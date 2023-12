Héctor de Abril, ganador del concurso de perros truferos en Fitruf: "Al perro se le enseña con juegos y cuando sabe qué buscar, trabajo y más trabajo"

Héctor De Abril Manzano fue el ganador del XXI Concurso de Perros Truferos celebrado el domingo en el marco de la Feria Internacional de la Trufa, Fitruf 2023 al imponerse a los otros nueve competidores con su perro Pakkun, un perro de aguas que fue capaz de desenterrar cuatro ejemplares de Tuber Melanosporum en los tres minutos de tiempo que la organización de la competición otorgó a cada uno de los competidores. De Abril no es un recién llegado, ni mucho menos, al mundo canino de las trufas. Antes formaba parte de la empresa Recotruf, ahora su actividad se limita a un grupo de amigos.

-¿Cómo vivió el concurso al haber salido el primero sin referencias de lo que habían hecho sus rivales?

-¡Pfuá! He salido el primero y me temblaba la mano hasta para coger los premios del perro. Pero muy bien. Muy bien y muy contento porque las trufas eran bien hermosas, se veían con mucha facilidad, no como otras que te ponen en otros concursos, que son muy pequeñitas. Estoy muy contento, la verdad. Ya había hecho hace dos años un segundo aquí en Sarrión, y este año ha tocado el primero.

- ¿Ha afectado de alguna manera a la hora de la búsqueda del perro el que la cosecha de este año sea más floja?

-Lo que estoy encontrando es que con las altas temperaturas que están habiendo les está costando madurar a las trufas y hay mucho, mucho Leiodes. Hay mucho bicho porque yo entiendo que con las altas temperaturas prolifera un poco más.

Entrenamiento

- ¿Cómo trabaja con el perro? ¿Cómo consigue que su perro sea así deficiente con las trufas?

-Juego, juego y juego, y luego, una vez el perro ya sabe lo que tú quieres que busque, pues trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y sobre todo pasártelo siempre bien con él. Yo a veces veo truferos que el perro, por lo que sea, porque a lo mejor les pasa como a nosotros que tienes un mal día y no buscas o estás a otra cosa,le pegan la bronca. Yo entiendo que eso no es lo que hay que hacer porque si al final le pegas tres o cuatro broncas en el campo, al final el perro identifica el ir al campo con las broncas, por lo que parta ese perro se acabo el campo.

-¿Cuántos perros tiene para buscar trufa?

-Yo tengo tres, tengo este, la blanquilla que corre por ahí y ahora estoy adiestrando una pastora belga malinoise.

-¿Dos de ellos son perros de agua? Porque en el concurso hubo muchos perros de esta raza.

-Sí, aquella es lagotto y esta mezcla de lagotto y perro de agua. El perro de aguas es una raza que se presta a este trabajo. A mí me gusta mucho tirar del lagotto para la trufa, porque como desde el siglo XVI en Italia los utilizan para la trufa, es como que en el instinto ya lo llevan. Hay muchos lagottos que, aunque no los hayas entrenado, las huelen y se ponen a buscarlas.

-¿De dónde viene el nombre Pakkun del perro?

-Está sacado de una serie de manga, de uno que tiene un perro ninja.

-¿Qué años tiene el perro?

-Siete. A Pakkun aún le queda mecha, sí, sí. Al menos un par o tres de años más de concursos, seguro.

-Usted ya ha participado más veces en el Concurso de Perros Truferos ¿Cómo ha visto el nivel de la competición?

-Ha habido nivel, porque hay perros que yo conozco y que sé que son buenos perros, pero que no sé por qué no han rendido al nivel que acostumbran. No sé si ha sido por la profundidad a la que estaba escondida la trufa o por el aire que estuvo haciendo durante la competición, pero se me ha hecho curioso que yo sea el único que haya sacado solo cuatro, porque aquí tendríamos que haber estado todos peleándonos por el tiempo. Sobre todo con el perro de Joan o el perro de Manolo, Nike, que también va muy bien. Lo sé porque los conozco de otros concursos y no es normal que no hayan sacado más trufas. Al final, los factores climáticos nos afectan a todos igual.