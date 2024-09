Helena Navarro e Ignacio Jarilla, ganadores de la VII edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel: “Vemos el premio a ‘Retales’ como un reconocimiento a todo el equipo que la hemos hecho”

Helena Navarro e Ignacio Jarilla han sido los ganadores de la VII edición del rally Desafío Buñuel, que organiza la Fundación Amantes de Teruel, con el corto Retales, que se llevó el Premio del Público y a la Mejor Película. Al frente de un equipo turolense, fueron capaces de transmitir en su corto la esencia temática de la película Él, de Luis Buñuel, así como los universos y obsesiones buñuelianas.

-¿Qué importancia tiene para ustedes haber ganado los dos grandes premios de Desafío Buñuel, el de mejor película y el del público?

-(Helena Navarro) El Premio del Público representa que hay mucha gente en Teruel que nos quieren y nos apoyan. Creo que más allá de que estuviesen nuestros amigos, pienso que también era un reflejo de la ciudad de Teruel, que la gente de aquí entendió y la vio tal cómo es.

-(Ignacio Jarilla) Aˆmí la verdad es que el Premio del Público me sorprendió porque luego la gente me dijo que los equipos locales no se lo suelen llevar. Yo tenía bastante claro de que lo íbamos a ganar porque había venido muchísima gente a ayudarnos en el cine, como los que intervienen como figuración.

-Pero luego el Jurado profesional les dio también el premio a Mejor Película, así que aquí no hay ni trampa ni cartón.

-(I. J.) Sí, bueno estuvimos hablando con el director de Desafío Buñuel México y nos explicó lo que él pensaba que nos faltaba para haber conseguido otros premios, y la verdad es que lo entendimos muy bien. Creo que ha habido mucho nivel, los cortos han sido increíbles y la verdad es que me alegro un montón de haber ganado viendo el nivel de la gente contra la que hemos competido.

-(H. N.) Conseguir el premio a la Mejor Película creo que es un reflejo del trabajo de un conjunto de personas, de que el guion se ve en la historia, así como el plan de rodaje y todos los departamentos. Creo que es un premio que premia a todos, aunque luego otras categorías se las hayan llevado otros. Estamos contentos porque vemos el premio a Retales como un reconocimiento a ese trabajo previo que hicimos todo el equipo. Creo que se ha debido a la pasión colectiva y las horas que hemos pasado hablando de este proyecto lo que nos ha hecho ganar Desafío Buñuel.

-Aparte de la cuantía económica, lleva aparejado un pasaporte a México para competir en la edición de allí del festival, ¿cómo lo van a preparar?

-(H. N.) Esto yo como que todavía no lo estoy procesando bien, como que se me olvida. Vamos a intentar ir todos a México, hay que hablarlo con nuestro equipo, pero es como que no llego a hacerme a la idea porque es algo tan guay poder estar allí con todos, que todavía no he aterrizado esta idea.

-(I. J.) Alguna vez habíamos hablado de qué hacer si ganábamos el premio en metálico, si lo repartíamos o hacíamos otro proyecto, y creo que siempre hemos tenido bastante claro que queríamos hacer otra película y trabajar con la misma gente que lo hemos hecho ahora porque ha sido maravilloso. La idea de poder irnos todos a México con ese dinero que hemos ganado y volver a colaborar con Alonso (el compositor mexicano de la música) sería una fantasía porque es una persona increíble.

-Una banda sonora, además, que al final tiene un toque muy buñueliano con esas percusiones que se escuchan.

-(I. J.) Sí, lo que le pedimos fue mezclar el concepto musical con otro concepto que le dimos, y pensamos que eso podía no ser posible. Le cambiamos el concepto y en uno o dos días ya teníamos un tema increíble.

-(H. N.) Nos ha entendido, que creo que al final es la parte más difícil, poder entendernos.

-¿Qué ha sido lo más complicado del desarrollo del guion y su traslación a imágenes?

-(I. J.) No matarnos entre nosotros.

-(H. N.) Lo que es verdad es que en el rodaje yo no he sentido esa tensión. De hecho creo que ha sido el trabajo de los dos últimos meses, porque lo hemos querido medir todo hasta el milímetro. Al ser de Teruel y conociendo el formato, muchos de los equipos que hemos estado en otras ediciones sabíamos muy bien qué tipo de ritmo era. Hablábamos de cosas realistas, pero intentando mantener la esencia de nuestro corto, y es que Fran Muñoz hizo un plan de rodaje brillante, y eso fue fruto de muchas horas invertidas todo el verano en quedadas y ensayos. Hemos pasado el tiempo planificando, viendo cómo podía quedar el plano, cuánto podíamos tardar yendo de un sitio a otro, y lo complicado ha sido poder organizarlo y confiar en que lo conseguiríamos. La lluvia era un gran problema y en el rodaje tuvimos un poco el milagro de que empezó a llover después.

-¿Qué va a ser de Helena y de Ignacio como cineastas después de haber ganado este premio?

-(I. J.) Lo primero pensar en Desafío Buñuel México e intentar escribir más cosas, y pensar nuevos proyectos donde podamos desarrollarnos.

-(H. N.) Yo a corto plazo creo que voy a estar una semana durmiendo diez horas al día. Vamos a tomarnos un descanso y después queremos seguir haciendo proyectos creativos, y por la parte de la escritura siempre voy a tener ahí algo que escribir porque es a eso a lo que me quiero dedicar.