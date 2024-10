Javier Lario, tirador de Barra Aragonesa: “Es importante que el espíritu y la práctica del deporte tradicional de todo Aragón se conserven”

“Me encontré con el cartel de la edición de este año, que me la dedicaban a mí. No lo sabía, no lo esperaba”. Le hizo ilusión que la Tirada de Barra de este pasado septiembre llevase su nombre, pero Javier Lario asegura que eso no volverá a repetirse. “El año que viene organizaremos la edición número 18 de la Tirada Ciudad de Teruel, como se ha llamado siempre”. Volverá a organizarse en el mes de junio. Y, hasta entonces, el club turolense que representa sigue dando la bienvenida a nuevos miembros. Todos los que deseen acercarse a un deporte completo y complejo: barra.aragonesa.teruel@gmail.com

-¿Van a Zaragoza para estos Pilares?

-En efecto, acudirá Miguel Hernández. Zaragoza celebra el Trofeo Ibercaja de Tiro de Barra Aragonesa, coincidiendo con sus fiestas, y estaremos bien representados con Miguel. Él es de Pozuel, y por motivos de trabajo está ahora en Zaragoza, así que participará en el torneo.

-El menú de estos trofeos Ibercaja es amplio, toca muchos deportes, uno de ellos la barra aragonesa, ¿hay participación alta para este tipo de encuentros?

-La tirada de barra es un deporte tradicional aragonés que está bastante bien arraigado en las tres provincias. Hay tiradores de alto nivel en Huesca, más clubes y afición en Zaragoza, y en nuestra provincia estamos nosotros que vamos dando cobertura a deportistas de varias comarcas de Teruel, de Samper, de Monreal del Campo, de Caminreal, Teruel... Aglutinados en el Club Barra Aragonesa de Teruel. En cualquier encuentro de tirada puede haber perfectamente cuarenta o cincuenta lanzadores, y eso es destacable, es importante que la práctica y el espíritu de los deportes tradicionales aragoneses se conserven y se sigan manteniendo. Es cultura.

-En ello se centraron en el reciente encuentro de Teruel.

-Hubo buen ambiente, un compromiso importante de las instituciones para su celebración, y también una buena respuesta. Se acercaron algunas personas interesadas en practicar esta disciplina; nos cuesta más introducirla en escuelas y centros deportivos, pero verlo in situ sirve para que la gente se anime. Hemos pasado una etapa un poco de parón con la pandemia del coronavirus, y ahora queremos volver a retomar un calendario estable a partir del encuentro de tirada que acabamos de hacer.

-¿Qué caracteriza específicamente a la barra aragonesa?

-En principio, que es un deporte, no un juego tradicional. Hoy en día quedan juegos, que organizan muchas veces en las comarcas, carreras de sacos o tiro al palo, o canicas por poner un ejemplo. Son juegos que estaban en todos los pueblos. Y luego hay disciplinas que están más institucionalizadas, exigen una práctica, una técnica y unas reglas definidas, como la barra, o la bola aragonesa, que en este caso sólo se juega en la zona de Épila y Calatorao, en Zaragoza.

-Un deporte de aire libre.

-En los pueblos sigue habiendo más afición, hay más terreno, más eras... Es un deporte de espacio abierto puro y duro. La gente se piensa que es un deporte únicamente de fuerza, pero no, es un deporte que aúna fuerza, potencia, flexibilidad y velocidad. La gente que somos más grandes usamos más la fuerza, pero la flexibilidad es muy importante, y sin ella, si no giras, no lanzas. A diferencia del lanzamiento atlético, de peso, disco o jabalina, que puedes coger algo de carrerilla, en barra no puedes moverte del espacio en el que pisas. Puedes pivotar sobre los pies, pero no moverlos, por eso tienes que girar la cintura.

-Es decir, técnica más que fuerza.

-Y velocidad, porque al final la clave de un lanzamiento exitoso está en dar vuelo a la barra con rapidez. Según la gente que esté en cada competición, había años que para ganar tenías que estar por encima de los diecisiete metros.

-¿Se conoce alguna modalidad fuera de Aragón?

-Está la barra castellana, que se juega sobre todo en las zonas cercanas de Cuenca y La Mancha. La barra es de un peso muy similar, un poco más fina y más larga. Tiene la ventaja de que la forma de tirar es muy similar, pero se marca una línea límite que te permite hacer algo más de movimiento, separar los pies. Es una norma que me parece interesante, muy característica.

-¿Qué historia tiene este deporte, de cuándo se sabe que se practica?

-Es un deporte que tiene que ver con las labores tradicionales y seculares del campo, vinculado además al apero llamado reja. De hecho, se llamaba rejas a ese tipo de lanzamiento. Era modalidad también muy vinculada a oficios como el de los sogueros, que usaban las barras para trabajar las sogas, y también en las canteras, porque tenían materiales para poder practicarlo.

-Hablamos entonces de una práctica centenaria.

-De hace mucho tiempo, tradicional, vinculado al medio rural, de aire libre. Y que distinguía mucho según la época del año en función de si servía para organizar competiciones o simplemente para ejercitar y entrenar la fuerza. Se hacía más en verano a nivel competitivo en función del calendario de las fiestas de los pueblos, pero se practicaba a lo largo de todo el año porque se complementaba con la actividad cotidiana de los oficios antiguos.