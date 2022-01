Fausto Sánchez Gracia, autor del libro ‘Los pequeños Melchor, Gaspar y Baltasar’: “Los Reyes Magos eran muy humildes de pequeños y no tenían juguetes”

Fausto Sánchez Gracia acaba de editar un libro ilustrado titulado Los pequeños Melchor, Gaspar y Baltasar en el que da respuesta a una de las preguntas que todos los niños hacen alguna vez en su vida: “¿Siempre ha habido Reyes Magos?”. El libro ha sido publicado por la editorial de Caminreal Acrótera Ediciones y lleva a la venta ya algunas semanas. Fausto Sánchez Gracia es de Zaragoza, pero tiene una gran vinculación con Murero, que aunque está en la provincia zaragozana se encuentra muy cerca de Caminreal, sede de Acrótera Ediciones.

-¿A qué edades va dirigido su cuento ilustrado?

-A niños de 4 a 10 años, pero es una historia que la puede leer gente de cualquier edad, es animada.

-¿Relata la infancia de los Reyes Magos?

-Sí, un poco del origen, hablo de que vivían en el desierto, en esos años aun siendo pequeños tenían que trabajar, recogían dátiles y los vendían en el mercado, les gustaba observar las estrellas y veían fenómenos extraños, estrellas que desaparecían del cielo. Eso da pie a contar toda la aventura, el libro avanza con la historia de los Reyes Magos y hay un montón de sorpresas para mantener el interés.

-¿Se queda en la infancia de los Magos o llega hasta ahora?

-La historia transcurre en una semana o dos semanas de su infancia, no avanza más allá.

-Los niños siempre preguntan sobre el origen de los Reyes, ¿hacía falta indagar en él?

-Sí, es una forma de poderlos ver con otros ojos y saber lo que hay detrás, en las presentaciones del libro hay una parte en la que pregunto a los niños sobre cómo ven a los Reyes. En el libro está todo explicado y reforzado con imágenes, de forma muy visual y entretenida, es importante para conservar la tradición. Por otro lado, también yo como padre leo lo que leen mis hijos y conseguir hacer un libro que a los niños les guste y que les pueda animar a leer más libros en el futuro, a descubrir que detrás de las letras de un libro puede haber una aventura y algo divertido me satisface.

-¿Quienes les traían los juguetes a los Reyes Magos?

-En realidad ellos viven en el desierto, son humildes y sin una figura paterna, lo que hace que no les regalaran nada. Sí aparece un personaje que se llama Orestes que es el que se preocupa por ellos, por su bienestar y su educación. Cuando van al mercado a vender los dátiles él hace un poco la función de educador. En el arranque del libro he intentado transmitir una sensación de cotidianidad y rutina, aparte de recoger los dátiles también tenían que ir al colegio, para que los niños sepan que también tienen obligaciones.

-¿Cómo surge este libro?

-Surge en 2013 cuando mis hijos tenían 3 años y 5 meses, era la primera vez que iban a vivir la Navidad de forma consciente y lo que intenté es que tuvieran emoción por los Reyes Magos, porque por los regalos es fácil tenerla, pero por los Magos no lo es tanto. Busqué una historia para contarla de forma fácil, representando a los Reyes como niños, a partir de ahí la idea era original, hasta ahora nadie los había representado como niños. Pero claro, una cosa es representarlos y otra es componer una histoira para llegar hasta donde estamos. Lo que hice fue partir de la historia que conocemos, que es que siguieron a una estrella, compongo toda una nueva historia que es entretenida y puede ayudar a que los niños le cojan cariño a los Reyes de Oriente.

-¿Es un poco reivindicar el papel de los Magos frente al instrusismo de los últimos años de Papá Noel?

-No exactamente, yo los veo como cosas distintas. Sí reivindico a los Reyes Magos, que tienen un papel muy importante en nuestra tradición y este libro contribuye a que no se pierda, ya si es a favor o en contra de otras opciones no me voy a meter.

-¿Qué acogida está teniendo?

-Muy buena, hay que saber de donde partimos, que es una editorial de Camirenal, que no es grande, y yo llevo desde el 85 dibujando cómics, pero de forma amateur. Salvo un libro que autoedité el año pasado, es mi primera obra que está en tiendas, soy un autor experimentado pero novel.

-Sus hijos ya son mayores ¿con ellos funcionó la historia?

-Ellos la escucharon hace ya ocho años por primera vez. No se la he leído todos los años, pero sí cada dos años para que la fueran recordando, y el año pasado se la leí y, al igual que otros niños que la han escuchado a raíz del libro, llega un momento en la historia que se ve que la están viviendo en sus ojos. He ido a un par de colegios a presentar la obra y las profesoras me decían el interés que tenían los críos. Es una historia que merece la pena leer tanto para niños como para adultos.

-¿Usted es el autor tanto del texto como de los dibujos?

-En los cuentos ilustrados esto no es habitual, por un lado está el ilustrador y por otro el guionista y yo he hecho las dos cosas, está ligado a mis trabajos en cómic, donde sí es mas habitual que lo haga la misma persona.

-¿Se ha presentado en Teruel?

-El libro está en muchas libreías de Teruel, el día 30 se presentó en Monreal del Campo y ya de cara a la próxima campaña navideña se harán más presentaciones.