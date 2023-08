Gaspar Segovia, voluntario en El Cabo: "Me motiva hacer nuevos amigos y ayudar a Andorra con su proyecto arqueológico"

El madrileño Gaspar Segovia, de 16 años de edad, participa hasta el 13 de agosto en el campo de voluntariado que la Asociación Alcorisa 3 en Raya desarrolla en el parque arqueológico de El Cabo (Andorra). Asiduo durante su infancia a campamentos e interesado en sacarse el título de monitor de tiempo libre cuando alcance la mayoría de edad, sale este agosto de la ciudad para respirar aire puro y encontrarse con una veintena de jóvenes de media España con los que ha hecho buenas migas y mantendrá la comunicación más allá de esta aventura estival.

-¿El de Alcorisa 3 en Raya en El Cabo es el primer campo de voluntariado que realizas?

-Sí, es el primero al que asisto y considero que está bastante bien la experiencia. Personalmente, me motivaba ampliar el círculo de amistades, conocer gente nueva y, por supuesto, ayudar a Andorra con su proyecto arqueológico.

-¿Por que elegiste este campamento entre la amplia oferta de voluntariado y solidaridad que hay por España?

-Soy de Madrid y quería salir de la ciudad hacia el medio rural. Quizás se agradece la desconexión del ruido y todo eso. Aquí se está bien en verano.

-¿Te interesa la vertiente histórica del campamento?

-Mi madre es historiadora, le gusta la Historia de España en general, y decidimos que la reconstrucción experimental de un poblado íbero estaba muy bien para conocer esta cultura de hace más de 2.000 años.

-¿Repetirás experiencia?

-La verdad es que me está gustando, y me planteo repetir el año que viene. Ya cuando vuelva a Madrid analizaré si vuelvo a Teruel u opto por otro campo de trabajo de cualquier otra temática que me pueda interesar.

-¿Qué hacías hasta ahora en verano?

-Siempre me he movido. Hasta ahora había ido a campamentos, más que a campos de trabajo. Lo que no quiero es quedarme en Madrid en verano. Esta posibilidad de hacer voluntariado es buena porque aprendes, colaboras, haces amistades y, por qué no decirlo, es una opción de ocio barata en verano.

-¿Qué es lo que más te está gustando de la experiencia?

-En general, todo muy bien. Como en todos los campamentos, dudas de cómo vas a congeniar con los demás campistas, pero al estar tantas horas juntos acabas haciendo amigos.

-¿Qué tareas realizáis concretamente?

-Principalmente, estamos haciendo y preparando ladrillos de adobe para los que el año que viene construirán las casas. Unos fabrican el adobe, otros ponen los moldes a secar, otros construyen una valla... hay varias estaciones de trabajo y vamos alternando. También barnizamos madera, blanqueamos paredes de las casas, y elaboramos trajes íberos para una jornada de teatralización.

-¿Os han explicado que este yacimiento fue trasladado piedra a piedra desde una mina de carbón a cielo abierto hasta el parque de San Macario?

-Algo nos han comentado Jaime, Sergio y otros voluntarios de los Sedetanos de El Cabo, pero la verdad es que era mucha información de golpe el primer día y no me acuerdo mucho.

-¿Te interesa el mundo de la construcción?

-Me suele gustar en casa montar muebles, arreglar el lavabo y ayudo en lo que sea. En Andorra he aprendido por ejemplo el uso de una hormigonera, que nunca había utilizado hasta ahora. Lo considero algo sencillo.

-¿Qué lugares del entorno os ha dado tiempo a visitar? ¿Con qué te quedas?

-Me han gustado mucho las Grutas de Cristal de Molinos, me parecieron muy interesantes las formaciones geológicas y nos lo explicaron muy bien los guías en las dos cavidades. También estuvimos en las fiestas de esta localidad y hemos hecho más visitas a los alrededores.

-Has comentado que solías ir de campamento hasta ahora. ¿Te interesaría en algún momento dar el salto a monitor?

-Sí, de hecho pretendo sacarme el carné de monitor de tiempo libre para cuando cumpla los 18 años, una opción de ocio que además me permitirá sacar algo de dinero.

-¿Qué quieres estudiar?

-Probablemente un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas, y cuando acabe opositar para abogacía.

-¿Recomendarías tu experiencia veraniega?

-Por supuesto. Todo ha sido bastante agradable. He conocido gente maja y social, y entre todos se ha hecho un buen grupillo. No sé si amigos para toda la vida por el hecho de la distancia, pero seguro que nos mantendremos en contacto. Estamos de Madrid, de Zaragoza, La Rioja, Huesca, Cataluña, Valladolid, Comunidad Valenciana...