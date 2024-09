Miguel Morales, líder y guitarrista de Los Brincos: “Le damos una gran patada al calendario. Cuando la gente nos escucha vuelven 50 años atrás”

Los Brincos es una agrupación musical de pop-rock que nació en 1964. Fueron conocidos como Los Beatles españoles durante mucho tiempo. Dejaron un legado importante en la música española, siendo pioneros del rock en el país. Sus canciones siguen siendo icónicas y han influido a generaciones posteriores de músicos. A pesar de los cambios de formación, el grupo mantuvo su relevancia durante varios años y ayudó a abrir las puertas a otros estilos musicales más allá de la copla y la música tradicional, en un contexto social y político que limitaba la expresión cultural.

Tras unos años de parón, en el año 2000, Fernando Arbex los refundó con Miguel Morales como líder quien cuenta con casi 60 años de experiencia en Los Brincos como vocal y guitarrista. Morales hizo escala en Alcañiz durante las fiestas para presentar la gira por su 60 aniversario junto al resto del grupo.

-¿Cómo se le presentó la oportunidad de unirse a una banda tan icónica en ese momento y liderarla?

-Es un factor de tiempo. Yo entré en la banda en marzo de 1968, cuando tenía 18 años. Era guitarrista de un antiguo miembro del grupo que se separó de Brincos en 1966. A partir de ahí, comencé a formar parte del grupo en primera línea hasta que decidimos disolverlo en 1970, cuando nuestra compañía no estuvo de acuerdo en nuestro cambio de ritmo musical. Nos dimos un tiempo de parón sin hacer ningún tipo de directo ni bolos. En el 2000, Fernando Arbex y yo decidimos hacer un disco dedicado a todos nuestros admiradores y fans, quienes estaban esperando con ansia algún tema nuestro y sacamos Eterna Juventud. A partir de ahí volvimos a los escenarios. Nuestra primera actuación fue en La Coruña y vimos que tuvo un recibimiento brutal, había más de 40.000 personas, fue bestial. Teníamos un grupo espléndido a las espaldas. A partir de este momento decidimos seguir por toda España hasta que Fernando falleció en julio del año 2003 por una enfermedad que se complicó. Aún así decidí seguir formándome como músico y sobre todo continuar con nuestras canciones porque me lo pedía el cuerpo.

Nuestro repertorio no es para que lo dejásemos en el olvido. Siempre tuve claro que debía de continuar con el bagaje que llevaba detrás el grupo y el repertorio.

-¿Cuál es su formación actual como grupo musical?

-En la batería está el veterano Félix Arribas, ex músico de Los Pekenikes. También tenemos a Jaime Zelada, el benjamín del grupo al mando de los teclados, Manolo García con el bajo , Francis Cervera en la guitarra solista y yo con la guitarra rítmica y voz, aunque realmente todos hacemos voces porque es una parte importante de nuestra esencia.

-Los Brincos han sido conocidos como los Beatles españoles. ¿Cómo han afrontado esta comparación?

-Para mí es un honor y un orgullo que nos comparen con Los Beatles. En esas épocas éramos una réplica anglosajona, ya que nosotros también somos compositores de las canciones que interpretamos. La comparación era obvia y nos siguen llamando así. Sin embargo, ahora somos cinco en vez de cuatro

-¿Cómo ha sido la evolución de sus temas a lo largo de este tiempo?

-Ahora hemos ganado en apoyo musical porque tenemos a los teclados en directo. También tenemos mucho apoyo de música y yo creo que el grupo ha conseguido, en general, un cuerpo musical más sólido.

-¿Cómo está siendo la experiencia de liderar la nueva versión de Los Brincos,?

-Se está gestionando bien, ya que a estas alturas no tengo ningún tipo de presión. Me he reunido con un grupo de gente que me facilita la vida y tocamos un repertorio que nos divierte a todos. Nos lo pasamos bomba en los conciertos o ensayando, siempre disfrutamos.

-Con la nostalgia de por medio, ¿cómo ha visto la recepción de las nuevas generaciones hacia los clásicos de Los Brincos?

-La gente se lo pasa de maravilla con nosotros. Cuando nos hacemos fotos con el público siempre tienen cara de felicidad. Ellos siempre disfrutan con nosotros porque le damos un palo al calendario y son personas que vuelven a sus 18 o 20 años, se sienten 50 años más jóvenes.

-¿Cómo definiría el estilo musical de la banda?

-Antes yo lo llamaba música pop o música moderna, pero creo que a día de hoy es importante remarcar que ese estilo ha marcado la inspiración para otros grupos. La raíz que se sembró en esa ocasión fue ser originales, no imitar a nadie y componer por nuestra cuenta.

-¿Qué representa para Los Brincos haber tocado en una localidad como Alcañiz? Llevan ya varios escenarios recorridos por diferentes partes de España durante esta gira.

-Para nosotros este territorio era desconocido, nunca habíamos venido. Es precioso, tanto sus rincones como la iglesia. Nos encanta conocer sitios nuevos y en este caso hemos tocado en la plaza de España que es muy bonita y la gente fue muy acogedora. Hemos estado encantados de venir aquí. Han escuchado todo el repertorio más representativo nuestro como por ejemplo Sorbito de champán, Borracho o Tú me dijiste adiós. Lo van a recordar con mucho cariño seguro.