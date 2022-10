Marta Gimeno, responsable de Mujeres Artistas Rurales: "Una artista puede tener obra en Nueva York, pero le da de comer lo que vende en su tienda"

Marta Gimeno es una de las responsables de ArtMósfera, el proyecto monegrino de dinamización artística rural que, entre otras cosas, organiza el Festival de Mujeres Artistas Rurales. El pasado fin de semana tuvo lugar la tercera edición en Cantavieja donde acudieron 50 creadoras, catorce de ellas de la provincia de Teruel.

-¿Cuáles fueron las sensaciones del Festival MAR en Cantavieja?

-Muy buenas. Estas cosas siempre son como una tómbola en la que no sabes si te hará buen tiempo o te lloverá, si habrá gente o no, si la gente del pueblo responderá... Pero cuando desde antes de arrancar la plaza estaba ya medio llena y las plazas para los talleres se agotaron enseguida. La recepción fue estupenda.

-Con esta edición del Festival ya han recorrido las tres provincias aragonesas, e imagino que la tendencia será seguir siendo itinerantes, ¿no?

-La primera edición fue en Castelflorite (Huesca), en los Monegros, también coincidiendo con el Día de la Mujer Rural, y la segunda edición en mayo de este año, en Magallón, en el Campo de Borja. Y queremos seguir visitando diferentes comarcas aragonesas.

-¿Han ido en aumento el número de artesanas que participan en este tipo de encuentros?

-Se han incrementado y además se han ido involucrando en la producción del propio festival. Las compañeras que hicieron por la tarde la jam de poesía gestionaron y decoraron ellas mismas el espacio, la decoración y el propio acto, lo mismo que las de la Varietè Escénica, por ejemplo. Hemos empezado de cero coordinando un festival con 300 mujeres, y la propia experiencia nos ha hecho ir dividiéndonos en grupos para que la producción sea más fácil, y para que las propias artistas puedan presentar su trabajo de una forma no tan cerrada o al dictado como en otros lugares.

-¿Cuantas asociadas tiene el proyecto Mujeres Artistas Rurales (MAR)?

-Ahora mismo somos 328, aunque en la página web tenemos publicados solo 308 perfiles porque tenemos todavía que recopilar la información y volcarla en el caso de las últimas inscritas. En ese sentido estamos muy contentas con la respuesta.

Objetivos

-¿Qué objetivos persigue MAR, y hasta que punto se están consiguiendo?

-En un primer momento nuestro objetivo era sencillamente plasmar en un mapa para que cualquier persona pudiera saber qué mujeres están trabajando en su territorio, para organizar una actividad, un festival o encargarle un trabajo en concreto. Y en un año y medio que llevamos no te voy a decir que tengan un chorreo de contrataciones, pero sí que se han dado un montón de sinergias, de proyectos, de minifestivales, y de ayuntamientos contratando para espectáculos y talleres...

-Funciona como una especie de cooperativa artística...

-Claro. La historia es que somos mujeres artistas y artesanas, residimos en el medio rural y queremos seguir haciéndolo, pero tenemos el trabajo que tenemos. ¿Cómo hacemos que esto se revierta y consigamos más oportunidades laborales para que podamos permanecer donde queremos estar? A nosotras se nos ha ocurrido esto, organizarnos para mostrar nuestro trabajo. Carmen Igual hace un taller de alfarería y seguramente ya es bastante conocida en el territorio, pero junto a ellas están las compañeras de Öh! Taller Creativo, que a lo mejor no son tan conocidas porque han empezado hace tres años, y puede que a alguien le guste lo que hacen y decida llamarlas para su pueblo, para su colegio o para un taller.

-La asociación MAR entre arte y artesanía, entre artista y artesano...

-Nosotras queremos ser fuertes desde el principio, así que no creo que sea buena idea empezar estableciendo distinciones o gremios. Tampoco hacemos distinciones a nivel formal, no somos un proyecto academicista. No buscamos un currículum que nos permita exponer en grandes salas, en grandes ciudades... eso no nos interesa. Tenemos artistas, como Marta Rebato, que tienen obra en Nueva York y en Madrid, pero donde gana dinero para pagar las facturas es vendiendo souvenirs a los turistas en Belchite Viejo. La mayoría de mujeres artistas empiezan teniendo sus empleos y profesiones, y esto lo hacen como una actividad que no saben si les va a poder dar de comer o no, en la que creen y con la que están a gusto, pero que implica muchas dificultades.

-¿En su opinión existe una visión femenina del arte, diferente de la masculina? ¿Es diferente, en algún sentido, el arte o la artesanía hecha por mujeres, al resto?

-A mí me gusta mucho el cine y en ocasiones juego a adivinar si una película la ha hecho un hombre y una mujer, y casi siempre fallo. No sabría decirte... ¿una sensibilidad diferente para el arte? Quizá sí, pero desde luego no en todos los casos. Si te fijas en la obra que pudimos ver en el Mar Festival de Cantavieja había reivindicaciones feministas, desde luego. Pero no tengo claro que el carmín rojo de una acuarela lo haya pintado un hombre o una mujer... yo desde luego no he descubierto la clave, y en la literatura o el cine trato de adivinar y fallo.