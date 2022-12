Juan Diego Ingelmo, diseñador gráfico y cartelista: "Los concursos de carteles me dan libertad absoluta; siento que soy yo mismo, dueño y señor"

Juan Diego Ingelmo, diseñador gráfico de Burriana (Castellón), es el ganador del concurso del cartel anunciador de la Semana Santa 2023 de la Ruta del Tambor y Bombo, valorado con 800 euros, por su obra RTB, confeccionada con la técnica de dibujo digital con tableta gráfica. El autor, pintor de vocación e ilustrador y diseñador gráfico de profesión, ha plasmado la esencia de la tradición dando especial relevancia a imágenes de Albalate del Arzobispo, localidad anfitriona en 2023 de las Jornadas de Convivencia de la Ruta.

-¿Qué ha querido representar con el cartel?

-Quería hacer un cartel muy distinto a lo que se suele hacer para Semana Santa. Me gusta mucho que tenga una idea muy sintética, que de lejos se aprecie y llame la atención pero que a la vez permita una segunda o tercera visión con detalle. Esta idea de las iniciales no es un invento mío sino que ahora está muy de moda. Me venía genial porque de esta forma usaba los tres colores obligatorios (azul, morado y negro), ocupaba tres cuartas partes del cartel y me dejaban el espacio suficiente para poner el texto.

-En cada letra se aprecian detalles de la Semana Santa del Bajo Aragón. En la R se ven claramente elementos patrimoniales de Albalate del Arzobispo, como el castillo, la iglesia o el monumento al tamborilero.

-Albalate del Arzobispo lleva el peso, como se aprecia en la R pero también en la T y la B, pues todas las imágenes religiosas son de pasos de esta localidad. La idea era que todo el cartel tuviera una vinculación específica con la localidad donde se van a celebrar las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo.

-¿Los tamborileros de negro son también de Albalate? ¿Se ha basado en fotografías?

-Utilizo soportes fotográficos para mis carteles. Busco por Internet documentación de todos los pueblos y, después, con un programa de dibujo hago los retoques que me gustan a modo de ilustración. Además de Albalate, he intentado que las imágenes restantes representen al resto de localidades. Yo soy pintor realista de vocación, aunque nunca me he ganado la vida con ello. Sí he hecho varias exposiciones.

-Es la segunda vez que gana el concurso de la Ruta.

-Me presento desde hace ocho o diez años y nunca había ganado hasta hace dos, y en esta ocasión he tenido la suerte de repetir. Es un concurso que me gusta mucho, tiene prestigio dentro del mundo de los diseñadores gráficos porque lo ha ganado gente de nivel como el cartaginense Cristóbal Aguiló o Alfonso Giménez Ventura, que tiene mucho tirón entre los ilustradores de la provincia de Castellón.

Técnica

-¿Siempre utiliza la misma técnica?

-También realizo carteles con programas de diseño gráfico vectorial que son puramente geométricos, hago dibujo a lápiz y este año me he tirado más hacia la acuarela. Intento que sean diferentes. Hay diseñadores que tienen un estilo muy marcado y pueden ganar un año porque llaman la atención, pero al cabo de dos o tres ya dejan de gustar porque es siempre lo mismo. Además, se les acaba reconociendo aunque los concursos sean anónimos. Yo intento cambiar en cada cartel el estilo, la técnica e innovar. Hay quien hace verdaderas obras de arte.

-Pero usted tampoco se queda atrás. Lleva una buena retahíla de concursos y premios en su currículo. ¿Cuáles han sido los más importantes entre los que ha conseguido?

-Hace un par de años gané un concurso para el que tuve que enviar el currículum y me salían como más de 400 premios. De los que he ganado, destacaría los carteles del Carnaval de Badajoz, las Fiestas de la Magdalena de Castellón, las Hogueras de Alicante o el de la semifinal de la Copa Davis de tenis en Gijón, entre España y Estados Unidos en 2012. Este último fue muy interesante a la hora de ganar prestigio y traspasar fronteras.

-¿Cuánto tiempo le lleva confeccionar un cartel? ¿Merece la pena el premio de 800 euros que entrega la Ruta?

-Es difícil medirlo en horas de trabajo porque haces bocetos, tienes una idea y después la desechas... No sé, tal vez para este de la Ruta del Tambor haya estado cinco o seis días. En cuanto al premio, no está nada mal. Es de los buenos que se reparten y siempre es una gran alegría conseguirlo.

-¿Se puede ganar uno la vida presentándose a concursos?

-Ayudan, complementándolos con otras actividades. Dentro del diseño gráfico lo que más me gusta es el cartelismo. Como diseñador trabajo para clientes que me dicen lo que quieren y yo tengo que ejecutarlo, pero los concursos me dan libertad absoluta y siento que soy yo mismo. Me presento ante el lienzo en blanco siendo el dueño y señor, de principio a fin lo hago como me gusta. La mayoría de las veces pierdo los concursos, pero disfruto mucho con el proceso.

-¿Viajará a Albalate para recoger el premio el próximo 25 de marzo?

-Me gustaría hacerlo, pero en Castellón también celebramos mucho la Semana Santa y no sé cómo lo tendré para esas fechas.

-¿Es usted tamborilero?

-No lo soy, pero me gusta ver las tamboradas que hacen por aquí, sin ir más lejos en Burriana, mi pueblo. Son mucho más pequeñitas y amateur que las que tenéis por el Bajo Aragón.