Flor Navarro Negredo, investigadora: “La ayuda de la AECC me ha permitido trabajar en el proyecto que quería y volver a Aragón”

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) presentó esta semana sus Ayudas en Investigación otorgadas en Aragón. En total, han sido trece desde el año 2017 y suponen 1.251.716 euros. Desde Teruel, en 2023, se han destinado 123.985 euros a investigación, gracias a sus 5.213 socios y a la solidaridad de los turolenses que participan en las diferentes campañas que promueve la entidad. Entre los becados está Flor Navarro Negredo, de origen turolense, que ha recibido una ayuda postdoctoral para investigar sobre tumores de páncreas, que destaca la importancia de este apoyo que le ha permitido investigar en el proyecto que quería y volver a Aragón.



-¿Cuál es la línea de investigación contra el cáncer en la que está trabajando?



-Soy inmunóloga de especialización. Hice el doctorado en bioquímica y biología molecular y la tesis fue sobre inmunología e inmunoterapia -que consiste en estudiar las células inmunes de los pacientes con cáncer y ver cómo podemos usarlas o mejorarlas para combatir el cáncer- en este caso el de páncreas. En diciembre, me he incorporado al laboratorio de la doctora Patricia Sancho, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Mi proyecto consiste en estudiar cómo el metabolismo de las grasas del cáncer de páncreas afecta a la respuesta inmune de los pacientes contra este tumor. En estudios anteriores, se demostró que el metabolismo de las grasas favorece que los tumores de cáncer de páncreas sean más inmunoevasivos- que quiere decir que se esconden del sistema inmune-, entonces, queremos bloquear este metabolismo de diferentes maneras para mejorar la respuesta inmune antitumoral.



-¿Por qué centra la investigación en el tumor de páncreas?



-Es uno de los cánceres que actualmente no tiene ningún tipo de tratamiento que mejore la supervivencia de los pacientes más del 5%. Se diagnostica muy tarde, en un estadío muy avanzado y en una fase metastática. Es muy difícil tratarlo y los tratamientos que hay actualmente solo mejoran unos meses la supervivencia de los pacientes. En algunos tumores como el de mama o la leucemia la supervivencia ha aumentado muchísimo en los últimos años, comparado con el pasado. En cambio, en el cáncer de páncreas no se ha conseguido. La investigación de cáncer de páncreas es supernecesaria, tenemos que esforzarnos muchísimo. Si sigue aumentando la incidencia como ahora, podría llegar a ser la segunda o la tercera causa de muerte relacionada con cáncer en España y en el mundo.



-La inmunoterapia está mejorando mucho la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes de cáncer.



-Sí, ha habido un montón de avances en los últimos 10-15 años, desde que se aprobó tanto en Estado Unidos como en España el uso de inhibidores de puntos de control inmunitario, ha habido un boom de la inmunoterapia y se han ido creando nuevas formas de inmunoterapia que están siendo testadas, tanto en los ensayos clínicos como en laboratorios. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años.



-¿Qué supone el apoyo de la AECC para su investigación?



-Para mí ha supuesto poderme unir al laboratorio de la doctora Patricia Sancho. También supuso, en mi caso, volver a Aragón. Hice la tesis doctoral en EEUU y los últimos cuatro años he estado trabajando en Pamplona en el Centro de Investigación Médica Aplicada. Ha servido para investigar lo que quería, volver a casa y mejorar mi currículo de forma exponencial porque recibir una de estas ayudas tan competitivas es muy importante para luego conseguir ayudas en un futuro y la tranquilidad de estar cuatro años investigando en lo que me gusta y en lo que creo que es necesario en la sociedad. Es maravilloso.



-¿Para Aragón es importante este tipo de apoyos para ser referente en la investigación?



-Es superimportante que toda la gente que esté haciendo el doctora o haya acabado el doctorado -en Aragón y fuera de Aragón- pida este tipo de ayudas porque María Sancho y yo que hemos recibido la beca postdoctoral de la AECC en 2023 hemos sido las primeras en la historia de Aragón en recibir esta beca. Nunca se habían dado ayudas posdoctorales en Aragón y tenemos grupos muy buenos y competitivos que pueden optar a estas ayudas y estudiantes buenísimos. La gente tiene muy buenos currículos y es necesario que la pidan y cuantas más den a Aragón, mejor.



-Tiene usted raíces turolenses, ¿mantiene contacto con la ciudad?



-Sí. Toda mi familia paterna es de Teruel: mis abuelos, mis tíos, mi padre. Tenemos muchísima relación con Teruel. Teníamos casa allí y hemos estado yendo muchísimo. Mi padre estudió Química y fue profesor de la Universidad y se quedó en Zaragoza. Nos hemos recorrido muchísimos pueblos, hemos veraneado en Bronchales, en Peralejos de las Truchas... Somos muy montañeros y hemos estado en la Sierra de Camarena, en Orihuela... Además, Teruel fue una fuente de inspiración para mí en el campo de la ciencia. De pequeña recuerdo ir recogiendo fósiles y también visitar Dinópolis: algo de mi desarrollo científico se gestó con Teruel.