Natalia Martín Izquierdo, premio al mejor trabajo fin de grado del Colegio de Enfermería: "Falta mucho por investigar en Enfermería y por eso cualquier granito pequeño suma"

La turolense Natalia Martín Izquierdo recibió el pasado 30 de septiembre el Premio al Mejor Trabajo fin de Grado de Enfermería, concedido por el Colegio de Oficial de Enfermería de Teruel por su proyecto Análisis de la calidad del sueño de las enfermeras del Hospital Obispo Polanco: un estudio transversal descriptivo-analítico. La joven profesional, natural de Cedrillas, está muy interesada por la salud mental y por ello apostó por este tema, terminó la carrera en mayo y este verano ha estado trabajando en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios.

-¿Cómo fue la metodología de su estudio sobre el sueño de las enfermeras del Hospital Obispo Polanco?

-Pasé unas encuestas a las enfermeras del Obispo Polanco. Mi idea era comparar entre las profesionales del turno fijo de mañanas y las del turno rotatorio. Para ver si había diferencias en las enfermeras que hacían noches y las que no trabajaban por la noche.

-¿Cuántas respuestas obtuvo, cuál era el tamaño de la muestra?

-Me contestaron 66 personas. La verdad es que esperaba más y quizá el método de difundirlo no fue el correcto o la gente no estaba por la labor, pero sí que me esperaba más. La muestra ha sido pequeñita y por eso no he encontrado diferencias significativas entre los dos turnos.

-¿Por qué eligió este tema para su trabajo fin de grado?

-Estudié lo que es el sueño en la asignatura de salud mental y me interesó bastante. Luego, hablando con mi tutora, Pilar Sánchez Gargallo, quería hacer algo relacionado con la salud mental porque me interesa mucho ese tema y al final entre ambas pues dijimos de hacer algo sobre el sueño. Fui yo la que decidí comparar entre turno fijo de mañanas y el rotatorio.

-¿La turnicidad tiene efectos en el sueño?

-Aunque en el trabajo estadísticamente no se han encontrado diferencias significativas, sí que trabajar de noche interfiere, sobre todo en el hecho de que lo normal es dormir por la noche y por el día los niveles de melatonina son diferentes. Las unidades de melatonina en el cuerpo influyen en el sueño. Además, la comunidad está enseñada para dormir por la noche y por el día hay más ruidos, la luz que afecta a no poder dormir y otros muchos factores.

El premio

-¿Qué supone que el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel le haya premiado por su trabajo?

-Estoy muy agradecida y sobre todo por haber podido formar parte de las jornadas de Ciencia Enfermera donde expuse mi trabajo. Piensas que realmente sí que sirve para algo hacer este tipo de trabajos y el esfuerzo que te lo valoran. Sentí que tenía utilidad el trabajo cuando me lo premiaron.

-¿Es cada vez más importante la faceta de investigación para las enfermeras?

-Sí. Falta mucho por investigar, por eso cualquier granito pequeño suma.

-¿Le gustaría continuar con la faceta investigadora durante su trayectoria profesional?

-Sí, me gustaría mucho. Me han ofrecido formar parte del equipo de investigación de una comisión de investigación. Además, querría seguir pasando encuestas de mi trabajo fin de grado para ver si pudiera tener más muestra y si realmente es por el pequeño tamaño muestral por lo que no salió una diferencia significativa.

-¿Por qué se decidió por estudiar enfermería?

-Desde pequeñita lo tenía en la mente. Después, al hablar con amigos que son enfermeros y que me decían que era una profesión muy bonita, muy gratificante, también me influyó. Al final, decidí estudiar el grado de Enfermería que además está en Teruel y yo soy de Cedrillas. Durante la carrera, haciendo las prácticas porque Enfermería es un primer año teórico y los otros tres restantes son tanto práctica como teoría, al cincuenta por cien, con las prácticas me di cuenta de que sí que era mi vocación. Me gusta mucho ayudar y cuidar.

-¿Qué le aportó en su formación hacer el trabajo fin de grado?

-Realmente, hasta que no haces un trabajo de final de grado, por lo menos en mi opinión, lo que es la metodología investigadora no la dominas: el buscar las palabras clave, el buscar en las bases de datos, yo todo eso no lo había llevado a cabo o, por lo menos, no lo había hecho tan complejo. Este trabajo te ayuda a saber cómo referenciar cada cita bibliográfica para luego poder seguir haciendo otros trabajos de investigación cuantitativos y por eso siento que he aprendido mucho. Me gustaría agradecer el premio a mi tutora, Pilar Sánchez Gargallo, porque me ha apoyado y me ha ayudado mucho a lo largo de todo el proyecto.