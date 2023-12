Jesús, participante de la décima edición de MasterChef Junior: “En el futuro me veo de cocinero profesional con mi estrella Michelin y mi propio viñedo”

Jesús tiene 12 años y ya se ha metido a la provincia en el bolsillo. Este joven calamochino participa en la décima edición del talent show de cocina MasterChef Junior, que emite cada lunes y martes La1 de TVE. Él se define como intenso, pero la realidad es que tiene una energía inagotable y nunca se cansa de hacer cosas. Le encanta leer cuentos e incluso escribir los suyos propios y desaprovecha la ocasión de estar con sus amigos. Su artista favorita es Marisol y le encanta el esquí y hacer crossfit. De momento sigue en competición tras haber superado las dos primeras eliminatorias.

- ¿Cómo se decidió a presentarse al casting de MasterChef Junior?

-Después de estar en los Campamentos MasterChef, como me gusta cocinar, vi la posibilidad y decidí lanzarme a la aventura.

- ¿De dónde le viene la afición por los fogones?

-De pequeño me encantaba estar con mi madre haciendo bizcochos y, de ahí, poco a poco empezó a llamarme la atención la cocina y comencé a cocinar más platos.

-¿Cómo fue el proceso del casting?

-Primero tuve que inscribirme en el casting a través de la web de RTVE y, después, tuve que mandar un cuestionario y un vídeo. Luego pasé el casting presencial de Valencia y el último casting que fue el 30 de agosto en Madrid.

- ¿Qué pensó cuando se enteró de que estaba seleccionado, por delante de miles de chicos, para participar en la décima edición?

-Pensé que lo había hecho bien, que por fin mi sueño de entrar a las cocinas de MasterChef Junior se iba a cumplir y que era, en ese momento, el niño más afortunado del mundo.

-¿Cómo son los jueces?¿Cuál es su juez preferido y por qué?

-Son los tres muy majos y simpáticos. Mi preferido es Pepe Rodríguez, porque es encantador y es más de cocina tradicional, como yo.

- ¿Qué le ha sorprendido más del mundo de la televisión?

-La cantidad de horas y de trabajo que lleva grabar un programa que luego solo dura un par de horas. Es mucho trabajo.

- De repente, tras su aparición en MasterChef Junior usted ha saltado a la fama. ¿Cómo vive ese cambio del anonimato a ser un personaje público?

-Lo vivo como una persona normal, lo único es que me conoce más gente. Pero tampoco me considero tan famoso, si eso un poco conocido.

- En la presentación del programa afirmó que le gusta el baile de San Roque. ¿Participa usted en esa celebración tradicional de Calamocha?

-Nunca lo he bailado. Mis padres sí que han bailado muchos años y este año tanto mi hermana como yo nos hemos propuesto bailarlo.

- ¿Cómo ve el futuro? ¿Se ve dentro de unos años en una cocina profesional?

-Por supuesto que sí, me veo de cocinero profesional con mi estrella Michelín y mi propio viñedo, ya que también me gustaría ser enólogo.

-En todas las ediciones de MasterChef, MasterChef Junior y MasterChef Celebrity los concursantes han sufrido más con los platos dulces que con los salados. ¿Cómo es su relación con la repostería?

-Me gusta mucho y creo que se me da bastante bien. Como mis primeras veces en la cocina fueron haciendo bizcochos y magdalenas, pues me veo más seguro. Además, me parece más fácil cocinar un postre que otro tipo de plato y, sobre todo, me gusta la repostería porque se pueden hacer unas decoraciones muy bonitas, coloridas e imaginativas. Me encanta decorar los bizcochos con montón de cosas.

-Antes de entrar en el concurso, ¿cuál era el plato que cocinaba más a menudo? ¿Por qué?

-Lo que más hacía eran bizcochos caseros y pizzas. El bizcocho es una receta muy fácil y en casa nos gusta mucho para desayunar y se hace muy pronto. Hago la masa de la pizza casera yo y luego le añado los ingredientes que me apetecen. Casi todos los domingos preparo la masa por la tarde y la dejo reposar para luego hacerla para la cena. Es nuestro plato favorito de los fines de semana. Las últimas que hice ya las hago con el borde relleno de queso.

-¿Cómo fue la primera toma de contacto con el resto de participantes?

-Fue muy chula, claro, ya nos habíamos visto en el último casting en Madrid y nos sonaban las caras de algunos. Estuvimos desde por la mañana todo el día juntos y ya allí empezamos a conocernos. Estábamos todos muy nerviosos y contentos a la vez y enseguida nos pusimos a hablar todos juntos y nos hicimos amigos

-Una vez que supo que había sido elegido para participar en el concurso, ¿cómo se preparó para esta experiencia?

-Fueron unos días muy intensos. Mis padres me ayudaron a cocinar recetas en casa, pero sobre todo quien me preparó fue mi tío Paco Layunta, que tuvo un restaurante en Calamocha. Los días antes de entrar al programa estuvimos practicando recetas de la Escuela Online de MasterChef, me enseñó técnicas de cocina y estuvimos cocinando recetas que veíamos en libros de cocina. También leía libros de cocina sobre alimentos, condimentos, partes de los animales o diferentes emplatados.