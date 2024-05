Mamen Porto, diseñadora gráfica: "Teruel tiene mucho que ofrecer y con este logotipo he utilizado colores alegres, que den vida"

La diseñadora gráfica turolense, Mamen Porto, acaba de presentar la nueva marca de la ciudad de Teruel, que se presenta con el emblema Donde nacen las estrellas. El Ayuntamiento de Teruel ha confiado de nuevo en ella para diseñar la imagen de presentación de la ciudad.

-Para ponernos en antecedentes, usted es autora de la marca Teruel Ciudad del Amor. ¿Cómo surgió aquella idea?

-El logo original se hizo con motivo del 800 aniversario de los Amantes. Y luego lo que se hizo fue reutilizar lo que era el símbolo, que era el corazón, con las dos caras de los amantes, se reutilizó y se cambió por el lema de Teruel, Ciudad del Amor. Fue para aprovechar el empuje del 800 aniversario y aprovechar el símbolo del logotipo. Se le dio más vida al logotipo inicial del 800 y se ha mantenido hasta ahora mismo porque el 800 fue en 2017. Ha estado vigente estos siete años. Fue alargarle la vida a ese logotipo y aprovechar el tirón del 800. Primero, fui la afortunada de ganar el concurso del logo del 800, al que se presentaron unos cuantos logotipos, y luego hice la adaptación. En esta ocasión me lo han encargado directamente. Ya saben cómo trabajo y como turolenses a todos nos mueve lo mismo, que es en el corazón y en hacer las cosas por nuestro querido Teruel. Es que yo soy muy de aquí. Cuando gané los dos carteles de la Vaquilla, lo hacía desde el corazón y desde el conocimiento. Porque una persona que no sea de Teruel no sabe lo que se siente, en el caso de los 800 por los Amantes o en la Vaquilla por las fiestas de su tierra. A mí siempre el corazón me ha movido mucho porque tengo un sentimiento muy arraigado por Teruel y un conocimiento muy profundo. ¡Llevo 55 años en esta ciudad!.

-Aparte de estos de estos logos y de los carteles, ¿qué otros trabajos ha hecho para Teruel?

-Otro de los trabajos que me encanta porque todavía sigue vigente, y espero que por mucho tiempo, es el logo de la Fundación Amantes. De hecho, con ese trabajo empezó todo. Gané el concurso y ahí ya empecé a trabajar, a tomar el diseño en serio, y a partir de ahí salieron ya más cosicas y más cosicas, pero realmente todo empezó con el logotipo de la Fundación Amantes y le tengo muchísimo cariño.

-El trabajo que ha presentado ahora destaca porque tiene una parte estática, que es la palabra Teruel y otra dinámica, que puede dar mucho juego, ¿por qué estas dos partes?

-Queríamos que se viera la palabra Teruel de forma nítida y clara y lo otro son los adornos, son los complementos, lo que van a decir exactamente qué es lo que se va a promocionar de Teruel. Hasta ahora ha sido Teruel, Ciudad del Amor, pero es que limita mucho. Teruel ofrece tantas cosas, que había que destacarlas, por ejemplo, el cielo azul que es único. Y las estrellas por la noche. Teruel tiene mucho que ofrecer y lo sabemos. Si hay que meter algún elemento nuevo, imaginate, por poner un ejemplo, a la Semana Santa, pues a lo mejor hay que incluir un tambor. También se podría incluir algún elemento modernista o de paleontología según lo que se quiera promocionar. Teruel tiene todavía más cosas que esas cuatro que hemos puesto como las más importantes.

La idea

-¿Le costó mucho encontrar la idea?

-Presenté un montón de ideas en el book. Unos 20 logotipos o algo así. Y con la alcaldesa, el concejal y la técnico, al final coincidimos todos que nos gustaba este por el dinamismo de logotipo y a la vez su simplicidad. La simplicidad bien hecha es muy eficaz y las cosas muy rebuscada no lo son.

-También hay que pensar que no pierdan vigencia como ha ocurrido con el de la Fundación Amantes o el de Ciudad del Amor.

-Sobre todo lo que quería y lo que buscaba con este logotipo, al contrario que en el del 800 que eran colores muy suaves y tenues, era utilizar color, que fuera alegre, divertido. En contraposición, porque la palabra Teruel va en negro y había que darle vida. Hace muchos años trabajé en una imprenta, y he utilizado la gama cromática que hay. El rojo, el verde, el amarillo y el azul, para animarlo, que tuviese mucho color y chispa. Y eso se consigue a través del color.

-Ahora ¿tiene que pensar en que se van a adaptar a unas redes sociales, a un internet mucho más dinámico que cuando hacías los otros proyectos?

-Sí, sin duda. Porque además es un logotipo muy versátil. El manual corporativo que yo les pasé, se adapta a un montón de soportes y queda súper bien en cualquier cosa que lo pongas. Se puede poner en color, sobre blanco o sobre un fondo oscuro. El blanco queda precioso, no todos los logotipos tienen esa capacidad porque hay algunos con color que dan muy bien, pero en el blanco pierde muchísimo. Y este queda muy bonito.

-Este logotipo tiene movimiento. ¿Cómo lo ha logrado?

-Lo puse así un poco en arco para darle también cierta vida, dar la impresión de que las estrellas salen lanzadas como una especie de arcoíris. La idea es hacerlo así, de un tamaño pequeño a grande, fue por eso. Podría haber puesto encima todos los logotipos al mismo tamaño, por ejemplo, y en recto, pero lo pusimos así para dar movimiento. Y poder destacar un elemento sobre otro según la promoción.