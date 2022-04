José Luis Edo, mayordomo de la cofradía de la Sangre de Cristo de Sarrión: "El éxito de la Semana Santa de Sarrión se debe al entusiasmo de la gente"

José Luis Edo Polo es el mayordomo este año de la Cofradía de la Sangre de Cristo de la Semana Santa de Sarrión, que está declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. La Cofradía de la Sangre de Cristo de Sarrión es una de las más antiguas de España cuyos orígenes se pueden remontar a los siglos XII-XIII.

-¿Cuál es su cargo en la Cofradía de la Sangre de Cristo de Sarrión?

-Mi cargo es el de mayordomo actuante y la función que tiene el mayordomo es buscar a la gente, a los cofrades, que van a salir en las distintas procesiones de Sarrión. Son aproximadamente 200 y cada año van variando al igual que el cargo de mayordomo con el entrante y el saliente. Entre los tres mayordomos y la junta directiva de la Cofradía de la Sangre de Cristo se organizan todas las procesiones.

-¿Cómo se presenta este año la Semana Santa en Sarrión tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia del coronavirus?

-Ha sido un poco corrido organizar todos los actos de la Semana Santa. Cuesta un año organizar todo y este año desde que supimos que se podía hacer hemos tenido que acelerar todo. Pero de momento parece que todo está controlado menos la burra de la procesión de la Burrica.

-¿Qué ha pasado con el animal?

-Había poco tiempo y hemos mirado alguna burra pero eran algo guiñosas y nos nos ha dado mucha confianza, seguridad, y ante la duda hemos decidido no sacar la burra este año en la procesión. Si el año que viene encontramos una burra en condiciones y con tiempo se volverá a celebrar la procesión de la Burrica con animal.

-¿Se rompe una tradición este año en la procesión de la Burrica?

-Sí, pero es una de las tradiciones más jóvenes, 40 años. Cabe recordar que todo lo que se hace aquí en Sarrión de la Semana Santa tiene cientos de años, así que lo de la burra no es tan importante dentro de las tradiciones.

-¿Cómo es el funcionamiento de los mayordomos de la Semana Santa de Sarrión?

-Uno se ofrece al actuante para estar al año siguiente. Es voluntario, lo que pasa es que se tiene que ser consciente de que durante tres años estás en la organización, cuando actúas de mayordomo, cuando entras y cuando sales.

Este año estamos los tres mayordomos con mucha ilusión por el parón que ha habido de dos años por la pandemia.

-¿Por qué Sarrión tiene tanta pasión por la Semana Santa?

-El porqué nadie lo sabe. Es la tradición. Todo el mundo participa de forma entusiasta. No se sabe muy bien de donde viene y el porqué la gente participa masivamente. Nosotros desde pequeños hemos visto y vivido la Semana Santa y lo seguimos haciendo. La propia participación de la gente ha hecho que se mantenga viva esta tradición de la Semana Santa en Sarrión. En otros pueblos quizás no han sabido mantener esta tradición y en Sarrión sí.

Actos destacados

-¿Qué destacaría de los actos de la Semana Santa en Sarrión?

-La procesión más importante es la del Pregón o también llamada Salidhijas, que es el Viernes Santo a las 11 de la mañana. Destaca desde la vestimenta que es muy variada y muy original y, sobre todo, los sonidos.

A lo largo de la procesión hay muchísimos sonidos, distintos cantos, la asociación de tambores y grupo de cornetas. La guardia romana que va golpeando con las lanzas continuamente en el suelo y que es un sonido muy característico y figuras como los pedigüeños que se ponen en las esquinas por donde pasa la procesión y al grito de la Sangre de Cristo piden un donativo para la cofradía. Son cosas distintas y originales y aquí la gente acompaña a la procesión. El Salidhijas es un conjunto de versos anónimos cantados cobre la Pasión de Cristo.

-¿Hay temor a que se vaya perdiendo la tradición de la Semana Santa en Sarrión por falta de relevo generacional?

-Sí, claro como para todo. Hay temor a que la gente no lo siga. Nosotros ponemos todo de nuestra parte para que esto no suceda. Tenemos la esperanza de que no ocurra.

Llevar imágenes cuesta cada vez más, pero los mayordomos tenemos la esperanza de que la gente siga participando. Hasta ahora ha participado todo el mundo. No tiene porqué romperse la tradición. No se ve a corto plazo esta amenaza de la desaparición de la tradición de la Semana Santa en Sarrión.

-¿Cómo se financia la cofradía de la Sangre de Cristo de Sarrión?

-Hay unos 500 cofrades que hacen una aportanción anual y aunque es pequeña y con lo que se saca con los donativos de los pedigüeños nos financiamos. También nos ayuda el Ayuntamiento de Sarrión y otros patrocinadores del pueblo para hacer los folletos y el funcionamiento de la cofradía.

-¿Algún deseo para esta Semana Santa?

-Invitar a la gente a que venga a la Semana Santa de Sarrión, porque de verdad no les va a defraudar. Especialmente el día del Viernes Santo. Si se tiene la oportunidad de estar por aquí, que venga a ver la Semana Santa de Sarrión.