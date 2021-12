Luis Román, director de Marketing de Chocolates Lacasa: “Lo digital te permite llegar a cualquier lugar incluso desde un sitio pequeño”

Por

El director de Marketing de Chocolates Lacasa, Luis Román, participó este lunes en el máster propio de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Destacó la importancia de la marca para lograr y mantener la confianza del consumidor y recordó que con internet la relación con el cliente es bidireccional. Asimismo, defendió que desde un lugar pequeño se pueden hacer grandes cosas.



-¿Qué le destacaría a los alumnos del máster sobre el proyecto del Chocolates Lacasa?



-Voy a contar cómo una empresa que nació en un pueblecito de Aragón, en Jaca, hace 169 años, ha llegado a ser lo que es hoy, a base del impulso de la familia Lacasa, de los valores que transmiten y de la construcción de unas marcas que te permiten evolucionar y construir en el tiempo de una manera solida, estable, generando confianza al consumidor y siendo líderes en su sector.



-Tener una marca es fundamental.



-Fundamental. Transmitir confianza con unos valores que has construido, has ganado y has transmitido durante el tiempo y la coherencia de marca es lo que el consumidor valora para seguir apostando en una marca durante tantos años. En total más de 500 años que acumulan las marcas que tiene el grupo Lacasa.



-¿Con internet cada vez más complicado mantener esa identidad?



-Es un medio con el que hemos evolucionado. Es más complicado y es más sencillo, las dos cosas. Te exige estar al día, estar al tanto para saber transmitir ese mensaje de marca a través del medio que sea relevante para el consumidor. Para los jóvenes puede ser más Tic-Toc, redes sociales, Instagram,... para un perfil de mayor edad, la televisión sigue siendo relevante. Al final es encontrar el contenido que interese y usar el medio necesario para ello.



-¿El marketing cada vez está más diversificado?



-Totalmente. La planificación de medios antes era muchísimo más sencilla. Hoy por hoy es mucho más complicada pero te permite llegar y escuchar porque antes era unidireccional y ahora hay un retorno, un feedback.



-¿También se puede ver mejor lo que funciona y lo que no?



-Es más rápido todo y en mucho menos tiempo ves la reacción que genera y si es el camino o no es el camino. Nos encanta preguntar de muchas maneras y por supuesto que un canal son las redes sociales.



-¿Cómo ha afectado la pandemia?



-A nivel de ventas, que es una de las mediciones, nuestra empresa está muy balanceada entre los canales de distribución, es decir, no tenemos un único canal. En la parte que se mantuvo abierta, hipers y super, el balance fue positivo, nuestras marcas en el segmento de las grageas hubo un liderazgo total, motor total. Sin embargo, en la parte del mercado que no pudo mantenerse abierta, el balance ha sido negativo.



-¿Esto muestra la importancia de diversificar la comercialización?



-Totalmente. También fue un momento para aprovechar más lo que ya teníamos, el desarrollo del canal de e commerce que aumentó muchísimo. La penetración del e commerce en alimentación era muy poquito pero a raíz de este hecho se ha incrementado muchísimo.



-¿Este ha sido uno de los cambios que ha traído la pandemia para quedarse?



-Es un cambio que ha marcado una línea y la gente ya está mucho más acostumbrada que antes.



-¿Se ha hecho algún cambio en la empresa ante estas transformaciones?



-Ya veníamos de cambios, teníamos nuestro e commerce y nuestra presencia digital es muy potente, tenemos más de un millón de seguidores solamente en una marca, Lacasitos, más los del resto de marcas. Nuestra parte digital estaba construida y nuestro e comerce estaba construido y se potenció mucho más desde la pandemia.



-¿Fue una ventaja haber hecho la labor previamente?



-Correcto, y sobre todo demostrar, en un momento tan delicado, qué doy yo como marca. La parte de Lacasitos, construimos toda una serie de recursos para que los padres pudieran entretener a los hijos con un concurso de Lacasitos chef para cocinar, con dibujos para pintar, con retos para los peques: Tengo que estar en casa, tengo que entretener a mis hijos, los niños quieren divertirse con Lacasitos, pues aquí te doy esto para tener un porqué de marca, una razón. Lacasitos divierte, pues aquí te lo demuestro, en los peores momentos también.



-Este máster en Desarrollo Empresarial se imparte en Teruel, en un sitio también pequeño. ¿Qué consejos quiere dar porque el suyo es un ejemplo de que se puede tener una gran compañía desde un lugar pequeño?



-La compañía nació en Jaca. Teruel tiene un potencial tremendo y precisamente estas herramientas, hablando de lo digital, te permiten llegar a cualquier parte del mundo, independientemente de si estás en un sitio pequeño o en un sitio grande. Teruel tiene cosas muy buenas, vamos a potenciarlas y a desarrollarlas. Vamos a aprovechar ese momento.



-Este es el segundo año que participa en el máster, ¿qué le parece esta propuesta?



-Me parece de aplaudir. Tenemos que desarrollar todo lo que tenemos internamente. Aragón tiene mucho que decir, tiene una historia. Teruel tiene un valor tremendo y vamos a potenciar y a aprovechar a la gente. Vamos a animarles y con el ejemplo de una empresa que nació en un pueblecito por qué no, algo que nazca en Teruel y trabajemos desde Teruel, por qué no va a llegar al resto del mundo.