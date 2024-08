Fernando Lezcano, presidente de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras: “La crisis ecosocial compendia los problemas que arrastran nuestras sociedades contemporáneas”

Fernando Lezcano es el presidente de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras, que ha organizado en Teruel un congreso especial sobre la Crisis Ecosocial: Causas, consecuencias y desafíos, que se desarrollará los días 25 y 26 de octubre.-Es estatal y estos congresos de características socioeconómicas los hacemos cada dos años, mientras que en años alternos hacemos otro con un carácter más en el terreno de los valores. Los de este tipo los empezamos el año pasado en Valencia, donde hicimos uno sobre la extrema derecha.-Está íntimamente relacionado con el aforo de las salas que conseguimos. El año pasado conseguimos una sala para unas trescientas personas en Valencia y hubo del orden de 280 personas, y este año que la sala es de 240 esperamos que esté en torno a las 200 o así.-No, no, en absoluto, es un congreso abierto. Nosotros somos la fundación de CCOO, por lo tanto en primera instancia el público al que va dirigido es del sindicato, pero sólo en primera instancia porque es un congreso abierto y por supuesto está abierto a que cualquier persona de Teruel y por extensión de Aragón, que le coge un poquito más cerca, pueda participar.-La gente que se pueda inscribir son personas más volcadas en su actividad cotidiana a los temas de medio ambiente. Este año hemos hecho una cosa novedosa, que es becar la presencia de jóvenes. Asumimos todos los costes de una persona joven de cada una de las organizaciones, porque nuestra intención es irlo abriendo cada vez más a un público más joven. Son temas que creemos que son de interés para todos, pero particularmente para un público más juvenil, y porque en última instancia queremos ir promocionando la implicación de gente más joven.-No ha sido una decisión aleatoria, sino que ha sido muy consciente porque nosotros tenemos una línea de reflexión en la que se vincula de alguna manera también la crisis ecosocial con los movimientos de población. Todo el mundo tiene siempre en la boca el tema de la España vaciada, pero se queda muy en el discurso, y nosotros queríamos tener un gesto simbólico que fuese más allá de la declaración de intenciones. Eso lo decidimos sorteando las dificultades de desplazamientos llevándolo a un sitio que es emblemático con respecto a la España vaciada, porque la bandera histórica de este movimiento la ha enarbolado Teruel. Nos parecía que era una manera de rendir un homenaje a quien desde tiempo inmemorial lleva luchando por esta reivindicación. Elegir Teruel ha sido un gesto que hace armonizar el discurso con la práctica, y de hecho una de las mesas girará en torno a eso con participantes de la tierra.-La crisis ecosocial para nosotros es el tema, es decir, si hay algo que compendia la multiplicidad de problemas que arrastran nuestras sociedades contemporáneas es la crisis ecosocial. Por decirlo en bruto, es que esa crisis amenaza con la propia supervivencia de la especie humana, por lo tanto ya no hay más que hablar para entender su importancia y trascendencia. Lo es todo porque te hace replantear el modelo productivo, de consumo y los hábitos de vida que tenemos. Tiene esa visión holística de nuestras sociedades y nos parece el tema estrella por excelencia, que no se va a agotar lógicamente en unas jornadas que organicemos nosotros o cualquier otro foro porque hay muchos que en realidad están reflexionando sobre esta cuestión desde hace tiempo.-Prácticamente todo. Si tenemos problemas de política industrial, están relacionados con la crisis ecosocial, y si tenemos problemas de distribución de población, los tenemos relacionados con la crisis ecosocial, y si tenemos problemas de olas de calor, por ejemplo, y de cómo afecta al empleo, está relacionado también con esta cuestión. La vocación que tenemos con la celebración de este congreso es dar nuestra particular contribución a esta cuestión.-Queremos ver qué está pasando y cuál debe ser también la actitud que los trabajadores y trabajadoras deben desarrollar. A esa reflexión se sumará la organización de debates descentralizados en toda España.