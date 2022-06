Javier Agud, alumno del IES Matarraña, mejor nota de la Selectividad en Teruel: "Sabía lo que quería estudiar y que para conseguirlo tenía que esforzarme mucho"

Javier Agud Sorli, alumno del Instituto de Educación Secundaria (IES) Matarraña, ha sido el estudiante más brillante en los exámenes de Selectividad de la provincia de Teruel. Este joven monroyense de 17 años obtuvo un 13,774 de media en los exámenes de la EvAU, una nota que, junto con las excelentes calificaciones obtenidas en Bachillerato, le permitirán acceder a unos estudios con los que ha soñado muchos años: Ingeniería de la Seguridad, a través del Centro Universitario de la Guardia Civil, lo que le da acceso no solo a educación superior, sino también a la carrera militar.

-Después de tanto esfuerzo, ¿cómo sienta eso de sacar tan buena nota y ser el número 1 en la Selectividad de la provincia de Teruel?

-Con mucha alegría, porque, por mucho que trabajes durante todo el año para sacar buena nota y te esfuerces, nunca te imaginas que vas a llegar tan alto y sacar tan buena calificación como ha sido el caso. Finalmente, he conseguido un 13,774.

-¿Cuando terminó los exámenes de la EvAU llegó a imaginar que alcanzaría casi un pleno al 14?

-Sabia que iba a sacar buena nota, porque mi trayectoria en el curso ha sido buena y me he organizado muy bien para los exámenes de Selectividad, pero nunca imaginé que rozaría el 14. Eso ha sido extraordinario.

-¿Hay que elegir bien las optativas para hacer este examen?

-Durante el curso he estudiado como optativas las asignaturas de Física y Química y he hecho la modalidad de Ciencias, y en los exámenes me he organizado bien para intentar conseguir la máxima calificación. También me fijé mucho en las opciones que podía escoger para hacer las que mejor llevaba.

-Usted tiene previsto cursar Ingeniería de la Seguridad, que se imparte en el Centro Universitario de la Guardia Civil. ¿En qué consiste?

-Ingeniería de la seguridad es un grado que se imparte por el centro universitario de la Guardia Civil y que te permite combinar la formación militar o policial con la universitaria de grado superior, en este caso la de ingeniero. Los dos primeros años se cursan en la Academia General Militar de Zaragoza y otros dos en el Centro Universitario de la Guardia Civil que se encuentra en Aranjuez.

Nota de corte

-¿Necesita mucha nota de corte?

-No sé exactamente cómo será la de este año, pero el año pasado pedían un 13,25, así que creo que la nota me dará, porque para la media que tengo tendría que subir muchas décimas este año.

-¿Hay pocas plazas?

-Cada año se ofertan unas 65 plazas aproximadamente para los alumnos de Bachillerato de toda España, así que es un poco complicado acceder. Hay mucha demanda para ocuparlas, aunque también es cierto que es un grado que no se conoce tanto como otros.

-Es una formación que compagina la carrera militar y la educación superior, ¿desde cuándo tenía claro que quería estudiar Ingeniería de la Seguridad?

-Tenía claro lo que quería estudiar desde hace unos años, y por eso también sabía que si quería llegar aquí, tenía que esforzarme mucho. Este grado combina la formación militar con la Ingeniería y por eso mismo tiene asignaturas como Física, Matemáticas, Química, Dibujo técnico, Inglés, etc, y todo ello se combina con periodos de maniobras, mucho deporte y asignaturas propias de la Guardia Civil.

-¿Tiene vocación militar?

-Siempre he sabido que quería entrar en ejército, en la Guardia Civil o en el cuerpo de bomberos, en un trabajo donde fuera vestido de uniforme y en el que pudiera ayudar a la gente. Estuve mirando distintas opciones y comprobé que la Ingeniería de la Seguridad se acoplaba bastante a mí, porque podía trabajar en algo que me gustaba y, al mismo tiempo, cursar una educación superior. La verdad es que no tengo ningún familiar ni nada parecido que me haya llevado a pensar en hacer esta carrera, simplemente la vocación nació en mí y la he tenido desde siempre; de pequeño ya miraba con admiración los coches de bomberos o de la Guardia Civil cuando los veía pasar.

- ¿Es una formación en la que se requiere una buena forma física y hacer mucho deporte?

-Sí, hay mucho deporte integrado, y espero en ese sentido no tener ningún problema, porque yo practico habitualmente mucho deporte. De hecho, es un plus que me anima más a estudiar.

-¿Además de la nota de corte, para entrar en este tipo de carreras se requieren otras pruebas adicionales?

-La nota me sirve, pero esta semana también tengo pruebas físicas y otras de inglés, además de otra prueba psicológica y un reconocimiento médico. Podríamos decir que es como una oposición.

-¿Entiendo por lo que dice que ya ha solicitado plaza?

-Sí, la plaza se pide antes de terminar el Bachillerato y de hacer la Selectividad.

-¿Cuál es la profesión que puede ejercer?

-Estudiar Ingeniería de la Seguridad te sirve para ser, en primer lugar, guardia civil. De hecho sales con el grado de teniente cuando terminas. Aparte de eso tienes el título de ingeniero.