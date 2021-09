Luis García, Premio Poesía Joven Amantes de Teruel al mejor poema de autor menor de 21 años : ”El estudiar filología es algo que me ayuda a descubrir lo maravilloso del lenguaje”

Luis García es un joven zaragozano de 18 años ganador del Premio de Poesía Joven del certámen de poesía de los Amantes de Teruel. Actualmente cursa el primer año de Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y ha estado con anterioridad en otros concursos de poesía, destacando el Premio de Poesía Infantil de Luis López Anglada de Burgohondo.

-¿Cómo decidiste iniciarte en los poemas?

-La poesía normalmente está muy recluida. Muchos comenzamos a escribir una vez que sentimos la necesidad de expresar algo y tener curiosidad por jugar un poco con el lenguaje. Siempre se dice que el amor es uno de los padres de la poesía, y aunque a veces sea un padre muy caprichoso que no deja vivir a nadie más y siempre se escribe de amor, muchos otros poetas han comenzado a escribir con esto.

-¿De qué trata tu poema?

-Este se trata de uno de los pocos poemas en los que me centro en un tópico que no suelo tratar que es el amor. Desde la adolescencia no me ha gustado mucho escribir sobre él y no lo suelo hacer. Creo que es de los únicos poemas de amor que tengo. Para mí la poesía tiene que estar basada en la experiencia, porque al final lo bonito de la poesía es que habla de impresiones subjetivas de cada uno de nosotros y todos nos podemos ver reconocidos más o menos en ellas.

El poema trata de amor, hablo también del paso del tiempo y una cosa que me gusta mucho es cómo se imprimen los recuerdos en las cosas. Yo estuve saliendo con una chica y ahora que todo eso acabó, en el banco en el que estaba con ella al pasar me vienen todos los recuerdos a la cabeza. Y el como las personas dejamos nuestros recuerdos a través de las cosas, me parece algo muy bonito.

-Es decir, que a pesar de que no escribas mucho sobre este género dirías que esta ha sido como una excepción

-Sí, digamos que lo lea o no lo lea mucha gente, escribir libera muchísimo y en ese momento fue como quitarse un peso enorme. Y es algo que me ha salido bien y la verdad es que no me puedo quejar.

-¿Se trata este de tu primer concurso de poesía?

-Lo cierto es que ya me he presentado, y a muchos. Yo llevo escribiendo bastante tiempo y como buen maño, soy tozudo. Y yo que soy a veces un poco indisciplinado cuando tengo que mandar a los concursos de esta manera me impongo una disciplina y reviso mis poemas.

En 2018 gané el primer premio de la XIV Edición del Premio de Poesía Infantil de Luis López Anglada de Burgohondo, luego en 2020 gané un accésit en el sexto concurso de poesía de la Casa de San Jorge en Aragón. Y hace poco en 2021 me publicaron en la revista Algoritmo que ofrecía un concurso, donde publicaron un poema mío en Venezuela. Yo mando a todas partes y así es como trabajo.

-¿Esperabas ganar en esta categoría, o estabas centrado en otras?

-Honestamente no me esperaba para nada ganar y de hecho fue una sorpresa bastante grande. Yo hago poemas muy a menudo, los reviso, los mando y después me olvido porque en muchos concursos cuando “pierdes”, no te conceden el premio y entre unas cosas y otras, no te enteras o lo que sea. Así que yo mando a muchos sitios y dio la casualidad de que había ganado este, lo que supuso una alegría bastante fuerte.

-¿Cómo es el proceso de inspiración que sigues a la hora de escribir un poema?

-El arte es algo muy difícil de explicar, pero lo bonito de en este caso la poesía es que la inspiración es algo completamente subjetivo; unos lo pueden encontrar paseando por la calle, abriendo los ojos y encontrándose muchas cosas. La belleza, que es algo totalmente subjetivo. Yo creo que la inspiración parte de cuando has vivido algo que te ha llenado o cuando has visto un momento como puede ser una puesta de sol bonita, una plaza en la que te encontrabas a gusto e incluso también aquellas emociones malas que resultan muy potentes.

Para mí la inspiración nace de un sentimiento y una experiencia fuerte. Y hay veces que la inspiración la puedes plasmar bien y otras en las que sales muy contento de escribir un poema y luego lo lees y no es lo que creías en un primer momento. Se trata de algo muy subjetivo, no hay una fórmula matemática ni nada, es digamos el misterio del arte.

-Tras tu triunfo en esta categoría, ¿Tienes pensado presentarte a otros certámenes próximamente?

-Claro, presentarte a concursos ayuda mucho a mejorar, a ponerte a trabajar, a ser disciplinado y a corregir tus poemas que normalmente si no te presentas no los llegas a desarrollar. Por eso el estudiar filología es algo que poco a poco me ayuda a descubrir la complejidad y la maravilla que es el lenguaje, que es un instrumento con el que no solo podemos comunicarnos sino en ocasiones escapar un poco del tiempo.

La poesía digamos que permite capturar momentos, liberarte y ayudar a superar etapas emotivas malas y eso es algo que todo el mundo necesitamos en nuestra vida y por ello no dejaré de presentarme.