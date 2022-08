Israel Espino, director artístico y miembro de Los Sabandeños: "Lo natural en el folklore es la evolución, el cambio, aunque haya gente que no lo entienda"

El mítico grupo de folklore canario e iberoamericano Los Sabandeños abrió el viernes el XXX Festival Festifalk en Albarracín, y tenían previstos otros dos conciertos el sábado por la noche en en Monreal del Campo y el domingo (20 horas) en Alcalá de la Selva. Se trata del grupo canario más conocido internacionalmente, con más de 50 años de trayectoria y casi 70 discos publicados.

-Por primera vez Teruel recibe a Los Sabandeños...

-Así es... aunque quien tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de todos los sitios donde ha estado la agrupación es nuestro director y fundador, Elfidio Alonso. El organizador del festival, Jesús Sánchez, nos dijo que tenía el sueño de que para el 30 aniversario de FestiFalk actuara Los Sabandeños, y para nosotros es un lujo y estamos muy agradecidos, sobre todo porque nos va a dar la ocasión de conocer unos pueblos bellísimos que tengo muchas ganas de conocer.

-¿Sonará extraña su propuesta musical a más de 1.000 metros de altura?

-En absoluto. La gente tiene muy arraigado el folklore y lo disfruta, venga de donde venga. Además nosotros somos atípicos porque abarcamos muchos géneros, desde el puro folklore canario a todos los géneros de latinoamérica, el bolero... tenemos un repertorio muy amplio y de hecho dividiremos el concierto en dos partes. En la primera tocaremos música canaria pura y dura, y en la segunda haremos incursiones en países que siempre han estado vinculados a las islas; Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay... el canario históricamente se ha movido mucho y hacemos guiños a todos estos países.

-¿Cuando componen temas propios apuestan por el purismo de la tradición folklórica o por la innovación?

-Estoy convencido que ambas corrientes pueden convivir perfectamente. En el folklore hay mucha gente que piensa que tiene que seguir haciéndose la música de los años 40, pero culturalmente la tradición se transmitía de padres a hijos y siempre evolucionaba, siempre se transformaba, porque es parte de su ser. Por eso cuando Los Sabandeños comenzamos a implicar en la música folklórica a la gente joven lo hicimos realizando una simbiosis entre lo antiguo y lo moderno. Sabemos que hay gente que lo entiende y gente que no, pero seguimos en esa línea y en esa lucha, entendiendo que lo nuevo siempre aporta valor, siempre y cuando lo afrontes desde el respeto y desde el sentido común, claro.

Vocación

-Seguro que esa vocación les ha provocado no pocas críticas...

-Cuando incluimos el contrabajo en nuestro primer disco nos criticaron muchísimo. En los años 60 y 70 aquello era una locura, se salía de los cánones del cuadro canario típico. Y hoy por hoy no se entiende un grupo de folklore canario sin contrabajo. Y más tarde, como llevábamos batería para cuando tocábamos temas de Silvio Rodríguez, por ejemplo, en las canciones canarias el baterista se aburría y empezó a meter escobillas, por no estar parado. Otra locura, otra cosa rarísima... y sin embargo ahora todos los grupos de isa tradicional ya tienen percusión. Las críticas unas veces aciertan y otras no, pero la evolución, dentro del respeto, es lo natural en la música tradicional.

-De su ingente producción discográfica, el último trabajo lleva por título ‘Ella’...

-Sí. Se centra en la figura de la mujer compositora, de la mujer cantante, con temas de Vileta Parra, sambas argentinas, canciones como Maitechu mía, de tradición española. Y jugando de nuevo esa baza de no perder las raíces pero aportando siempre cosas y matices nuevos.

-Ese disco es un homenaje a la mujer, pero los más de 30 componentes de Los Sabandeños son hombres...

-Sí, se ha hablado mucho de que no hemos incorporado mujeres al grupo, pero siempre hemos estado muy vinculados a la mujer. La gran dama de la música que nos abrió las puertas de la península y nos cambió la visión de nuestros discos fue María Dolores Pradera, con quien hicimos muchísimas giras. Y muchas mujeres han cantando con nosotros, o han participado como flautistas. Es cierto que Los Sabandeños nació como un grupo masculino, pero que no te extrañe si dentro de algunos años hay mujeres entre nosotros.

-¿Qué próximos proyectos tienen en mente?

-Pues para el próximo año, para 2023, queremos hacer un homenaje a nuestro fundador, al director que nos enseñó a amar la música, a amar el grupo y ponerlo en primer término de nuestras vidas, porque este trabajo es profundamente sacrificado. Haremos un disco recopilatorio con las canciones compuestas por Elfidio Alonso, que espero que guste mucho al público.