcalá de Chivert. Ya hemos empezado por esa ruta que son tres castillos enclavados en la Sierra de Irta y de ahí esperamos poder expandirnos por otros castillos y territorios templarios. Poco a poco vamos hilvanando y se va tejiendo una especie de red y cada vez estaremos más cerca unos de los otros, entendiendo la historia como un elemento común y no de división sino de cohesión.



-¿Qué le ha parecido la fiesta de Rubielos?



-Estoy francamente emocionada y gratamente sorprendida. Creo que es hacer tangible y real la historia. Los que vengan de fuera de Rubielos se quedan muy sorprendidos. Aquí tengo a mi familia y a mis amigos y ya están pensando en regresar otro año y en seguir viendo otras recreaciones históricas de otros pueblos. Esto a la gente le emociona. Es una fórmula para que la gente se imbuya de la historia. Rubielos tiene un patrimonio muy potente. Creo que aquí tenéis un potencial muy importante en cuanto a turismo cultural es importante que esto lo fomentéis.