Jesús Villanueva, creador de la app Gastrik: "En la app damos información actualizada de los restaurantes rurales"

Un grupo de jóvenes de la localidad zaragozana de Pedrola, entre los que está Jesús Villanueva, ha creado una aplicación para teléfonos móviles, denominada Gastrik, que está especializada en la restauración del medio rural y sirve para solicitar mesa y también comida para recoger. La app, de manejo muy sencillo e intuitivo, comenzó a funcionar el pasado jueves y ya se puede descargar. De momento, tiene casi dos centenares de establecimientos incluidos de los que más de una cuarta parta son de la provincia de Teruel.

-¿Para qué sirve Gastrik?

-Sirve para reservar mesa o pedir comida para recoger en los restaurantes de los pueblos. Facilitamos encontrar la carta completa, la información y también realizar el pago a través de la aplicación, es una forma de poder pedir comida o mesa de forma más directa. Destaca su rapidez, eficacia y adaptación al usuario.

-¿Cuántos establecimientos están incluidos?

-En Aragón hay unos 193, 60 de ellos en Teruel.

-¿Esta app surge porque habían detectado una carencia al respecto?

-Sí, muchos restaurantes tienen página web o funcionar or redes y algunos sí tienen información, pero muchos no tienen las cartas disponibles o no está esa información actualizada.

-¿Se han puesto ustedes en contacto con los restaurantes?

-Sí, para poner en marcha la aplicación hemos contactado con los restaurantes con el objetivo de poder digitalizar la información de forma más rápida, hemos intentado hacerlo lo más fácil posible para ellos, para que no se tengan que preocupar de nada.

-¿Cómo reciben los pedidos y reservas los restaurantes?

-También les facilitamos una aplicación móvil para que puedan gestionar todas las reservas y pedidos. Ellos tienen la opción de tener la aplicación en su teléfono móvil o en el panel web de gestión de su propio negocio. En toda esa gestión les apoyamos a nivel técnico para que puedan dar el paso y estar dentro de la aplicación.

-Han empezado con 200 restaurantes. ¿Está la app en crecimiento?

-Aspiramos a incluir más restaurantes, en Aragón hay 1.200 locales de hostelería en zonas rurales y lo que queremos es conseguir que cualquier persona que quiera comer en Aragón sepa que somos la mejor app para encontrar algo rápido y que se ajuste a sus necesidades.

-¿Quedan muchos todavía por captar?

-Lo que queremos es llegar a esos establecimientos a los que no es tan fácil acceder porque están en zonas de carretera o en municipios muy pequeños.

-¿En qué diferencia Gastrik de otras plataformas como Tripadvisor?

-En Tripadvisor es la gente la que comparte la información, en nuestro caso somos nosotros los que hemos realizado un trabajo ingente para recopilar toda la información y ofrecerla actualizada. Además no se puede reservar mesa, cosa que desde nuestra app sí. Por otro lado, en Tripadvisor están todos, con nosotros hay sitios que no están porque no los hemos considerado aptos, nos hemos asegurado que en los restaurantes que incluimos se come bien.

Bares de pueblos

-¿Incluyen también los pequeños bares de los pueblos?

-Si ofrecen comida están dentro de nuestra mente y queremos conseguir que estén dentro de nuestra aplicación móvil, es un proceso difícil pero queremos integrar a todos.

-¿Quién hay detrás de Gastrik?

-Somos varios jóvenes emprendedores de menos de 25 años y ganamos el premio Mejor Idea Emprendedora FP Aragón 2021. También participamos en el III programa Emprendimiento Rural Sostenible.

-¿En esos 60 restaurantes hay de Teruel y alcañiz?

-De Teruel no, de Alcañiz sí hay tres restaurantes. Nos planteamos no incluir restaurantes de la capita, pero al final mucha gente que vive en la zona rural utiliza los restaurantes de la capital, a algunos además les queda mucho recorrido tecnológico.

-¿Es una app que aspira a darles visibilidad a esos pequeños negocios de los pueblos?

-Sí, totalmente, tanto entre la gente de sus propios municipios como de otros cercanos o de capitales.

-¿Qué coste tiene para los establecimientos que están integrados?

-Es gratuito en un primer momento, aunque el objetivo es sacar una rentabilidad y más adelante se estudiarían otras fórmulas. Confiamos en este proyecto y por eso lo hemos impulsado.

-Uno de los problemas de las páginas web y las redes sociales de los restaurantes es la falta de actualización de las cartas. ¿Cómo van a solucionarlo?

-Mantendremos un contacto continuo y se revisarán las cartas para incluir los cambios. Además, ellos tienen la posibilidad de cambiar precios y, si es una modificación más grandes, les ayudamos nosotros.

-¿Qué respuesta han obtenido entre los hosteleros de la provincia?

-Hemos tenido una aceptación muy buena, sobre todo en algunas zonas como el Matarraña, donde estaban muy interesados en la digitalización.