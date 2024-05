Manuel Bernad, autor de la novela ‘Alma cercada’: “Es chocante, pero en el cerco de Sarajevo la cultura era igual de importante que respirar o comer”

El profesor y sociólogo Manuel Bernad presentó en Teruel su primera novela, Alma cercada, que está inspirada en el sitio de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. Se trata de una obra que llega tras tres libros de relatos y que se presentó en el Museo de Teruel. Contó con la intervención de José Luis Larraz, secretario del Instituto de Estudios Turolenses (IET).

-¿De qué trata Alma cercada?

-Es una novela inspirada en el cerco de Sarajevo, en la guerra de los Balcanes, pero sobre todo trata de la vida cotidiana y de la trayectoria de varios artistas que montaron un grupo de teatro en ese contexto.

-¿Le interesa especialmente la temática de la guerra?

-En uno de mis libros, Relatos de Teruel, sí que aparece el tema de la guerra civil. En este caso fue un poco por casualidad, porque encontré una entrevista en una revista que hablaba del cerco de Sarajevo.

-¿Escribir sobre la guerra de los Balcanes le ha requerido documentarse en profundidad?

-Leí bastantes cosas, libros y artículos de corresponsales que cubrieron el conflicto y me sirvieron como telón de fondo del argumento que se desarrolla allí.

-¿Cuándo se editó?

-Hace un par de meses y, como trabajé en Teruel en protección de menores durante ocho años, me he animado a presentarla aquí, tengo un vínculo bastante fuerte con la ciudad.

-¿Cambia mucho a la hora de planificar el salto del relato a la novela?

-Sí cambia, aunque esta novela no tiene un argumento lineal, tiene un telón de fondo que es una ciudad sitiada por la guerra y una actriz de teatro llamada Alma que aparece en todos los capítulos. La obra no está planteada como un principio y fin, sino como diferentes escenas con personas de variada condición y con un personaje que enlaza todos esos relatos. Son capítulos que se podrían leer de forma independiente, salteados.

-¿Le ha resultado complicado abordar una obra más amplia aunque se componga de relatos independientes?

-Es más complejo porque abarca mucha más temática y más personajes, pero tampoco ha sido especialmente difícil, sino una evolución en la manera de escribir.

-¿La guerra plasma el conflicto como tal o ha buscado aspectos más intimistas a la hora de mostrar a los personajes?

-Trata de reflejar sobre todo lo que pudo ser la vida cotidiana de las gentes en una ciudad sitiada durante cuatro años, un poco las vivencias de cómo lo pudieron sobrellevar, está muy presente la cultura, porque en el artículo que dio origen al libro el director decía lo importante que era mantener viva la llama de la cultura con conciertos y obras teatrales.

-Resulta chocante que en una ciudad en guerra haya gente preocupada por ir a un concierto o actuar en un teatro.

-Sí, a mí me resultó totalmente chocante, fue algo que me impactó, pero realmente fue así, durante el cerco de Sarajevo se hacían obras de teatro, conciertos de música, había intercambio de libros… Como decía el director de teatro en la entrevista, la cultura pasó a ser tan importante como el aire que respiraban y el pan que comían. Eso es precisamente lo que he intentado plasmar.

-¿Sabe si en otros lugares en guerra también ocurrió algo similar?

-Me he centrado en los Balcanes, pero al final todas las guerras son iguales y diferentes, aunque las consecuencias son las mismas, las víctimas inocentes están en todos los sitios como vemos en Gaza y Ucrania, o en nuestra guerra civil y, en concreto, en Teruel.

-¿Las guerras sacan la mejor o la peor cara de la gente?

-Lo que decía el superviviente del cerco de Sarajevo era que sacaban la mejor cara, aunque también lo peor en muchas ocasiones, tampoco se puede idealizar a las personas que pasaron por esas situaciones porque habría de todo, pero personajes anónimos se convierten en héroes.

-¿Es una novela de héroes anónimos?

-Se podría decir que sí, porque hay capítulos que recogen historias reales, por supuesto convertidas en ficción, pero lo que más me interesaba es cómo lo pudo vivir la gente de a pie.

-¿Qué acogida ha tenido?

-Cuesta que los libros autoeditados leguen al público y mas con la oferta que hay ahora, pero en las presentaciones ha obtenido una buena acogida.

-¿Qué está escribiendo ahora?

-Soy un poco intermitente, sí es cierto que cuando empiezo un libro lo acabo, no me gusta dejar cosas pendientes. Ahora estoy con uno de una mujer durante el confinamiento, es un libro intimista de cómo vivió esta mujer la pandemia y, como es escritora, se intercalan varios de sus relatos.