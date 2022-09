Lluís Ortega, cineasta aficionado: “Lo único que le sobra a las películas de Indiana Jones es que los malos son siempre estúpidos”

La Casa de Cultura de Valderrobres acogerá este sábado (19.30 horas) la proyección de Indiana Jones y el Santuario de la Orden Negra, un fanfilm que recrea hasta el último detalle las películas de la mítica saga protagonizada por Harrison Ford. El Santuario de la Orden Negra fue rodada en parte en el castillo de la capital del Matarraña por Lluís Ortega, director, guionista y protagonista.

-Las escenas en Valderrobres fueron rodadas en diciembre de 2018... ¿por qué se ha demorado tanto el estreno?

-Al ser un proyecto no profesional hemos tenido muchos problemas, especialmente con la música. Hemos necesitado tres compositores para que al final Mario Busto haya hecho una banda sonora absolutamente genial.

-¿Por qué no usaron la original, tan reconocible?

-Muchos fanfilms meten el CD de Williams y ya está, pero nosotros hemos mimado tanto cada detalle de la película que queríamos una banda sonora original y que estuviera a la altura. La música nos retrasó mucho, pero ha merecido la pena.

-¿Qué es ‘Indiana Jones y el Santuario de la Orden Negra’?

-Para mí ha sido la oportunidad de coger todos los elementos de Indiana Jones y corregir aquello que me molestaba, que no era otra cosa que los malos, los nazis, eran realmente estúpidos. Quizá fue algo que Spielberg, en su condición de judío, hizo a propósito. Pero yo he querido hacer una película protagonizada por Indiana Jones, fiel a su estilo, pero enfrentándolo a una amenaza real, a unos nazis realmente terribles y peligrosos, como lo fueron en realidad, y creo que el resultado es mucho más emocionante.

-¿Qué escenas se rodaron en el castillo de Valderrobres?

-Allí recreamos el castillo de Wewelburg, el Vaticano Nazi. Los nazis querían acabar con el cristianismo y fundar una nueva religión, la Ahnenerbe, acorde con los principios nazis. Ese castillo que el Fuhrer construyó para Himmler iba a ser su sede, y allí, en Valderrobres, rodamos las escenas clave de acción de la segunda parte de la película.

-¿Está satisfecho con el resultado?

-En mi opinión está completa y perfecta. Cada año surgen en todo el mundo cuatro o cinco fanfilms de Indiana Jones, yo los he visto casi todos y mi objetivo era rodar el mejor de todos. Y estoy convencido de que lo hemos logrado.

-Con muy poco presupuesto...

-Muy poco. Pero hemos contado con mucha ayuda de forma altruista; cuatro asociaciones recreacionistas con uniformes y armas nazis, caballos... no tenemos submarino, pero casi.

-¿Donde se ha estrenado?

-Este verano se estrenó en La Senia y en el Festival de Valencia. La tercera proyección será en Valderrobres y la semana que viene vamos al festival de Sant Cugat del Vallés. A partir de ahora buscaremos todos los festivales que podamos, y justo antes del estreno oficial de Indiana Jones V (previsto para verano de 2023) la colgaremos en el canal de Youtube Indiana Jones Tarragona, donde ya pueden verse los otros fanfilm que completan la trilogía, Indiana Jones y la Corona de Espinas e Indiana Jones y el retorno de Elsa Schneider.

-¿Qué le atrapa de Indy?

-Es el top del cine de aventuras, el mejor personaje de acción que se ha hecho. Tiene carisma, mezcla el género con el humor y la acción... para un amante del cine de aventura es insuperable.

-¿Quién ha estado a la altura?

-Nadie. Se intentó con La máscara del Zorro o Tomb Raider y quien más se acercó fue La momia, pero nada que ver. A ver si la quinta película oficial está a la altura y supera la cuarta, que no gustó a nadie.

-Es posible concebir a un actor que no sea Harrison Ford interpretando a Indiana, como ocurre con James Bond?

-El problema es que 007 es la adaptación de unas novelas, pero Indiana Jones nació con la película y con Harrison Ford, así que es más difícil porque el personaje está más íntimamente ligado al actor. Pero a mí me gustaría que se hicieran más películas de Indiana con otros actores, porque al menos podríamos tener más aventuras de ese estilo.

-¿Cómo funcionan los derechos de autor con los fanfilms?

-En su día Lucasfilm decidió que pueden hacerse fanfilms de Star Wars o Indiana Jones sin problemas, siempre y cuando no te lucres con ello. Nosotros hemos buscado sponsor para los viajes, vestuario, catering... no obtenemos beneficios pero al menos vamos cubriendo gastos.

-¿Le han quedado ganas de repetir? ¿Está pensando en una cuarta película?

-Ahora tengo algo menos de tiempo para ir de aquí para allí rodando, pero como tenía algunos guiones escritos, lo que estoy haciendo es escribir una novela.

-¿También sobre Indiana?

-No exactamente, aunque es de aventuras y tiene algo de él. Algo de él y también algo de mí, porque habla sobre un fricky, un loco del cine de los años 80, que tiene que resolver un enigma que tiene entre manos. Se titulará El escondite de Evan.