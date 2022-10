Miguel Ortiz, escultor de madera con motosierra: “Antes de tallar con la motosierra tienes que tener la figura bien esquematizada en tu cabeza”

Miguel Ortiz es de Valencia y leñador de profesión, aunque sobre todo es conocido por su capacidad artística con la madera y ayudado por una motosierra. Este pasado fin de semana estaba en Cedrillas, que es uno de los lugares fijos de su calendario, aunque no el único, porque asegura que hay muchos pueblos que cuentan con él prácticamente en todos sus eventos populares. Durante las dos exhibiciones que ofreció el sábado en la Feria Agrícola, Ganadera e Industrial de Cedrillas concentró a un numeroso público que tenía curiosidad por ver cómo tomaba forma el tronco de madera que talló con la motosierra.

-Usted es leñador de profesión. ¿Cómo le da por hacer estas esculturas?

-Tengo una mente inquieta, de todas formas esto lo puede hacer cualquier que se lo plantee.

-Y que maneje bien la motosierra.

-Sí, hay que empezar por manejar bien la motosierra y ver bien los volúmenes en tu cabeza para luego lograr hacerlos con la madera.

-¿Qué es lo más difícil de todo este proceso?

-Los detalles son lo más complicados, te tienes que esquematizar el trabajo que quieres llevar a cabo muy bien en tu cabeza y pensarlo varias veces para que la cosa salga. Además de darle volumen, también es cuestión de ir probando distintos efectos con la motosierra para conseguir imitar detalles del animal que estás copiando, como por ejemplo el pelo.

-¿Qué figuras hace?

-Todo tipo de animales, desde una cabeza de caballo bebiendo, un gallo, un delfín… La figura depende del tamaño de la madera. También soy el único de España que abro tres cervezas a la vez con la motosierra.

-¿Siempre hace las mismas figuras en todas las demostraciones que lleva a cabo?

-Suelo repetir, hay algunas que las hago mucho, pero en Cedrillas este fin de semana he hecho una cabra, que es la primera vez que me atrevía con ella, aunque la tía muy pensada.

-¿Moldea la madera también con gubia y cincel o solo con motosierra?

-No, la gubia no me gusta utilizarla, solo tallo con herramientas eléctricas, como motosierra o radiales. Y este trabajo es posible realizarlo gracias al apoyo de la empresa de maquinaria Shindaiwa y de Cepsa lubricantes Paricio, que es una empresa de Teruel, ambos me apoyan mucho y es la única forma de poder sacar adelante estas creaciones.

-¿Cuántas motosierras necesita para la realización de una figura?

-Entre seis y ocho, cada una con una cilindrada y un equipo de corte dependiendo de lo que vaya a trabajar. Las voy intercambiando en función de lo que tengo que hacer en cada momento de la obra.

-¿Qué tipo de madera utiliza para sus esculturas?

-De pino o de chopo. El chopo es más ligero de trabajar, se moldea mucho mejor. El pino es más duro para modelar pero también más duradero, aguanta más tiempo una vez realizada la escultura.

-¿Qué hace con las esculturas que crea en los distintos pueblos?

-Se las suele quedar el que me contrata para la exhibición.

-¿Qué tratamiento hay que darles para que se conserven estas piezas de madera?

-Solo hay que nutrirlas con aceite una vez al año, aunque siempre se agrietan algo, hay que tener en cuenta que la madera es algo vivo.

-¿La madera se la proporcionan en el lugar donde va a realizar la exhibición o la busca usted?

-Yo me ocupo de todo lo necesario para la exhibición, desde conseguir las maderas a colocar las vallas de protección. Hago también actividades para involucrar a los críos que acuden a ver la demostración. Las maderas las compro en una serrería y es más verde o más seca en función del tamaño del tronco que necesito, porque lo que miro es el diámetro según la figura que quiero esculpir.

-¿Qué se trabaja mejor, la madera seca o la que está más verde?

-La seca es más difícil porque tienes más rebrotes, por eso siempre intento coger verde, aunque depende del tamaño del tronco, del diámetro, que es lo que más valoro cuando acudo a por las maderas.

-¿Hace también tallas por encargo?

-Sí, he hecho esculturas para gente por encargo y entre las cosas más raras que me han pedido es un paracaidista, que no veas lo difícil que fue hacer los hilos del paracaídas.

-¿En qué lugares ha realizado exhibiciones?

-Me muevo por toda España, pero voy mucho a Cataluña, a Andalucía, Castilla La Mancha y Aragón.