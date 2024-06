José Ángel Gómez Iglesias, ‘Defreds’, escritor que participó en la IV edición del festival Libri: “Mis libros son como el amor, no tiene edad y en cualquier época de la vida puede pasar”

El escritor de Vigo José Ángel Gómez Iglesias fue uno de los autores participantes en la IV edición de la Feria Libri de Libros, que se celebró entre los días 7 y 9 de junio. Firma sus obras como Defreds, un pseudónimo que creó de manera casual al abrirse sus primeras cuentas en redes sociales, y es ese nombre el que también aparece en la placa que colocaron para dar nombre a una calle de Libros, siguiendo así con la tradición de rebautizar a las vías con los nombres de los escritores que toman parte en el festival.

-Empezó a escribir en redes, el proceso contrario a lo que suelen hacer los escritores.

-Me abrí redes sociales cuando no eran tan potentes y empecé a compartir ahí lo que escribía, porque yo escribo desde pequeño. Un día me llegó la oportunidad de una editorial pequeñita de publicar mi primer libro, que me pilló un poco de imprevisto. Y ese boca a boca a raíz del libro me hizo llegar a mucha gente y mis redes empezaron a crecer. A partir de ahí empezaron los libros, giras, firmas y demás, un camino ya de casi diez años. La gente suele pensar que las redes ayudaron a mi libro, pero yo diría que fue al revés.

-¿Cómo definiría sus libros, porque novelas no son, no?

-No, yo de momento no tengo ninguna novela, aunque sí que tengo algún proyecto en mente. Son doce pequeños libros de relatos narrativos, hay gente que le llama poesía, otros que no. Para mí son pequeños relatos un poco de mi vida, de todo lo que he visto a mi alrededor estos años y tocan un poco todos los temas, el amor, el desamor, la amistad, pues la salud mental la enfermedad.

-¿Van dirigidos a un público joven?

-Cuando empecé sí, porque yo era más joven y los que me seguían tenían entre 16 y 25 años, pero ha pasado el tiempo y mis lectores han crecido conmigo, ya están entre los 25 y los 40 años, otros se han quedado en el camino. Ahora cojo mi primer libro y no tiene nada que ver con el último, están muy separados en el tiempo y en las cosas que me pasaban, aunque hay gente que me sigue desde entonces e incluso sus hijas, porque las mujeres leen más, también me leen. Pero mis libros son como el amor, no tienen edad, y en cualquier momento de tu vida te puede pasar.

-¿Qué opina de la iniciativa desarrollada en la localidad de Libros?

-Todo lo que se está haciendo en este pueblo me parece increíble, me parece súper bonito. Me parece una oportunidad única de aprovechar ya no solo el nombre del pueblo, sino darle trasfondo a todo, convertirlo en un pueblo que sea santo y seña de la literatura, que puedan pasar por aquí un montón de escritores, que la gente pueda vivir la cultura y la literatura y quienes visiten el pueblo tengan actividades para saborear lo que es la literatura y la experiencia estar aquí.

-¿Qué ha sentido cuando ha descubierto la placa de la calle con su nombre?

-Brutal, le dices al Jose de su infancia que iba a tener una calle ya no te digo un libro, y no se lo cree. Ha sido muy emocionante, no me lo esperaba y menos sabiendo los grandes nombres de escritores que hay en las calles de Libros. Esta visita se me va a quedar grabada para siempre y volveré algún día con mi hija para que la vea.

-¿Siempre ha querido ser escritor?

-Pues no, pero no porque no me gustara o porque no lo soñara, sino porque es una cosa que no veía a mi alcance. Yo tengo muchos recuerdos míos de pequeño, que siempre estaba en mi habitación o en el parque leyendo. Y bueno, no es tampoco que fuera un sueño, porque lo veía imposible, pero sí es un sueño todo lo que he vivido estos años y lo he disfrutado un montón, la verdad.

-¿En qué está trabajando ahora?

-Estoy preparando el libro número 13, ya lo firmé hace unas semanas y me puse a escribir relatos para él. Ya tengo el título, que no puedo decir. También tengo algún proyecto de un cuento infantil, que lo tengo casi terminado y es una cosa que me haría mucha ilusión, sobre todo para que a mi hija le quede de recuerdo.

-¿Para cuándo el salto a la novela?

-Sí que tengo alguna idea en la mente y tal vez llegue el momento de dar ese salto diferente sin perder lo que ya tengo, pero creo que conlleva mucho trabajo, mucha responsabilidad y con lo que estoy haciendo me siento cómodo, tanto que no encuentro el momento para saltar. Sí que me apetece hacerlo, además tal vez me dé la oportunidad de llegar a otro público, veremos lo que pasa en estos años.