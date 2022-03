Natalia Suárez Rodríguez, gimnasta: "Quiero ser entrenadora de gimnastas con discapacidad y sin discapacidad"

Natalia Suárez tiene 25 años, es de Teruel, apasionada del vóley, estudiante de peluquería y gimnasta rítmica. También comparte piso con compañeros y le gusta cocinar, el yoga y hacer tiktok. Como a cualquier chica de su edad, con la salvedad de que Natalia tiene un cromosoma extra que sin duda le ha aportado una gran vitalidad. Para lograr esa independencia que ahora le ha valido aparecer en el calendario de Mujeres Pioneras editado por la Diputación de Teruel, ha contado con el apoyo de su familia. “Nosotros intentamos que ella lleve la vida lo más normalizada posible y que aunque no sepa multiplicar ni saber cuál es la capital de Francia, tenga la autonomía suficiente para manejarse en su día a día y disfrute con lo que hace”, explica Teresa. Desde luego a Natalia pasión no le falta y sueños, tampoco, y ya piensa en la peluquería que quiere montar con su prima Carmen en Teruel o Valencia, le falta por decidir el sitio. Mientras, seguirá recorriendo España con sus cintas, aros y mazas demostrando que discapacidad y deporte en ocasiones son grandes aliados.

-¿Quién es su gimnasta preferida?

-No conozco a muchas gimnastas, pero gustaría parecerme a Irene, que fue mi primera entrenadora, y a Patricia, que es la que me entrena ahora.

-Está estudiando peluquería, ¿qué es lo más difícil de todo lo que hace en la academia?

- Lavar cabezas, porque no controlo bien lo qué es el agua caliente.

-¿Le gustaría tener tu propia peluquería o prefiere trabajar en alguna que ya le gusta?

- Me gustaría montar un negocio de peluquería en Valencia o en Teruel con mi prima Carmen.

-Hay temporadas que comparte piso con varios compañeros, ¿cómo se organizan para hacer las tareas?

- Los lunes hacemos el menú de la semana y hacemos la compra, nos repartimos las tareas comunes, que son cocina, salón y baño y bajar la basura, también poner la lavadora y el lavavajillas, también cocinamos nosotras y unos días les toca a unas y otras veces a otras.

-Estudia peluquería y compites a nivel nacional en gimnasia rítmica. ¿Cómo saca tiempo para todo?

- Trabajando duro y con mucho esfuerzo porque me gusta mucho, en las dos cosas, la peluquería y la gimnasia rítmica.

-¿Qué le gusta hacer cuando no estás entrenando o en la academia de peluquería?

- Voy a clases por las tardes de cocina los lunes y los martes, que me tocaba hoy, y a yoga, también veo la tele, que veo La que se avecina. Hago tiktok, subo cosas al Instagram y salgo con amigas.

-Es campeona de España en habilidades deportivas absoluta mixto y ha quedado en los primeros puestos nacionales en varias ocasiones. También ha sido nombrada Mejor Deportista Turolense y Mejor Deportista femenina de Aragón en deporte adaptado y ahora sale en un calendario. ¿Qué le falta por conseguir?

-Pues ya no lo sé porque tengo tantas cosas en la cabeza, pero me gustaría ir a campeonatos fuera de España y ser entrenadora de personas con discapacidad y sin discapacidad.

-Supone un referente para otras niñas pero, ¿quién lo es para usted?

-Me gusta mucho mi equipo de vóley de Teruel porque yo nací allí y me gustaría ser como ellos, que juegan muy bien y súper bien, son geniales porque nos dan muchas alegrías y los echo mucho de menos.

-¿Le gusta el dibujo que te ha hecho Elena Castillo?

-El dibujo es muy chulo y espero que no se enfade, pero me veo un poco rara.

-¿Qué le han dicho sus compañeros de clase y de piso al ver su imagen en el calendario de la Diputación de Teruel sobre Mujeres Pioneras?

-Les ha gustado mucho y me han dicho que ellos también quieren salir en una calendario y que soy una suertuda, les he dicho que eso de salir en el calendario es muy difícil de conseguir.

-¿Natalia cree que salir en el calendario y darse a conocer puede ayudar a otras chicas con discapacidad y sin discapacidad a ser más independientes y lograr cumplir su sueño como usted está haciendo con la peluquería y la gimnasia rítmica?

-Yo nunca pensaba salir en un calendario porque no soy tan famosa, pero ahora me escribe gente y me felicita, me mandan fotos del calendario o me piden fotos para hacer trabajos en los colegios. Yo creo que los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar duro y también tener suerte de que te ayuden otras personas. Desde pequeña quería hacer gimnasia rítmica y sigue haciendo. También quería ser peluquera y espero conseguirlo.