Jorge Fombuena, fotógrafo: "Albarracín ha sido vital para construir mi voz propia y educar la mirada"

Jorge Fuembuena, que se está convirtiendo en uno de los fotógrafos creativos más destacados del momento en Aragón, ha participado como ponente en el XX Seminario de Fotografía y Periodismo de la Fundación Santa María de Albarracín, donde fue becado hace años, algo que considera vital para lo que ha sido su formación artística.

- ¿Qué importancia ha tenido para su trayectoria haber sido becado tiempo atrás por el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín?

- Yo me formé como autor en este seminario, que fue el que me puso en contacto y en diálogo con otros jóvenes autores y con los maestros. Mi relación con Albarracín ha sido vital para construir mi voz propia de alguna manera y educar la mirada. Albarracín para mí ha sido un espacio de debate, de reflexión crítica, de autoconocimiento, de discusión de ideas y, de alguna manera, ha construido mi modo de ver.

- Es del Alto Aragón pero ha tenido mucha relación con Teruel a través de la figura de Buñuel y sus visitas a Calanda, que le ha servido para desarrollar una línea de trabajo en torno a esos universos buñuelianos que también están presentes en su obra fotográfica.

- Tengo que mostrar mi agradecimiento al antiguo director del Centro Buñuel de Calanda, Javier Espada, que fue mi tutor y él me dio la oportunidad de trabajar haciendo una pequeñita parte de dire de foto en un documental, y de facilitarme una estancia creativa en Calanda para empezar a realizar toda mi investigación visual sobre Luis Buñuel. Efectivamente, Teruel y Calanda han sido la cuna, el germen del proyecto más longevo y más personal que tengo.

- Se refiere a Inside Insect, ¿en qué fase está?

- Está cerrado. Se presentó en PhotoEspaña en 2015 el primer episodio, y ahora se presenta en una gran individual en el Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo, el año que viene, y este año se presentará en forma de libro.

- ¿Para usted qué es la fotografía?

- La fotografía es compartir preguntas, interrogantes y aceptar de antemano que todas las posibilidades de respuesta son infinitas.

- ¿En qué ámbito se siente más cómodo?

- En el humano.

- ¿Por qué?

- Porque es la esencia.

- ¿Cómo se puede transmitir lo humano a través de la fotografía?

- Trabajando los patrones de representación, los sistemas de signo y los códigos.

- Está metido en un sinfín de proyectos a la vez, ¿cómo tiene esa capacidad para estar en tantas cosas a la vez?

- Porque yo me comprometí emocionalmente con la fotografía. Mi relación de amor es con la fotografía.

- ¿De dónde surge esa relación de amor, qué le da la fotografía que no se la dan otras cosas?

- Me relaciona con el mundo a través de imágenes, me permite entrar dentro del mundo.

- Y supongo que le permite también conocer cosas que de otra manera no hubiera podido acercarse a ellas.

- Es conocer el mundo y comprender el mundo. Es el mundo de Jorge Fuembuena.

La influencia del cine

- ¿Qué influencia tiene el cine en sus fotografías?

- Mucha. Empecé a trabajar hace veinte años como fotógrafo de festivales de cine y actualmente pues digamos que mis proyectos personales de creación están relacionados con el cine.

- ¿Sigue haciendo foto fija en el cine?, que es otro de los ámbitos profesionales en los que se ha movido.

- Cada vez menos, ahora mismo estoy más centrado en proyectos personales y voy a tener una residencia creativa muy fundamental de un año. Me detengo durante ese tiempo de encargos y voy a trabajar sobre los Ragazzi di vita (Los chicos del arroyo), sobre Pasolini, en la Academia de España en Roma. Entonces esto va a ser una pausa, un detenimiento.

- ¿En qué va a consistir ese trabajo?

- Partiendo de la novela los Ragazzi di vita voy a ir por los suburbios, las infraviviendas de los barrios y voy a trabajar haciendo retratos a jóvenes donde se rodaron películas como Mamma Roma y Accattone. Es como revisitar el paisaje urbano, volver a ver las transformaciones del territorio y al mismo tiempo pues ver cómo los ragazzi antiguos, ahora puede haber temas que tocar interesantes como el género, el transgénero, la multiculturalidad.

- Recuerda eso mucho a Los olvidados de Buñuel, y a Los golfos de Carlos Saura.

- Absolutamente. Todo eso va a estar presente ahí.

- Me decía que ha ido dejando la foto fija, pero recientemente trabajó con Carlos Saura en la película de Goya aquí en Teruel.

- Claro, pero es que con Saura siempre quiero trabajar, es además muy buen amigo mío.

- ¿Qué ha aprendido trabajando con él?

- Estoy aprendiendo todavía de él, no es pasado, es presente y será futuro. Me educa la mirada. De alguna manera me propone incluso juegos visuales, cercanía, me inspira.