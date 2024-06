Inés Rubio Villén, mejor nota de la provincia de Teruel en la Evau con un 13,637: “Voy a estudiar Matemáticas, me gustan y tienen muchas salidas, pero no sé por cuál tiraré”

Inés Rubio Villén es de Ojos Negros, tiene 17 años y es la alumna con mejor nota de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, Evau, de la provincia de Teruel con un 13,637 sobre 14. Cursó sus estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Salvador Victoria, de Monreal del Campo, y la prueba que mejor la salió fue la de Lengua y Literatura, y eso que era la que más miedo le daba, pero lo que más le gustan son las Matemáticas y es la carrera que el próximo año tiene previsto cursar. Su duda desde luego no es si le llegará la nota, sino el lugar donde quiere pasar los próximos años de su juventud, que no tiene claro si es Zaragoza o Valencia.

-¿Se esperaba obtener una nota tan buena en la Evau?

-Para nada, pensaba que algunos exámenes me habían salido un poco peor de lo que me salieron, me quedé sorprendida. Sí que me esperaba una buena nota por cómo había ido el curso y el Bachillerato, pero ni mucho menos la que saqué.

-Con un 13,637 la pregunta no es qué examen le salió mejor, porque está claro que fueron prácticamente todos. ¿Cuál fue el más flojo?

-Pues Inglés, y resulta que fue el que más contenta salí. Supongo que Inglés, Historia y esas asignaturas son las que pueden variar un poco más porque el comentario de texto puede ser más subjetivo. En otras asignaturas como Matemáticas o Física y Química los ejercicios están bien o mal.

-¿Y en esas otras llegó al 10?

-Al 10 no, nueves muy altos

-¿Cuánto esfuerzo hay detrás de un 13,637 en la Evau?

-Mucho. Dos años de bachillerato estudiando bastante, día a día, llevándolo todo al día, trabajando durante todo el curso y en estas dos últimas semanas pues a tope, la primera sobre todo a tope y la segunda un poco más calmada. Es un trabajo constante, también la Enseñanza Secundaria influye porque los conocimientos que adquieres luego te sirven para ampliarlos en Bachillerato, sin esos conocimientos previos no se pueden adquirir después los de Bachillerato

-¿Qué va a estudiar?

-Matemáticas. Siempre me han gustado y nunca he sabido por dónde tirar, si por Física y o una ingeniería, que también tiene muchas mates, pero al final pensé que Matemáticas es lo que me va a gustar, saber el porqué de algunas cosas o porqué se aplica una fórmula, todo eso me interesa y me gustaría aprender más.

-El grado de Matemáticas abre muchas puertas laborales. ¿Cual es la que quiere cruzar?

-Es que ahora mismo no tengo ni idea, la carrera de Matemáticas tiene muchas salidas, puedes trabajar de muchas cosas y eso es lo que yo no tengo claro, supongo que a medida que pasen los cursos me iré decantando por una cosa u otra. Ahora mismo la docencia creo que no es mi trabajo, pero tampoco me cierro a ella.

-¿Dónde va a estudiar?

-Todavía no tengo claro si en Zaragoza o en Valencia.

-Su nota tiene detrás un gran esfuerzo personal pero también demuestra el buen hacer del profesorado. ¿Ha contado con buenos docentes estos años?

-Estoy encantada con mis profesores, he tenido profesores muy buenos todos estos años y en segundo además con mucha experiencia, que saben perfectamente cómo es la Evau, qué tienes que hacer y qué no , nos han preparado a los tiempos, a los tipos de examen y nos han puesto exámenes a lo largo de todo el año.

-¿Cómo ha recibido su familia la noticia?

-Están todos muy contentos y para mí son un gran apoyo, durante estos años lo han sido, mi familia y amigos han sido muy importantes.

-¿Se sentía segura a la hora de ir a la prueba de la Evau?

-Yo sentía que iba bien preparada.

-¿Los exámenes fueron según lo esperado?

-Más o menos todo como me lo esperaba, el que más miedo me daba era Lengua, que había una pregunta nueva, que no habían puesto otros años, pero al final pusieron preguntas asequibles. Nos pusieron varios poemas y había que comentarlos y, aunque era el que más miedo me daba, lengua fue el que mejor me salió.

-¿Ayuda a sus compañeros con alguna clase de matemáticas extra?

-Sí ,a algunos sí que les explico alguna cosa.

-¿Y cómo les ha ido a ellos?

-La mayoría de mi curso vamos a poder entrar a lo que queremos.

-Tras conocerse la nota ha aparecido en varios medios de comunicación y hace unos días la recibió, junto al resto de estudiantes con las mejores notas de Huesca y Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. ¿Cómo ha vivido la experiencia?

-Ha sido increíble, con Azcón y las otras chicas estuve muy a gusto, son muy majas, tenemos muchas cosas en común, tenemos la misma experiencia porque hemos estudiado mucho y trabajado duro.

-¿Cómo lo va a celebrar?

-Descansando principalmente, estas semanas no voy a hacer nada, no voy a tocar un libro. También me voy a ir una semana a Salou.

-¿De qué habló con el presidente Azcón?

-Nos preguntó qué queríamos estudiar y porqué, estuvimos muy a gusto.